Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского"
Если Владимир Зеленский приезжает сделать фото в какой-то город, он рано или поздно переходит под контроль ВС РФ. Так что в случае с Харьковом он все делает правильно. Киевскому режиму ему уже ничего не поможет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
На днях в Харьков приезжал Владимир Зеленский. Он обвинил в неудачах украинской армии весь западный мир и сказал, что если Киеву не передадут хотя бы два "Пэтриота", то Украина потеряет город.
Прежде всего, нужно понимать, что Зеленский - артист. Это "говорящая голова", которая говорит то, что ему скажут на Западе. Просто иногда сквозь туман в его голове "пробивается что-то свое, и он это озвучивает", рассказал офицер.
"Более того, если [Владимир] Зеленский приезжает сфотографироваться в какой-то город, он рано или поздно становится нашим. Так что в случае с Харьковом он все делает правильно. Пусть он просит хоть "Патриоты", хоть манную кашу. Все равно город будет наш, а ему ничего не поможет", - добавил эксперт.
Все видели фотографии украинской обороны и так называемые "зубы Зеленского" ("Зубы дракона", квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. - Ред.) Оказалось, что это "три-четыре пирамидки вдоль дороги", что говорит о коррупции, которая позволяет украинским властям заработать как можно больше денег, подчеркнул Кутырь.
Наверное, поэтому на подконтрольных Киеву территориях многие жители объединяются в партизанские движения, помогая российским войскам. На Украине все давно устали от войны и понимают ее бессмысленность, подытожил собеседник издания.
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