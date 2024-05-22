Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в Николаеве - 22.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240522/1055215425.html
Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в Николаеве
Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в Николаеве - 22.05.2024 Украина.ру
Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в Николаеве
На юге Украины, в городе Николаеве, на этой неделе частично остановился общественный транспорт. Из-за нового закона об усилении мобилизации водить автобусы и троллейбусы некому
2024-05-22T13:22
2024-05-22T15:05
эксклюзив
украина
николаев
мэр
владимир зеленский
всу
сво
россия
вс рф
николаевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037977345_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_9f06c878ad98f8378589f7308c6cba76.jpg.webp
Мэрия Николаева объявила о сокращении маршрутов. "Автобусы будут стоять, водить их некому", - заявил мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, мобилизованных водителей можно было бы заменить женщинами, но они не желают работать на автобусах.Жители Николаева пишут, что уже с 18 часов вечера невозможно переехать общественным транспортом в другой район города, хотя еще на прошлой неделе транспорт ходил до 22 часов.Губернатор области Виталий Ким во вторник, 22 мая, с удивлением осматривал опустевший Николаев. В области, говорит Ким, стало меньше людей на улицах, а мужчины боятся официально трудоустроиться после вступления в силу закона о мобилизации. Он удивляется этому, поскольку говорит, что никаких усиленных норм по поимке людей на улицах не вводили. И считает, что через несколько дней мужчины, которые залегли на дно, снова выйдут из дому. По его мнению, мужчины исчезли с улиц и уволились с работы под влиянием российских СМИ, которые на Украине не вещают. Однако еще в конце прошлого года депутат областного совета Оксана Калюжная сравнивала мобилизацию в Николаеве с отловом собак.Решение проблемы с дефицитом кадров Ким видит также в привлечении женщин на традиционно мужские работы. "Мы обучаем женщин, чтобы перекрыть "мужские" вакансии на коммунальных предприятиях", - рассказал Ким. Однако проблема в том, что значительная часть женщин, особенно молодых и среднего возраста, уехали из города за границу, и возвращаться многие из них не планируют.Украинский политолог Антон Гура считает, что экономика Николаева погибает, а виной тому насильственная мобилизация и неспособность наладить водоснабжение. "Экономика на дно идет? Погоди, скоро ещё много чего вылезет, и два года травля людей помоями, а не водой, хотя тебе предлагали компании наши возобновить очень бюджетно питьевую воду. В итоге скоро у тебя канализация спускать не будет. Твои людоеды уже всех кого могли выловили и отправили на фронт с концами", - пишет Гура.Тем николаевским мужчинам, кто пока еще удачно прячется от мобилизации, грозят штрафами, конфискацией имущества в случае неуплаты с последующей продажей на аукционе. В Николаеве в связи с этим решили посмотреть, какое арестованное имущество продается там на аукционах. В частности, на торги государственной исполнительной службой Николаевской области была выставлена пачка дрожжей. Стартовая цена лота — 5 гривен плюс 25 копеек взнос за участие. Обозначено также, что пачка дрожжей уже просрочена, но торги за нее назначены на 27 мая. За 150 гривен продается также арестованная у должника швабра, бывшая в употреблении. Вероятно, у должника больше ничего и не было, но не погнушались даже просроченной пачкой дрожжей.В среду 22 мая центр Николаева в очередной раз затопило из-за прорыва магистрального водопровода. Эпопея с починками труб в городе длится третий год, но никакие гранты и кредиты от Дании, Германии и ООН пока не приводят к нормальному функционированию водопровода. Аварию в Николаеве пока не устраняют, так как почти сутки разные службы не могут согласовать между собой, кто это должен делать. Помимо воды, по ночам в Николаеве нет и света. Впрочем, такая беда по всей Украине. В Николаеве электричество отключают с 22 часов до 7 утра.Кроме того, в Корабельном районе Николаева три недели стоит ужасная вонь, жалуются местные жители. Виной всему прорыв канализации, которая растекается по улице Айвазовского и окрестностям. "Уже три недели течет канализация. Вонь на весь двор. Обращалась в ЖЭК, они говорят, что это работа "Николаевводоканала", позвонила туда, а там, как всегда, виновных не найти. Друг на друга кивают", - пишет жительница Николаева на странице "Контакт-центра" при Николаевском горсовете.Поскольку Зеленский в этом году отобрал у местного самоуправления значительную часть доходов, в Николаеве намерены на 20% сократить штат мэрии. Александр Сенкевич заявляет, что бюджет города сократился в два раза. Первыми под сокращение попадут работники образовательных департаментов мэрии. Примечательно, что мэрия Николаева для разработки плана "оптимизации" и сокращений наняла британскую корпорацию Ernst&amp;Young, аудиторские услуги которой являются одними из самых дорогих в мире.В Николаевской области местные власти сейчас срочно рапортуют о готовности фортификаций, как ранее о том же бодро рапортовали власти Харьковской и Сумской области, разворовав значительную часть выделенных на них средств. В Николаеве тоже не обошлось без коррупции. На днях офицеров из Николаевского управления командования сил логистики ВСУ обвинили в закупке дерева по завышенным ценам, что позволило им присвоить 10 миллионов гривен. Но сумма может быть выше, так как проверили лишь 10% договоров. Главный обвиняемый – полковник Александр Марцоха. После перечисления средств четыре компании, поставлявшие древесину для ВСУ, сменили название, адрес, руководство. В случае наступления ВС РФ на этом направлении фортификации могут тоже оказаться лишь грудой сваленных бетонных блоков и неглубоких ямок вместо блиндажей, но подрядчиков будет уже не найти.
