Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с Зеленским - 22.05.2024 Украина.ру
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Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с Зеленским
Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с Зеленским - 22.05.2024 Украина.ру
Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с Зеленским
Вариант, что "большой брат" заменит Владимира Зеленского на другую фигуру, чтобы попробовать пересобрать украинскую армию и общество, весьма вероятен
2024-05-22T19:45
2024-05-22T19:45
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Он отметил, что Россия может каким-то образом повлиять на эту ситуацию, однако очевидно, что ей будут в этом мешать.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев обратил внимание на то, что отмена президентских выборов на Украине была ударом для Запада, так как Зеленский был для Вашингтона и Брюсселя очень удобной фигурой для проворачивания своих экономических дел."Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - пояснил Суздальцев.Однако, несмотря на то, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая, после этой даты Москва не сможет официально считать его нелегитимным. И причина тому, пояснил Суздальцев, в том, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался меморандумом, подписанным Радой.Суть документа проста: нет выборам во время военного положения. То есть "сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", уверен эксперт.Во вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным."Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.А вот председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
https://ukraina.ru/20240413/1054428598.html
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Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с Зеленским

19:45 22.05.2024
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramЗеленский в Харьковской области
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Вариант, что "большой брат" заменит Владимира Зеленского на другую фигуру, чтобы попробовать пересобрать украинскую армию и общество, весьма вероятен
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
"Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - сказал полковник.
Он отметил, что Россия может каким-то образом повлиять на эту ситуацию, однако очевидно, что ей будут в этом мешать.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев обратил внимание на то, что отмена президентских выборов на Украине была ударом для Запада, так как Зеленский был для Вашингтона и Брюсселя очень удобной фигурой для проворачивания своих экономических дел.
"Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - пояснил Суздальцев.
Однако, несмотря на то, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая, после этой даты Москва не сможет официально считать его нелегитимным. И причина тому, пояснил Суздальцев, в том, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался меморандумом, подписанным Радой.
Суть документа проста: нет выборам во время военного положения. То есть "сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", уверен эксперт.
13 апреля, 06:27
"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеСрок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, однако Москва не сможет официально считать его нелегитимным. Что этому помешает, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Во вторник, 21 мая, в интервью британскому изданию Reuters Владимир Зеленский объявил, что остается легитимным.
"Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются", — сказал он, отметив, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
Легитимность Зеленского подтвердила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила, что ФРГ считает его законным президентом Украины. В отказе от президентских выборов Бербок обвинила не нынешний киевский режим, а президента России Владимира Путина.
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Вчера, 17:58
Зеленский самостоятельно определил свою легитимность, Бербок согласна Владимир Зеленский, комментирую завершение срока его каденции, заявил, что его пять лет еще не закончились, имея ввиду то, что он продолжает оставаться легитимным президентом
А вот председатель крымского парламента Владимир Константинов отметил, что истечение срока полномочий Зеленского говорит о том, что он уже не уполномочен подписывать акт капитуляции, и "такое решение за него будет принимать какой-то уполномоченный вашингтонским обкомом деляга".
Зеленский на пресс-конференции 13 декабря
Вчера, 10:51
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Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
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"Вырастили безбашенную морскую свинку и списали". Небензя рассказал, как Запад поступил с УкраинойЗапад использовал Украину в своих интересах для ослабления России, однако достичь этой цели не удалось. Киев свою миссию выполнил, больше он сделать ничего не может
 
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