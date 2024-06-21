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"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан

"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан - 21.06.2024 Украина.ру

"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан

Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО на Украине. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth

2024-06-21T16:40

2024-06-21T16:40

2024-06-21T16:40

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Орбан сообщил о своей договорённости с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Венгрия "сойдёт с поезда"."У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — заявил Орбан.Венгерский лидер подчеркнул, что "европейский поезд едет в сторону войны", при этом "убедить машиниста не ехать дальше не удалось".По мнению Орбана, "остановить поезд" сможет только экс-президент США Дональд Трамп, в случае победы на предстоящих выборах.Европейских политиков, выступающих за эскалацию конфликта, которые пытаются одержать победу над Россией, как пытались дважды в ХХ веке, Орбан отметил, что они не понимают реальности.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийяртозаявлял, что Североатлантический альянс хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке её солдат. По его словам, такое решение поддержала 31 страна из 32 участниц, однако Дипломат уточнил, что это решение поддерживает 31 страна, но Будапешт не хочет иметь к этому отношения.Подробнее в материале Евгении Кондаковой Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, йенс столтенберг, дональд трамп, нато, миссии