https://ukraina.ru/20240522/1055209596.html
https://ukraina.ru/20240519/1055151293.html
украина
николаев
россия
николаевская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1037977345_147:0:1767:1215_1920x0_80_0_0_7e5d1ff865da88b073531ce1cc7d4b31.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, николаев, мэр, владимир зеленский, всу, сво, россия, вс рф, николаевская область, вооруженные силы украины, оон
Эксклюзив, Украина, Николаев, мэр, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, Россия, ВС РФ, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, ООН

Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в Николаеве

13:22 22.05.2024 (обновлено: 15:05 22.05.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Oleksandr MalyonНиколаев
Николаев - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© commons.wikimedia.org / Oleksandr Malyon
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На юге Украины, в городе Николаеве, на этой неделе частично остановился общественный транспорт. Из-за нового закона об усилении мобилизации водить автобусы и троллейбусы некому
Мэрия Николаева объявила о сокращении маршрутов. "Автобусы будут стоять, водить их некому", - заявил мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, мобилизованных водителей можно было бы заменить женщинами, но они не желают работать на автобусах.
Жители Николаева пишут, что уже с 18 часов вечера невозможно переехать общественным транспортом в другой район города, хотя еще на прошлой неделе транспорт ходил до 22 часов.
Губернатор области Виталий Ким во вторник, 22 мая, с удивлением осматривал опустевший Николаев. В области, говорит Ким, стало меньше людей на улицах, а мужчины боятся официально трудоустроиться после вступления в силу закона о мобилизации.
Он удивляется этому, поскольку говорит, что никаких усиленных норм по поимке людей на улицах не вводили. И считает, что через несколько дней мужчины, которые залегли на дно, снова выйдут из дому. По его мнению, мужчины исчезли с улиц и уволились с работы под влиянием российских СМИ, которые на Украине не вещают.
Однако еще в конце прошлого года депутат областного совета Оксана Калюжная сравнивала мобилизацию в Николаеве с отловом собак.
Решение проблемы с дефицитом кадров Ким видит также в привлечении женщин на традиционно мужские работы. "Мы обучаем женщин, чтобы перекрыть "мужские" вакансии на коммунальных предприятиях", - рассказал Ким. Однако проблема в том, что значительная часть женщин, особенно молодых и среднего возраста, уехали из города за границу, и возвращаться многие из них не планируют.
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
08:47
Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящемНа этой неделе представители украинской элиты и их подручные СМИ обсуждали легитимность Зеленского, у которого истекла пятилетняя каденция. Пятый президент Петр Порошенко натравил всю свою фракцию "Евросолидарность" на каноническую православную церковь, требуя ее запретить.
Украинский политолог Антон Гура считает, что экономика Николаева погибает, а виной тому насильственная мобилизация и неспособность наладить водоснабжение.
"Экономика на дно идет? Погоди, скоро ещё много чего вылезет, и два года травля людей помоями, а не водой, хотя тебе предлагали компании наши возобновить очень бюджетно питьевую воду. В итоге скоро у тебя канализация спускать не будет. Твои людоеды уже всех кого могли выловили и отправили на фронт с концами", - пишет Гура.
Тем николаевским мужчинам, кто пока еще удачно прячется от мобилизации, грозят штрафами, конфискацией имущества в случае неуплаты с последующей продажей на аукционе. В Николаеве в связи с этим решили посмотреть, какое арестованное имущество продается там на аукционах. В частности, на торги государственной исполнительной службой Николаевской области была выставлена пачка дрожжей.
