Недаром там появились заградотряды: офицер рассказал про низкий моральный дух ВСУ под Волчанском - 23.05.2024 Украина.ру
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Недаром там появились заградотряды: офицер рассказал про низкий моральный дух ВСУ под Волчанском
Недаром там появились заградотряды: офицер рассказал про низкий моральный дух ВСУ под Волчанском - 23.05.2024 Украина.ру
Недаром там появились заградотряды: офицер рассказал про низкий моральный дух ВСУ под Волчанском
Хорошо известно, как на Украине проходит мобилизация. Военнообязанных загоняют на фронт силком, особого желания воевать у них нет. Недаром в рядах ВСУ были созданы заградительные отряды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-05-23T04:00
2024-05-23T04:00
украина
россия
харьковская область
север
вс рф
мобилизация
генштаб
всу
харьков
наступление
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По данным военкора Евгения Поддубного, сейчас противник перебросил на Харьковское направление около 17 батальонов.Много это или мало - сказать сложно, об этом могут судить только в российском Генштабе. Они сопоставляют силы и возможности. Многое будет зависеть от погодных условий, фактора высот и возможностей логистики, рассказал офицер.Есть информация, что противник оценивает всю российскую группировку "Север" в 50 тысяч человек. Это хорошо, что он дает именно такую оценку. Никому неизвестно, какова реальная численность сил в Харьковской области, отметил Кутырь."Но мы же держим фронт вдоль границы. Мы давали серьезный отпор ГУР и ВСУ, которые под видом власовцев пытались заходить на российскую территорию", - указал эксперт.Более того, успех ВС РФ в районе Волчанска был обусловлен еще и тем, что с украинской стороны там стояли мобилизованные старше 50 лет. У таких бойцов очень низкий моральный дух, подчеркнул писатель.Хорошо известно, как на Украине проходит мобилизация. Если людей на фронт загоняют силком, то особого желания воевать у них нет. Недаром там были созданы заградительные отряды, это очень серьезно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО том, почему украинская армия в Харькове попала в тяжелую ситуацию цугцванга можно прочесть в интервью Олега Измайлова Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
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украина
россия
харьковская область
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украина, россия, харьковская область, север, вс рф, мобилизация, генштаб, всу, харьков, наступление, сво, спецоперация
Украина, Россия, Харьковская область, север, ВС РФ, мобилизация, Генштаб, ВСУ, Харьков, наступление, СВО, Спецоперация

Недаром там появились заградотряды: офицер рассказал про низкий моральный дух ВСУ под Волчанском

04:00 23.05.2024
 
© AP / Andrew MarienkoВСУ военнослужащий украинский оружие взрывчатка разрушение руины
ВСУ военнослужащий украинский оружие взрывчатка разрушение руины - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP / Andrew Marienko
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Хорошо известно, как на Украине проходит мобилизация. Военнообязанных загоняют на фронт силком, особого желания воевать у них нет. Недаром в рядах ВСУ были созданы заградительные отряды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
По данным военкора Евгения Поддубного, сейчас противник перебросил на Харьковское направление около 17 батальонов.
Много это или мало - сказать сложно, об этом могут судить только в российском Генштабе. Они сопоставляют силы и возможности. Многое будет зависеть от погодных условий, фактора высот и возможностей логистики, рассказал офицер.
"Да, я буду приятно удивлен, если враг побежит. Но на это надеяться тоже нельзя. Надо исходить из того, что ВСУ будут биться до последнего", - добавил он.
Есть информация, что противник оценивает всю российскую группировку "Север" в 50 тысяч человек. Это хорошо, что он дает именно такую оценку. Никому неизвестно, какова реальная численность сил в Харьковской области, отметил Кутырь.
"Но мы же держим фронт вдоль границы. Мы давали серьезный отпор ГУР и ВСУ, которые под видом власовцев пытались заходить на российскую территорию", - указал эксперт.
Более того, успех ВС РФ в районе Волчанска был обусловлен еще и тем, что с украинской стороны там стояли мобилизованные старше 50 лет. У таких бойцов очень низкий моральный дух, подчеркнул писатель.
Хорошо известно, как на Украине проходит мобилизация. Если людей на фронт загоняют силком, то особого желания воевать у них нет. Недаром там были созданы заградительные отряды, это очень серьезно, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.ру
О том, почему украинская армия в Харькове попала в тяжелую ситуацию цугцванга можно прочесть в интервью Олега Измайлова Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускников
Илья Мощанский интервью
Вчера, 07:26
Полковник Илья Мощанский: ВСУ и Запад точат свои новые "кинжалы", поэтому Россия подчищает концы Мы действительно достигли своего потолка и выше не поднимемся. А Запад в этом отношении мощнее нас. Там больше заводов и больше стран. Его ВПК выйдет на пик в 2025 году. Если к тому времени Украина сохранится, ее армия будет получать не старые "Леопарды", а новую технику
 
УкраинаРоссияХарьковская областьсеверВС РФмобилизацияГенштабВСУХарьковнаступлениеСВОСпецоперация
 
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