https://ukraina.ru/20240522/1055217292.html

Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с Зеленским

Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с Зеленским - 22.05.2024 Украина.ру

Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с Зеленским

Вариант, что "большой брат" заменит Владимира Зеленского на другую фигуру, чтобы попробовать пересобрать украинскую армию и общество, весьма вероятен

2024-05-22T19:45

2024-05-22T19:45

2024-05-22T19:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Он отметил, что Россия может каким-то образом повлиять на эту ситуацию, однако очевидно, что ей будут в этом мешать.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев обратил внимание на то, что отмена президентских выборов на Украине была ударом для Запада, так как Зеленский был для Вашингтона и Брюсселя очень удобной фигурой для проворачивания своих экономических дел."Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - пояснил Суздальцев.Однако, несмотря на то, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая, после этой даты Москва не сможет официально считать его нелегитимным. И причина тому, пояснил Суздальцев, в том, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался меморандумом, подписанным Радой.Суть документа проста: нет выборам во время военного положения. То есть "сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", уверен эксперт.Во вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным."Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.А вот председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

https://ukraina.ru/20240413/1054428598.html

https://ukraina.ru/20240521/1055199901.html

https://ukraina.ru/20240521/1055192085.html

https://ukraina.ru/20240521/1055195220.html

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