https://ukraina.ru/20240521/1055193596.html

Против Израиля и ХАМАС. Международный уголовный суд пробует сыграть в объективность

Против Израиля и ХАМАС. Международный уголовный суд пробует сыграть в объективность - 21.05.2024 Украина.ру

Против Израиля и ХАМАС. Международный уголовный суд пробует сыграть в объективность

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан решился на шаг, который давно уже прогнозировали эксперты

2024-05-21T13:30

2024-05-21T13:30

2024-05-21T13:30

газа

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джордж буш

международный уголовный суд (мус)

хамас

республиканская партия

эксклюзив

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Он потребовал выписать ордера на арест двух лидеров Израиля – премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его видного соратника по правительству, министра обороны Израиля Йоава Галанта.Одновременно такие же ордера должны вручить трем лидерам ХАМАС – местному командиру в секторе Газа Яхья Синвару, руководителю военного крыла движения Мухаммаду ад-Дейфу и главе политбюро ХАМАСа Исмаилу Хании, который в основном отвечал в этой организации за переговорные процессы на высшем уровне.По мнению Карим Хана – которое пока что не подкреплено никакими судебными решениями – эти видные хамасовцы несут ответственность за преступления против человечности, совершенные палестинцами после 8 октября 2023 года.Ордера в отношении израильских министров составлены не менее жестко. Карим Хан настаивает на том, что Нетаньяху и Галант "несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа)".Такая формулировка в любом случае является для Нетаньяху тяжелым ударом. Однако, как показывает история последних лет, Биби старается вывернуться из любой ситуации, даже из такой, когда любой другой политик давно бы отказался сопротивляться. И это часто приносит ему неплохие результаты.Сейчас Нетаньяху тоже не стал собирать чемодан в Гаагу. Наоборот, израильские власти немедленно нанесли по Международному уголовному суду ответный пропагандистский удар.По мнению Тель-Авива, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан ведет юридическую борьбу против "единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке".При этом в офисе Беньмямина Нетаньяху сравнили действия МУС с так называемым "кровавым наветом" – давней позорной практикой, которая сводится к тому, что во всех бедах общества огульно обвиняют попавшихся под руку евреев.Другими словами, Гаагский трибунал обвинили в антисемитизме. Снять такие претензии в западном обществе подчас бывает очень непросто, а их последствия могут быть для чиновников весьма неприятными.Решение Карим Хана никого не удивило и, в то же время, никому особенно не понравилось.Палестинцы и поддерживающие их активисты – в том числе, студенты в США – считают позицию Международного уголовного суда лицемерной и противоречащей здравому смыслу. Они уточняют: если МУС обвиняет израильскую верхушку в военных преступлениях в Газе, получается, что палестинцы имели право сопротивляться подобным действиям?Кроме того, палестинская сторона недовольна тем, что обвинения предъявили только Галанту и Нетаньяху. Хотя международные правозащитные активисты собрали достаточно обвинений в адрес других израильтян в разных военных рангах, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, практически уничтоживших Газу.Палестинцы небезосновательно считают, что американцы всего лишь привычно используют МУС как свое орудие, чтобы заменить Нетаньяху на более послушного и управляемого израильского премьера.Тем более, что история с ордерами совпала с всплеском политической активности у оппозиционного члена военного кабинета Бени Ганца, который давно пользуется расположением Вашингтона, а сейчас предъявляет Нетаньяху что-то вроде политического ультиматума, угрожая расколом его правительства из-за ошибок в ходе войны.Среди недовольных можно назвать и потенциальных посредников в конфликте, заинтересованных в его скорейшем прекращении, которыми привычно выступают Турция и арабские страны.Этим посредникам не ясно, почему Карим Хан решил выписать ордер Исмаилу Хании, который проживает в Катаре и который лично встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом, имеет политические и личные контакты среди элит государств Персидского залива.Многие эксперты считают его представителем умеренного политического крыла ХАМАС и важным субъектом реального договорного процесса.Хания не был уличен в подготовке октябрьской атаки на Израиль, но жестоко пострадал от его последствий. Совсем недавно три сына и три внука политика погибли в секторе Газа в результате воздушного удара по лагерю беженцев, А теперь, после ордера Международного уголовного суда, вообще непонятно, с кем из хамасовцев можно вести серьезные переговоры о мире.Другой, не менее активной стороной, которая резко выступает против действий Карим Хана, являются американские элиты, представляющие Республиканскую партию США.Уже на этой неделе американская Палата представителей может рассмотреть специальный законопроект об ответе на решение прокурора МУС в отношении израильских лидеров. Скорее всего так, и произойдет – потому что эту инициативу лично выдвинул спикер конгресса Майк Джонсон.Он сообщил, что на заседании будут рассматриваться возможность принятия любых мер, вплоть до персональных санкций против прокуроров МУС. Такие санкции совершенно реальны – и не только потому, что США принципиально не признают внешний суд. Они уже вводились американцами в 2018 году – когда в Гааге попробовали было расследовать американские преступления в Афганистане. И тогда прокуроры быстро пошли на попятную.Существует даже специальный закон – "Акт о защите американских военнослужащих" – принятый конгрессом и подписанный президентом Джорджем Бушем в 2002 году, который обязывает Вашингтон защищать своих сограждан от попыток преследования со стороны международных организаций.Ситуация выглядит предельно циничной. США, которые охотно используют Международный уголовный суд для расправы над своими противниками – например, в случае России – принципиально стоят на том, что никакая Гаага не имеет права судить самих американцев и даже их ближайших союзников, которым позволено делать буквально все, что угодно.В этом случае вся риторика о правах человека сразу же отбрасывается прочь. К примеру, преступления украинского руководства до сих пор всерьез не рассматриваются карманными западными структурами. Несмотря на обилие фактических доказательств, которые в последнее время даже проникают в американские официальные документы.Эти принципы двойных стандартов озвучиваются совершенно открыто. Причем их декларируют не только республиканцы.Официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер только что заявил, что ситуации с россиянами и израильтянами являются "фундаментально различными", – то есть, говоря без обиняков, одних обвинять можно, а других нельзя.А такая позиция полностью дискредитируют в глазах международной общественности и сам Международный уголовный суд, и США, которые вспоминают о правах человека только тогда, когда это представляется им удобным и выгодным.Читайте также: Байден и Пелевин. Почему Вашингтон не смог приручить студентов

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https://ukraina.ru/20240520/1055182458.html

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газа, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джордж буш, международный уголовный суд (мус), хамас, республиканская партия, эксклюзив