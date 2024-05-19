Василец: после визита в Киев Блинкена нужно судить за покушение на убийство - 19.05.2024 Украина.ру
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Василец: после визита в Киев Блинкена нужно судить за покушение на убийство
Василец: после визита в Киев Блинкена нужно судить за покушение на убийство - 19.05.2024 Украина.ру
Василец: после визита в Киев Блинкена нужно судить за покушение на убийство
Во время недавнего приезда в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в том числе выступил в местном вузе, где заявил о необходимости мобилизации и призвал студентов взять в руки оружие
2024-05-19T05:40
2024-05-19T05:40
новости
энтони блинкен
визит
киев
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Эти слова нужно квалифицировать в рамках Уголовного кодекса, считает глава запрещенной на Украине партии "Держава", журналист Дмитрий Василец."Это в принципе можно расценивать как покушение на убийство и судить Блинкена, ведь он призывает идти умирать студентов, понимая уровень потерь в натовской ЧВК ВСУ. Фактически это прямой намек режимникам Зеленского загонять украинцев в возрасте от 18 до 25 в натовскую ЧВК ВСУ по причине нехватки пушечного мяса", - считает Василец.Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на УкраинуПо последним данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за полмиллиона человек. И каждый день с фронта приходят сообщении все о новых и новых уничтоженных вэсэушниках.Российская Армия продолжает работу по денацификации Украины. В настоящее время активнее всего продвижение идет на Харьковском направлении. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
https://ukraina.ru/20240517/1055122064.html
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Украина.ру
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новости, энтони блинкен, визит, киев
Новости, Энтони Блинкен, визит, Киев

Василец: после визита в Киев Блинкена нужно судить за покушение на убийство

05:40 19.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Во время недавнего приезда в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в том числе выступил в местном вузе, где заявил о необходимости мобилизации и призвал студентов взять в руки оружие
Эти слова нужно квалифицировать в рамках Уголовного кодекса, считает глава запрещенной на Украине партии "Держава", журналист Дмитрий Василец.
"Это в принципе можно расценивать как покушение на убийство и судить Блинкена, ведь он призывает идти умирать студентов, понимая уровень потерь в натовской ЧВК ВСУ. Фактически это прямой намек режимникам Зеленского загонять украинцев в возрасте от 18 до 25 в натовскую ЧВК ВСУ по причине нехватки пушечного мяса", - считает Василец.
Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на Украину
По последним данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за полмиллиона человек. И каждый день с фронта приходят сообщении все о новых и новых уничтоженных вэсэушниках.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
17 мая, 10:16
Бригады ВСУ на Украине почти полупустые - СМИВо всех бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается 40-процентная нехватка личного состава. Об этом 17 мая сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на французский военный источник
Российская Армия продолжает работу по денацификации Украины. В настоящее время активнее всего продвижение идет на Харьковском направлении. В субботу, 11 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечье. День спустя российские силы денацифицировали также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Во вторник, 14 мая, был освобожден населенный пункт Бугроватка.
В среду, 15 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области, а также денацифицировали село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Эксперты отмечают, что взятие последнего открывает дорогу на Новоданиловку и перечеркивает одно из немногих летних достижений ВСУ прошлого лета - выступ Работино-Вербовое.
Военно-историческая реконструкция в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
17 мая, 08:03История
Катастрофа под Харьковом. Почему после разгрома под Москвой гитлеровцы дошли до Волги и КавказаЗимой 1941-42 года Красная армия дала Третьему рейху решительный отпор, отбросив врага от Москвы и Тулы, освободив Ростов и подойдя к Харькову. Казалось — еще поднажать немного, и немец покатится обратно. Однако уже в конце августа вермахт и его союзники штурмовали Воронеж и Сталинград, а горные стрелки оседлали кавказские перевалы
 
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