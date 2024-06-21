"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан - 21.06.2024 Украина.ру
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"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан
"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан - 21.06.2024 Украина.ру
"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан
Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО на Украине. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2024-06-21T16:40
2024-06-21T16:40
новости
украина
венгрия
будапешт
виктор орбан
йенс столтенберг
дональд трамп
нато
миссии
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Орбан сообщил о своей договорённости с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Венгрия "сойдёт с поезда"."У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — заявил Орбан.Венгерский лидер подчеркнул, что "европейский поезд едет в сторону войны", при этом "убедить машиниста не ехать дальше не удалось".По мнению Орбана, "остановить поезд" сможет только экс-президент США Дональд Трамп, в случае победы на предстоящих выборах.Европейских политиков, выступающих за эскалацию конфликта, которые пытаются одержать победу над Россией, как пытались дважды в ХХ веке, Орбан отметил, что они не понимают реальности.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийяртозаявлял, что Североатлантический альянс хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке её солдат. По его словам, такое решение поддержала 31 страна из 32 участниц, однако Дипломат уточнил, что это решение поддерживает 31 страна, но Будапешт не хочет иметь к этому отношения.Подробнее в материале Евгении Кондаковой Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, йенс столтенберг, дональд трамп, нато, миссии
Новости, Украина, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, НАТО, миссии

"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан

16:40 21.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Венгрия не будет принимать участия в миссии НАТО на Украине. Об этом 21 июня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
Орбан сообщил о своей договорённости с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Венгрия "сойдёт с поезда".
"У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия ни оружием, ни деньгами, ни военными", — заявил Орбан.
Венгерский лидер подчеркнул, что "европейский поезд едет в сторону войны", при этом "убедить машиниста не ехать дальше не удалось".
По мнению Орбана, "остановить поезд" сможет только экс-президент США Дональд Трамп, в случае победы на предстоящих выборах.
Европейских политиков, выступающих за эскалацию конфликта, которые пытаются одержать победу над Россией, как пытались дважды в ХХ веке, Орбан отметил, что они не понимают реальности.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийяртозаявлял, что Североатлантический альянс хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке её солдат. По его словам, такое решение поддержала 31 страна из 32 участниц, однако Дипломат уточнил, что это решение поддерживает 31 страна, но Будапешт не хочет иметь к этому отношения.
Подробнее в материале Евгении Кондаковой Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВенгрияБудапештВиктор ОрбанЙенс СтолтенбергДональд ТрампНАТОмиссии
 
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16:40"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан
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