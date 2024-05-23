https://ukraina.ru/20240523/1055213886.html

Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского"

Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского" - 23.05.2024 Украина.ру

Все равно Харьков будет наш: эксперт раскрыл, почему Киеву не помогут "Патриоты" и "зубы Зеленского"

Если Владимир Зеленский приезжает сделать фото в какой-то город, он рано или поздно переходит под контроль ВС РФ. Так что в случае с Харьковом он все делает правильно. Киевскому режиму ему уже ничего не поможет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-05-23T05:30

2024-05-23T05:30

2024-05-23T05:30

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На днях в Харьков приезжал Владимир Зеленский. Он обвинил в неудачах украинской армии весь западный мир и сказал, что если Киеву не передадут хотя бы два "Пэтриота", то Украина потеряет город.Прежде всего, нужно понимать, что Зеленский - артист. Это "говорящая голова", которая говорит то, что ему скажут на Западе. Просто иногда сквозь туман в его голове "пробивается что-то свое, и он это озвучивает", рассказал офицер.Все видели фотографии украинской обороны и так называемые "зубы Зеленского" ("Зубы дракона", квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. - Ред.) Оказалось, что это "три-четыре пирамидки вдоль дороги", что говорит о коррупции, которая позволяет украинским властям заработать как можно больше денег, подчеркнул Кутырь.Наверное, поэтому на подконтрольных Киеву территориях многие жители объединяются в партизанские движения, помогая российским войскам. На Украине все давно устали от войны и понимают ее бессмысленность, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, остался ли у Украины стратегический резерв можно прочитать в статье Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня

https://ukraina.ru/20240521/1055197273.html

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новости, харьков, киев, россия, владимир зеленский, север, вс рф, украина, сво, наступление, война, всу, партизаны