https://ukraina.ru/20240518/1055124303.html

Натовский концлагерь: Василец заметил, как Блинкен проговорился о выборах президента Украины

Натовский концлагерь: Василец заметил, как Блинкен проговорился о выборах президента Украины - 18.05.2024 Украина.ру

Натовский концлагерь: Василец заметил, как Блинкен проговорился о выборах президента Украины

Во время недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в том числе сказал о том, что президентские выборы на Украине "произойдут тогда, когда все украинцы вернутся обратно из других стран"

2024-05-18T04:19

2024-05-18T04:19

2024-05-18T04:19

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И это важные слова о происходящем в стране, считает глава запрещенной на Украине партии "Держава", журналист Дмитрий Василец.Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на УкраинуРанее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев отметил, что отмена президентских выборов на Украине была ударом для Запада, так как Зеленский был для Вашингтона и Брюсселя очень удобной фигурой для проворачивания своих экономических дел."Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - пояснил Суздальцев.Однако, несмотря на то, что срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, после этой даты Москва не сможет официально считать его нелегитимным. И причина тому, пояснил Суздальцев, в том, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался меморандумом, подписанным Радой.Суть документа проста: нет выборам во время военного положения. То есть "сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", уверен эксперт.Пару дней назад британское издание The Economist посоветовало Зеленскому все же назначить выборы, Президент Украины Владимир Зеленский должен назначить выборы или определить их план. Об этом сообщили журналисты британского издания The EconomistЖурналисты привели примеры других политиков, которые провели выборы во время военных действий. Авраам Линкольн одержал победу на выборах в 1864 году, когда в США шла гражданская война. Франклин Делано Рузвельт победил на выборах в 1944 во времена Второй мировой войны. А Уинстон Черчилль отложил выборы до 1945, а в итоге проиграл."В этом затруднительном положении оказался президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его пятилетний срок истекает 20 мая. Он не может провести выборы сейчас, но он должен подготовиться к их проведению в конечном итоге", - говорится в статье.Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции страны, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательная компания была отменена под предлогом военного положения.

https://ukraina.ru/20240413/1054428201.html

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новости, украина.ру, владимир зеленский, the economist, энтони блинкен, запад