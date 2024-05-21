https://ukraina.ru/20240521/1055181739.html

Экс-депутат Европарламента: причиной покушения на Фицо стала не политика

Экс-депутат Европарламента: причиной покушения на Фицо стала не политика - 21.05.2024 Украина.ру

Экс-депутат Европарламента: причиной покушения на Фицо стала не политика

Поводом к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало его особенное прошлое. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший депутат Европарламента Бела Ковач

2024-05-21T04:00

2024-05-21T04:00

2024-05-21T04:00

роберт фицо

словакия

россия

украина

урсула фон дер ляйен

европа

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Сам нападавший объяснил свое поведение несогласием с политикой своих властей. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что причиной покушения в действительности стала особая позиция Фицо по украинскому вопросу.Депутат Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Саня Вулич выступила с заявлением о том, что за нападавшим стоят англосаксы."Можно предположить, что Роберт Фицо отказался выполнять их приказания. Тогда англосаксы захотели его предостеречь, но исполнитель, вероятно, перестарался", – пояснила Вулич.Также ранее в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бабич обратил внимание на противоречия высказываний европейских политиков о премьере Словакии."Какова была реакция британской прессы на покушение на Фицо? Там цитировались ахи и охи словацких и европейских политиков по поводу того, как они с ним солидарны. Хотя до этого они оскорбляли Фицо как только могли. Можно вспомнить, что про Фицо говорила та же Урсула фон дер Ляйен, которая теперь утверждает, что она в шоке", - заметил Бабич.Он добавил, что ультралиберальная пресса занимает 90% информационного пространства в Европе."Эти СМИ прямо называли Фицо агентом Путина и виновником в страданиях Украины, поскольку он выступал против поставок оружия режиму Зеленского. Очевидно, что стрелявший в Фицо Юрай Цинтула — типичный читатель либеральных СМИ, который верит всему, что про словацкого премьера говорили Боррель и фон дер Ляйен. Однажды Цинтула подумал: "Если Фицо страшный человек, то его надо убрать"", - заключил политолог.Дмитрий Бабич о том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента ИранаПолитолог, доцент Государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев в интервью изданию Украина.ру уточнил, что такое происшествие, как покушение на политика, совершенно нехарактерно для Европы."Это колорит, привнесенный как раз Украиной ─ даже, судя по всему, косвенно. Покушавшийся на Фицо был заукраинцем, а в понятиях русскоязычного пространства лучше всего подходит термин "демшиза" (демократическая шизофрения – Ред.)", - объяснил эксперт.Вадим Трухачев о покушении на Фицо и о том, как ВСУ превратили Чехию в "больного человека Европы"На прошлой неделе на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Днем позже вице-премьер страны Томаш Тараба сообщил, что угроза жизни Фицо миновала. Стрелявшему в него 71-летнему писателю Юраю Цинтуле выдвинули обвинение в покушении из мести.Полный текст интервью Украина разоблачила ЕС. Экс-депутат Европарламента Бела Ковач о том, почему еврочиновники бегут в Россию читайте на сайте Украина.ру.

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роберт фицо, словакия, россия, украина, урсула фон дер ляйен, европа