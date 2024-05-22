https://ukraina.ru/20240522/1055202807.html

Русский Каспий: последний геополитический проект Екатерины Великой

Русский Каспий: последний геополитический проект Екатерины Великой - 22.05.2024 Украина.ру

Русский Каспий: последний геополитический проект Екатерины Великой

21 мая 1796 года русские войска взяли Дербент. Каспийский город-крепость, завоёванный Петром I и уступленный в 30-е годы XVIII века в обмен на поддержку персов в противостоянии с османами, мог вернуться в "родную гавань". Однако скоропостижная смерть Екатерины II и восшествие на престол Павла I помешали такому ходу событий

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:00

история

история

каспийское море

россия

екатерина ii

петр i

александр суворов

xviii век

иран

османская империя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036768812_0:159:2697:1677_1920x0_80_0_0_ec6e6b527e032b502624afdd814c9aa2.jpg

Персидский поход 1796 года был призван установить российский контроль над западным и южным берегами Каспийского моря, восточными частями Армении и Грузии. Проводившая прагматичную внешнюю политику императрица стремилась обезопасить торговые пути в Индию. Кроме того, необходимо было избежать проникновения на Каспий Османской империи.Международная обстановка столь амбициозному предприятию благоприятствовала. Иран был ослаблен многолетней смутой, европейские державы противостояли революционной Франции, а Турция ещё не успела оправиться от войны с Россией 1987-91 годов.Руководить походом на Персию было поручено молодому генерал-поручику, брату фаворита императрицы Валериану Зубову. В ходе недавней русско-турецкой войны он отличился при штурме Измаила, как и в польскую кампанию 1794 года. Во время последней Зубов получил тяжёлое ранение и лишился ноги.Командование Каспийским корпусом являлось для него первым опытом руководства крупным воинским соединением – до 1796 года ему доводилось быть лишь командиром бригадного уровня. Более логичным было бы назначение руководителем экспедиции Александра Суворова. Однако, согласно официальной версии, великий полководец в подольском Тульчине готовил войска для возможного похода против французских революционеров.Поход к Дербенту начался в Кизляре – административном центре Кавказской линии 20 апреля 1796 года. Первоначально в нём участвовало до 16-ти тысяч человек. Дагестанский город, а также Баку рассматривались как центры снабжения русских войск по Каспийскому морю.Ежедневно Каспийский корпус проходил по 15-30 километров, зачастую в очень тяжёлых условиях. Особенно сложно давалась транспортировка грузов через ущелья и горные хребты.12 мая русские находились уже на подступах к Дербенту, но для того, чтобы начать его осаду пришлось очистить от стрелков местного хана ближайшие к городу горы и ущелья.Штурм одной из крепостных башен сходу 13 мая оказался неудачным, но город удалось полностью блокировать. Зубов организовал его методичный обстрел в результате чего была быстро подавлена крепостная артиллерия.На моральном духе гарнизона негативно сказался успех повторного штурма башни, предпринятый 18 мая. Генерал-поручик Зубов находился рядом с эпицентром ожесточённой схватки, воодушевляя войска, шедшие на штурм. Попытки дербентского правителя Шихали-хана организовать взаимодействие с лидерами горцев пресекались. Основная часть его посланий попросту перехватывалась.Но это ещё не означало неминуемого падения крепости, поскольку её гарнизон (около 10-ти тыс. человек) не сильно уступал численности осаждающих. В Дербенте были накоплены большие запасы продовольствия, не было недостатка в питьевой воде и даже продолжал работать пороховой завод.Завершилась осада довольно неожиданно. 21 мая русская артиллерия сумела проделать большую брешь в угловой башне на северной стороне крепости. Штурмовые колонны уже выдвинулись для атаки, но вдруг ворота распахнулись и из них вышла депутация городских старшин.По местному обычаю они повесили себе на шеи сабли в знак признания своей вины. Ключи от Дербента Зубову согласно реляции в Петербург преподнёс 120-летний старейшина Умма-хан, который когда-то уже вручал их Петру I.Воспевший те события в оде "На покорение Дербента" Гавриил Державин описал этот памятный момент так: "Екатеринины лучи/ Умножил ты победой новой;/ Славнее тем венец лавровый,/ Что взял Петровы ты ключи./ В столетнем старце Дарий зрится,/ А юный Александр в тебе!"Падение сильнейшей дагестанской крепости вызвало раскол среди горских элит. Ряд их представителей вслед за Шихали-ханом выражали готовность присягнуть Российской империи. Но многих сдерживали вести о якобы скором приходе армии персидского Ага Мухаммед-шаха. Представители многих горских родов находились при нём в роли аманатов (заложников). Кроме того, как показали дальнейшие события, местные жители сомневались в стабильности российского военного присутствия в Дагестане.Оставив в Дербенте российский гарнизон и прихватив с собой Шихали-хана, Зубов двинулся на Баку. Управлять городом он оставил старшую сестру бывшего правителя – Джахан-ханум. Это было весьма дальновидное решение, поскольку последняя сохраняла лояльность России до конца похода, несмотря на то, что её младший брат изменил присяге и попытался поднять горцев против войск Зубова.Дербентцам была гарантирована сохранность их имущества (поскольку формально крепость сдалась сама), а Зубов ввиду сильной бедности населения даже не стал взимать с него полагающуюся в таких случаях контрибуцию. Изъятию подлежало только оружие. Из рабства освобождались невольники – христиане.