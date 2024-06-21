https://ukraina.ru/20240621/1055775517.html
"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан
"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан - 21.06.2024 Украина.ру
"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан
Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО на Украине. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2024-06-21T16:40
2024-06-21T16:40
2024-06-21T16:40
новости
украина
венгрия
будапешт
виктор орбан
йенс столтенберг
дональд трамп
нато
миссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_221d1ee307bbeaf6db35613051e5865e.jpg
Орбан сообщил о своей договорённости с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Венгрия "сойдёт с поезда"."У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — заявил Орбан.Венгерский лидер подчеркнул, что "европейский поезд едет в сторону войны", при этом "убедить машиниста не ехать дальше не удалось".По мнению Орбана, "остановить поезд" сможет только экс-президент США Дональд Трамп, в случае победы на предстоящих выборах.Европейских политиков, выступающих за эскалацию конфликта, которые пытаются одержать победу над Россией, как пытались дважды в ХХ веке, Орбан отметил, что они не понимают реальности.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийяртозаявлял, что Североатлантический альянс хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке её солдат. По его словам, такое решение поддержала 31 страна из 32 участниц, однако Дипломат уточнил, что это решение поддерживает 31 страна, но Будапешт не хочет иметь к этому отношения.Подробнее в материале Евгении Кондаковой Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине на сайте Украина.ру.
украина
венгрия
будапешт
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7f86ce7b637cffd8de748e8e08a01b07.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, йенс столтенберг, дональд трамп, нато, миссии
Новости, Украина, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, НАТО, миссии
"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан
Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО на Украине. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Орбан
сообщил о своей договорённости с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
о том, что Венгрия "сойдёт с поезда".
"У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — заявил Орбан.
Венгерский лидер подчеркнул, что "европейский поезд едет в сторону войны", при этом "убедить машиниста не ехать дальше не удалось".
По мнению Орбана, "остановить поезд" сможет только экс-президент США Дональд Трамп
, в случае победы на предстоящих выборах.
Европейских политиков, выступающих за эскалацию конфликта, которые пытаются одержать победу над Россией, как пытались дважды в ХХ веке, Орбан отметил, что они не понимают реальности.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
заявлял, что Североатлантический альянс хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке её солдат. По его словам, такое решение поддержала 31 страна из 32 участниц, однако Дипломат уточнил, что это решение поддерживает 31 страна, но Будапешт не хочет иметь к этому отношения.