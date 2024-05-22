https://ukraina.ru/20240522/1055215425.html

Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в Николаеве

Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в Николаеве - 22.05.2024 Украина.ру

Опустевший город, потоп, зловоние и коррупция. Что происходит в Николаеве

На юге Украины, в городе Николаеве, на этой неделе частично остановился общественный транспорт. Из-за нового закона об усилении мобилизации водить автобусы и троллейбусы некому

2024-05-22T13:22

2024-05-22T13:22

2024-05-22T15:05

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Мэрия Николаева объявила о сокращении маршрутов. "Автобусы будут стоять, водить их некому", - заявил мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, мобилизованных водителей можно было бы заменить женщинами, но они не желают работать на автобусах.Жители Николаева пишут, что уже с 18 часов вечера невозможно переехать общественным транспортом в другой район города, хотя еще на прошлой неделе транспорт ходил до 22 часов.Губернатор области Виталий Ким во вторник, 22 мая, с удивлением осматривал опустевший Николаев. В области, говорит Ким, стало меньше людей на улицах, а мужчины боятся официально трудоустроиться после вступления в силу закона о мобилизации. Он удивляется этому, поскольку говорит, что никаких усиленных норм по поимке людей на улицах не вводили. И считает, что через несколько дней мужчины, которые залегли на дно, снова выйдут из дому. По его мнению, мужчины исчезли с улиц и уволились с работы под влиянием российских СМИ, которые на Украине не вещают. Однако еще в конце прошлого года депутат областного совета Оксана Калюжная сравнивала мобилизацию в Николаеве с отловом собак.Решение проблемы с дефицитом кадров Ким видит также в привлечении женщин на традиционно мужские работы. "Мы обучаем женщин, чтобы перекрыть "мужские" вакансии на коммунальных предприятиях", - рассказал Ким. Однако проблема в том, что значительная часть женщин, особенно молодых и среднего возраста, уехали из города за границу, и возвращаться многие из них не планируют.Украинский политолог Антон Гура считает, что экономика Николаева погибает, а виной тому насильственная мобилизация и неспособность наладить водоснабжение. "Экономика на дно идет? Погоди, скоро ещё много чего вылезет, и два года травля людей помоями, а не водой, хотя тебе предлагали компании наши возобновить очень бюджетно питьевую воду. В итоге скоро у тебя канализация спускать не будет. Твои людоеды уже всех кого могли выловили и отправили на фронт с концами", - пишет Гура.Тем николаевским мужчинам, кто пока еще удачно прячется от мобилизации, грозят штрафами, конфискацией имущества в случае неуплаты с последующей продажей на аукционе. В Николаеве в связи с этим решили посмотреть, какое арестованное имущество продается там на аукционах. В частности, на торги государственной исполнительной службой Николаевской области была выставлена пачка дрожжей. Стартовая цена лота — 5 гривен плюс 25 копеек взнос за участие. Обозначено также, что пачка дрожжей уже просрочена, но торги за нее назначены на 27 мая. За 150 гривен продается также арестованная у должника швабра, бывшая в употреблении. Вероятно, у должника больше ничего и не было, но не погнушались даже просроченной пачкой дрожжей.В среду 22 мая центр Николаева в очередной раз затопило из-за прорыва магистрального водопровода. Эпопея с починками труб в городе длится третий год, но никакие гранты и кредиты от Дании, Германии и ООН пока не приводят к нормальному функционированию водопровода. Аварию в Николаеве пока не устраняют, так как почти сутки разные службы не могут согласовать между собой, кто это должен делать. Помимо воды, по ночам в Николаеве нет и света. Впрочем, такая беда по всей Украине. В Николаеве электричество отключают с 22 часов до 7 утра.Кроме того, в Корабельном районе Николаева три недели стоит ужасная вонь, жалуются местные жители. Виной всему прорыв канализации, которая растекается по улице Айвазовского и окрестностям. "Уже три недели течет канализация. Вонь на весь двор. Обращалась в ЖЭК, они говорят, что это работа "Николаевводоканала", позвонила туда, а там, как всегда, виновных не найти. Друг на друга кивают", - пишет жительница Николаева на странице "Контакт-центра" при Николаевском горсовете.Поскольку Зеленский в этом году отобрал у местного самоуправления значительную часть доходов, в Николаеве намерены на 20% сократить штат мэрии. Александр Сенкевич заявляет, что бюджет города сократился в два раза. Первыми под сокращение попадут работники образовательных департаментов мэрии. Примечательно, что мэрия Николаева для разработки плана "оптимизации" и сокращений наняла британскую корпорацию Ernst&Young, аудиторские услуги которой являются одними из самых дорогих в мире.В Николаевской области местные власти сейчас срочно рапортуют о готовности фортификаций, как ранее о том же бодро рапортовали власти Харьковской и Сумской области, разворовав значительную часть выделенных на них средств. В Николаеве тоже не обошлось без коррупции. На днях офицеров из Николаевского управления командования сил логистики ВСУ обвинили в закупке дерева по завышенным ценам, что позволило им присвоить 10 миллионов гривен. Но сумма может быть выше, так как проверили лишь 10% договоров. Главный обвиняемый – полковник Александр Марцоха. После перечисления средств четыре компании, поставлявшие древесину для ВСУ, сменили название, адрес, руководство. В случае наступления ВС РФ на этом направлении фортификации могут тоже оказаться лишь грудой сваленных бетонных блоков и неглубоких ямок вместо блиндажей, но подрядчиков будет уже не найти.

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