https://ukraina.ru/20240522/1055227824.html

"Ну не цирк ли?": Бардаш ответил на "пидозру" СБУ

"Ну не цирк ли?": Бардаш ответил на "пидозру" СБУ - 22.05.2024 Украина.ру

"Ну не цирк ли?": Бардаш ответил на "пидозру" СБУ

Продюсер Юрий Бардаш ответил на обвинение, выдвинутое украинской спецслужбой, и напомнил об истечении полномочий Владимира Зеленского

2024-05-22T17:48

2024-05-22T17:48

2024-05-22T17:48

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В своём телеграм-канале "Философия Бардаша" он прокомментировал, что на Украине его записали в пропагандисты русского мира. "Что для меня есть великая награда", отметил Бардаш."Говорят, я призываю к насильственному изменению конституционного строя. Ну не цирк ли? Зеленский-то сам уже давно нелегитимный, да и не был легитимным никогда, разве что [нехорошее слово], но уверенно продолжает притворяться законным и рассказывать, как другим себя вести", - написал Бардаш. Он обратился к Владимиру Зеленскому, чей срок президентства истёк 20 мая, и напомнил, что он "пустое место без пяти минут как".Служба безопасности Украины 22 мая обвинила продюсера Юрия Бардаша в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, ему предъявили обвинение в призывах к насильственному изменению конституционного строя и изменению границ Украины, "пропаганде войны и оправдании военной агрессии РФ".Украинским спецслужбам не понравилось и то, что Бардаш публикует антиукраинские высказывания. В своём телеграм-канале продюсер призывает освободить Харьков и Киев.

https://ukraina.ru/20240522/1055218594.html

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новости, украина, харьков, киев, юрий бардаш, владимир зеленский, сбу, обвинения, подозрение