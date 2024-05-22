Донецкий "Оцелот": наступление ВС РФ под Харьковом замедлилось. И вот почему
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
В экспертном сообществе есть несколько версий, в чем именно заключаются цели харьковского наступления ВС РФ. Один из донецких командиров первой волны с позывным "Оцелот" считает, что российские силы ударили ВСУ в самое слабое место - район Волчанска и Липцев
Такое мнение командир высказал в беседе с автором издания Украина.ру Александром Чаленко. С подробностями их разговора можно ознакомиться здесь: "Мясных штурмов" уже никогда не будет. В чём смысл и задачи наступления ВС РФ под Харьковом.
"Оцелот" предположил, что такая тактика была выбрана российским командованием, с целью прорвать оборону противника, а потом зайти в тыл украинской группировке, которая стоит на севере от Харькова.
"Благодаря тому, что укропы перебросили в район нашего наступления резервы, наше наступление несколько замедлилось и больше не идет такими же ударными темпами, которые были в самом его начале. Заметьте, мы не бросили сразу в этот район значительные резервы. Почему? Моя версия, что у наступления помимо создания буферной зоны есть и вторая цель – заставить украинское командование перебросить значительные резервы с донецкого и запорожского фронтов. После чего, воспользовавшись ослаблением украинской обороны на этих направлениях, ударить и попытаться прорвать фронт", - сказал "Оцелот".
Он резюмировал, что противника недооценивать не стоит: украинская армия хорошо обучена натовскими инструкторами, а значит длиться война может долго.
Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ.
"У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на Харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.
Многие эксперты соглашаются, что переброска украинских сил под Харьков выгодна Москве. С одной стороны, это позволит перемолоть их в одной точке, с другой - оголит другие направления, например, Сумы.
В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
"Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - сказал он.
20 мая, 05:30Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"Год назад своей стратегической инициативой ВСУ воспользоваться не смогли. Потому что они рассказывали, где и когда они будут наступать и как они побегут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Еще раньше депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко предположил, что Москва загоняет ВСУ одновременно в два "котла".
"Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.
По последним данным военкора Евгения Лисицына, "в Волчанске и Старице продолжается наступление ВС РФ, которые заняли новые позиции в восточной части Старицы, добиваясь продвижения на 500 метров".
С начала Харьковского наступления подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватку.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.