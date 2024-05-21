https://ukraina.ru/20240521/1055169223.html

Тактика на несколько результатов: Скоробогатов рассказал о козыре ВС РФ

Тактика на несколько результатов: Скоробогатов рассказал о козыре ВС РФ - 21.05.2024 Украина.ру

Тактика на несколько результатов: Скоробогатов рассказал о козыре ВС РФ

Харьков – это перспективный узел обороны, однако если добавить к нему еще Сумы и Чернигов, ВСУ будет гораздо труднее удерживать фронт. При этом России для этого не нужны глубокие прорывы и дополнительные силы, фишка в тактике буферной зоны

2024-05-21T05:46

2024-05-21T05:46

2024-05-21T05:46

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру сделал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Он отметил, что ВСУ уже стягивают в район Волчанска не только людские резервы, но и много техники, которая тут же перемалывается российскими военными, и "в СВО мы еще не видели такого наступательного движения с нашей стороны, которое поддерживалось бы таким количеством средств поражения противника в ближнем тылу".Таким образом, резюмировал он, Росси я выполняет задачу по уничтожению вражеской техники, а на Западе уже очевиден дефицит высокоточных и артиллерийских систем.Продвижение ВС РФ на Харьковском направлении продолжается. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.Репортер ВГТРК Андрей Руденко отметил, что враг стягивает на Харьковское направление крупные силы для того, чтобы удержать продвижение российских сил, и это даже на руку ВС РФ."У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт "однодневками" никакого смысла не несет, конечно, если задача не стоит уничтожить свой народ под ноль. Фюреру нужно сужать линию обороны, но для этого нужно отходить вглубь страны. Как ни крути, но нам на руку такая ситуация. Перекидывая украинских военных на харьковское направление, Киев ослабляет другие участки фронта. Теперь все зависит от наших резервов. Но то, что враг вымотан - 100%. В такой ситуации, нужно добивать!" - написал Руденко в своем Телеграм-канале.

https://ukraina.ru/20240519/1055139286.html

https://ukraina.ru/20240519/1055140936.html

харьков

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новости, вс рф, пётр скоробогатый, украина.ру, харьков, сумы, чернигов, фронт