В начале июня в преддверии начала движения русских войск на Баку к Зубову присоединился генерал Матвей Платов во главе Первого Чугуевского полка.Марш на Баку проходил в столь же трудных условиях, что и до Дербента. Тем не менее ханы уже не решались противостоять движению русских колонн.Древний город Куба (ныне азербайджанский Губа) не просто капитулировал, но в лице своих старейшин просил "присовокупления к державе премилосердной царицы добрых".Бакинский хан с ключами от города и в окружении местной знати выехал навстречу русским войскам. Передовой российский отряд в Баку был встречен торжественно: палили пушки, народ высыпал на улицы и приветствовал войска радостными криками."Гр. Зубов сделал за два месяца то, для чего Петру I понадобилось два похода, и при том он встретил более сопротивления, чем император, так как в самом Дербенте было одиннадцать тысяч, которые твёрдо решили защищаться, между тем как Петру ключи были поднесены прежде, чем он дошёл до города", – писала барону Гримму о событиях на Восточном Кавказе Екатерина II.Остаток лета и начало осени 1796 года Зубов посвятил подготовке похода в персидскую провинцию Гилян (на юго-западном побережье Каспийского моря), в Южный Азербайджан, Армению и Грузию. Наступление на запад должен был вести Кавказский корпус, а на юг – Каспийский корпус под непосредственным руководством Зубова.11 октября произошло последнее сражение той войны. На русский, преимущественно пехотный отряд в 400 человек при двух пушках напали войны Сурхай-хана Кахикумухского. Этот лидер Южного Дагестана желал таким образом поднять и других ханов региона. Стимулом для него являлась финансовая помощь от Порты. Сурхай-хан, под началом которого действовало около 15 тысяч бойцов угрожал Кубе и всей российской логистике вдоль западного побережья Каспийского моря.Весь день у деревни Алпаны горцы атаковали русское каре. Но к вечеру, когда их победа была казалась уже близкой, на помощь обороняющимся подоспел Угличский пехотный полк и две тысячи всадников, собранных в Кубе. Очутившись между двух огней, горцы были вынуждены отступить.На поле боя Сурхай-хан потерял свыше 1,6 тыс. человек (преимущественно лезгинов), россиян погибло около 50-ти, включая командира отряда подполковника Бакунина.Пленные впоследствии сообщили, что за наём только 700 легзинов хан заплатил 50 рублей "на время всего предприятия против Россиан".В начале декабря Каспийский корпус Зубова спустился по левому бегу реки Куры и расположился недалеко от её слияния с Араксом. Отсюда весной планировалось продолжить поход вглубь Персии. Кавказский же корпус к началу зимы занял Гянджу.Персидский шах Ага Мухаммед предполагая, что зимой активности россиян ожидать не стоит, увёл свою армию на восток Персии. Он надеялся блокировать русские войска после их проникновения во внутренние районы его государства. А для этого персы продолжали оказывать давление на азербайджанских и дагестанских правителей.Зубов же стремился обезопасить свой тыл. 13 ноября присягу на верность Екатерине II на Коране принёс новый глава Шемахинского ханства Мустафа-хан и молодой хан Кубы Гасан-хан. Примерно тогда же в Тарковском шамхальстве с согласия российской администрации власть унаследовал Мехди.В расположении войск Зубова находился персидский принц Мортаза Голи-хан. В случае дальнейшего успеха похода под его власть планировалось передать персидские провинции на южном берегу Каспийского моря.Однако ему так и не удалось возглавить зависимую от России Северную Персию. 17 ноября 1796 года скоропостижно скончалась Екатерина II, а ровно через месяц в Каспийский корпус пришла весть о вступлении на престол Павла I и его указание о приостановке военных действий.В центре внимания нового императора была Европа, кроме того он стал преследовать семейство Зубовых. Получивший незадолго до смерти Екатерины II чин генерал-аншефа Валериан Зубов был отстранён от командования.Вероятно опасаясь мятежа Павел отдавал непосредственные приказы командующим бригад и даже полков вести свои войска на территорию Российской империи. Каспийский корпус как целостное соединение распалось. Какие-то подразделения немедленно приступили к выполнению высочайшего указания. Другие решили дожидаться весны.Перестала существовать и единая система снабжения войск. Из-за несогласованности из Дербента был едва ли не полностью выведен российский гарнизон. И это при том, что к тому времени войска ещё не успели покинуть Азербайджан и Дагестан. Вместе с ними в Россию потянулись беженцы: христианское население и политики опасавшиеся расправы шаха.Последние подразделения императорской армии вернулись из Персидского похода на Терек в июне 1797 года. Отличились казаки Платова. Вопреки приказу они взяли под охрану штаб бывшего главнокомандующего и, тем самым, спасли его от неминуемых нападений.Таким образом последний геополитический проект Екатерины Великой не был доведён до конца. Его реализация возобновилась в правления внуков императрицы Александра I и Николая I. Однако, то что относительно легко давалось в 1796 году потребовало ведения двух напряжённых войн (1804-13 и 1826-28 годов). Время для превращения Каспия во внутреннее море России было упущено.

https://ukraina.ru/20230921/1049546149.html

https://ukraina.ru/20230711/1047920049.html

https://ukraina.ru/20240502/1023471544.html

https://ukraina.ru/20240320/1027097459.html

https://ukraina.ru/20231016/1050199524.html

каспийское море

россия

иран

османская империя

дагестан

кавказ

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, каспийское море, россия, екатерина ii, петр i, александр суворов, xviii век, иран, османская империя, дагестан, кавказ, российская империя