Стартовая цена лота — 5 гривен плюс 25 копеек взнос за участие. Обозначено также, что пачка дрожжей уже просрочена, но торги за нее назначены на 27 мая. За 150 гривен продается также арестованная у должника швабра, бывшая в употреблении. Вероятно, у должника больше ничего и не было, но не погнушались даже просроченной пачкой дрожжей.
В среду 22 мая центр Николаева в очередной раз затопило из-за прорыва магистрального водопровода. Эпопея с починками труб в городе длится третий год, но никакие гранты и кредиты от Дании, Германии и ООН пока не приводят к нормальному функционированию водопровода. Аварию в Николаеве пока не устраняют, так как почти сутки разные службы не могут согласовать между собой, кто это должен делать. Помимо воды, по ночам в Николаеве нет и света. Впрочем, такая беда по всей Украине. В Николаеве электричество отключают с 22 часов до 7 утра.
Кроме того, в Корабельном районе Николаева три недели стоит ужасная вонь, жалуются местные жители. Виной всему прорыв канализации, которая растекается по улице Айвазовского и окрестностям.
"Уже три недели течет канализация. Вонь на весь двор. Обращалась в ЖЭК, они говорят, что это работа "Николаевводоканала", позвонила туда, а там, как всегда, виновных не найти. Друг на друга кивают", - пишет жительница Николаева на странице "Контакт-центра" при Николаевском горсовете.
19 мая, 09:43
Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизацииС 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации, по которому уклонистами считаются все мужчины от 18 до 60, которые не явились в военкомат.
Поскольку Зеленский в этом году отобрал у местного самоуправления значительную часть доходов, в Николаеве намерены на 20% сократить штат мэрии. Александр Сенкевич заявляет, что бюджет города сократился в два раза.
Первыми под сокращение попадут работники образовательных департаментов мэрии. Примечательно, что мэрия Николаева для разработки плана "оптимизации" и сокращений наняла британскую корпорацию Ernst&Young, аудиторские услуги которой являются одними из самых дорогих в мире.
В Николаевской области местные власти сейчас срочно рапортуют о готовности фортификаций, как ранее о том же бодро рапортовали власти Харьковской и Сумской области, разворовав значительную часть выделенных на них средств. В Николаеве тоже не обошлось без коррупции.
На днях офицеров из Николаевского управления командования сил логистики ВСУ обвинили в закупке дерева по завышенным ценам, что позволило им присвоить 10 миллионов гривен. Но сумма может быть выше, так как проверили лишь 10% договоров.
Главный обвиняемый – полковник Александр Марцоха. После перечисления средств четыре компании, поставлявшие древесину для ВСУ, сменили название, адрес, руководство. В случае наступления ВС РФ на этом направлении фортификации могут тоже оказаться лишь грудой сваленных бетонных блоков и неглубоких ямок вместо блиндажей, но подрядчиков будет уже не найти.
 
ЭксклюзивУкраинаНиколаевмэрВладимир ЗеленскийВСУСВОРоссияВС РФНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныООН
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31На Украине обманывать российских пенсионеров разрешат только "белым" колл-центрам
13:56СБУ обвинила продюсера групп Quest Pistols и "Грибы" по четырем уголовным статьям
13:33Клеещевка перешла под контроль России - Минобороны РФ
13:33Глава румынского генштаба готовит страну к эскалации украинского конфликта
13:22Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в Николаеве
13:02На Украине создали комиссию, которая будет следить за фортификациями и дронами
13:00Вред от закона о мобилизации, атаки и провалы ВСУ, критика Сырского. Главное на Украине на 13:00 22 мая
12:55Спутник жизни и смерти: США нужен casus belli в космосе
12:43Что не так на Украине и когда всё рухнет – Скориков о Зеленском, партизанах и охоте на ТЦК
12:18"Я горжусь тем, что сделал": Вован и Лексус разговорили создателя ПЦУ из США
11:29Среди картин Медведчука нашли предметы культурной и исторической ценности
10:50Шпионаж в пользу Украины: жительницу Забайкальского края приговорили к 12 годам колонии
10:35"Парижу есть над чем задуматься": в МИД РФ рассказали, к чему приведёт отправка войск на Украину
10:11Украина требует США снять "несправедливый" запрет на удары по РФ их оружием
09:49Главный дипломат США заявил, что иранский народ выиграл от гибели президента Раиси
09:00Риск столкновения ядерных держав, успехи ВС РФ, карательный сговор. Главное на Украине на утро 22 мая
08:47Поиск легитимности президента и виновных за провалы на фронте. Что думает украинская элита о происходящем
08:13Главное за ночь 22 мая
08:00Русский Каспий: последний геополитический проект Екатерины Великой
07:53Великая Россия и гибельная консолидация украинских зомби
Лента новостейМолния