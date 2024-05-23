Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского" - 23.05.2024 Украина.ру
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Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского"
Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского" - 23.05.2024 Украина.ру
Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского"
Если Владимир Зеленский приезжает сделать фото в какой-то город, он рано или поздно переходит под контроль ВС РФ. Так что в случае с Харьковом он все делает правильно. Киевскому режиму ему уже ничего не поможет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-05-23T05:30
2024-05-23T05:30
новости
харьков
киев
россия
владимир зеленский
север
вс рф
украина
сво
наступление
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На днях в Харьков приезжал Владимир Зеленский. Он обвинил в неудачах украинской армии весь западный мир и сказал, что если Киеву не передадут хотя бы два "Пэтриота", то Украина потеряет город.Прежде всего, нужно понимать, что Зеленский - артист. Это "говорящая голова", которая говорит то, что ему скажут на Западе. Просто иногда сквозь туман в его голове "пробивается что-то свое, и он это озвучивает", рассказал офицер.Все видели фотографии украинской обороны и так называемые "зубы Зеленского" ("Зубы дракона", квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. - Ред.) Оказалось, что это "три-четыре пирамидки вдоль дороги", что говорит о коррупции, которая позволяет украинским властям заработать как можно больше денег, подчеркнул Кутырь.Наверное, поэтому на подконтрольных Киеву территориях многие жители объединяются в партизанские движения, помогая российским войскам. На Украине все давно устали от войны и понимают ее бессмысленность, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, остался ли у Украины стратегический резерв можно прочитать в статье Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня
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новости, харьков, киев, россия, владимир зеленский, север, вс рф, украина, сво, наступление, война, всу, партизаны
Новости, Харьков, Киев, Россия, Владимир Зеленский, север, ВС РФ, Украина, СВО, наступление, война, ВСУ, партизаны

Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского"

05:30 23.05.2024
 
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- РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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Если Владимир Зеленский приезжает сделать фото в какой-то город, он рано или поздно переходит под контроль ВС РФ. Так что в случае с Харьковом он все делает правильно. Киевскому режиму ему уже ничего не поможет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
На днях в Харьков приезжал Владимир Зеленский. Он обвинил в неудачах украинской армии весь западный мир и сказал, что если Киеву не передадут хотя бы два "Пэтриота", то Украина потеряет город.
Прежде всего, нужно понимать, что Зеленский - артист. Это "говорящая голова", которая говорит то, что ему скажут на Западе. Просто иногда сквозь туман в его голове "пробивается что-то свое, и он это озвучивает", рассказал офицер.

"Более того, если [Владимир] Зеленский приезжает сфотографироваться в какой-то город, он рано или поздно становится нашим. Так что в случае с Харьковом он все делает правильно. Пусть он просит хоть "Патриоты", хоть манную кашу. Все равно город будет наш, а ему ничего не поможет", - добавил эксперт.

Все видели фотографии украинской обороны и так называемые "зубы Зеленского" ("Зубы дракона", квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. - Ред.) Оказалось, что это "три-четыре пирамидки вдоль дороги", что говорит о коррупции, которая позволяет украинским властям заработать как можно больше денег, подчеркнул Кутырь.
Наверное, поэтому на подконтрольных Киеву территориях многие жители объединяются в партизанские движения, помогая российским войскам. На Украине все давно устали от войны и понимают ее бессмысленность, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.ру
О том, остался ли у Украины стратегический резерв можно прочитать в статье Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21 мая, 18:10
Юрий Тавровский: США не смогли сделать из Тайваня Украину, поэтому готовят против Китая нового камикадзеРоссия и Китай взяли на себя роль поддержания мира на планете. Создания архитектуры управления, которая бы исключала гегемонизм, диктат, разжигание войны, использование марионеточных режимов
 
НовостиХарьковКиевРоссияВладимир ЗеленскийсеверВС РФУкраинаСВОнаступлениевойнаВСУпартизаны
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского"
05:25Дмитрий Выдрин: Зе "откусят" от большой политики послезавтра, а у Раиси есть повод пожаловаться Аллаху
05:15Незавидная судьба: эксперт о том, что Запад планирует сделать с Зеленским
05:00"Я устал, я ухожу": офицер о том, что произойдет, если к власти на Западе придет "лохматое чудовище"
04:45"Это не прорыв": Ищенко объяснил, как должна создаваться буферная зона на границе с Белгородчиной
04:30Полковник раскрыл еще один "фронт", который поможет России победить
04:20Катастрофа ВСУ на левобережье или заход с Белоруссии: Ищенко назвал два сценария быстрого завершения СВО
04:10Ларчик открывается просто: офицер раскрыл, зачем Макрон хочет послать на Украину "Иностранный легион"
04:00Недаром там появились заградотряды: офицер рассказал про низкий моральный дух ВСУ под Волчанском
03:45Не вырастил "зубы дракона": Насонов ответил, что ждет Волчанск
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