Натовский концлагерь: Василец заметил, как Блинкен проговорился о выборах президента Украины - 18.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240518/1055124303.html
Натовский концлагерь: Василец заметил, как Блинкен проговорился о выборах президента Украины
Натовский концлагерь: Василец заметил, как Блинкен проговорился о выборах президента Украины - 18.05.2024 Украина.ру
Натовский концлагерь: Василец заметил, как Блинкен проговорился о выборах президента Украины
Во время недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в том числе сказал о том, что президентские выборы на Украине "произойдут тогда, когда все украинцы вернутся обратно из других стран"
2024-05-18T04:19
2024-05-18T04:19
новости
украина.ру
владимир зеленский
the economist
энтони блинкен
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/39/1033033945_0:254:1989:1373_1920x0_80_0_0_02a8660ce34fa45ed1cc0dfb90ff0a55.jpg
И это важные слова о происходящем в стране, считает глава запрещенной на Украине партии "Держава", журналист Дмитрий Василец.Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на УкраинуРанее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев отметил, что отмена президентских выборов на Украине была ударом для Запада, так как Зеленский был для Вашингтона и Брюсселя очень удобной фигурой для проворачивания своих экономических дел."Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - пояснил Суздальцев.Однако, несмотря на то, что срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, после этой даты Москва не сможет официально считать его нелегитимным. И причина тому, пояснил Суздальцев, в том, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался меморандумом, подписанным Радой.Суть документа проста: нет выборам во время военного положения. То есть "сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", уверен эксперт.Пару дней назад британское издание The Economist посоветовало Зеленскому все же назначить выборы, Президент Украины Владимир Зеленский должен назначить выборы или определить их план. Об этом сообщили журналисты британского издания The EconomistЖурналисты привели примеры других политиков, которые провели выборы во время военных действий. Авраам Линкольн одержал победу на выборах в 1864 году, когда в США шла гражданская война. Франклин Делано Рузвельт победил на выборах в 1944 во времена Второй мировой войны. А Уинстон Черчилль отложил выборы до 1945, а в итоге проиграл."В этом затруднительном положении оказался президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его пятилетний срок истекает 20 мая. Он не может провести выборы сейчас, но он должен подготовиться к их проведению в конечном итоге", - говорится в статье.Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции страны, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательная компания была отменена под предлогом военного положения.
https://ukraina.ru/20240413/1054428201.html
https://ukraina.ru/20240516/1055111529.html
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/39/1033033945_0:7:1989:1499_1920x0_80_0_0_55adc58e4411afb5bf6c6733af4c7293.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, владимир зеленский, the economist, энтони блинкен, запад
Новости, Украина.ру, Владимир Зеленский, The Economist, Энтони Блинкен, Запад

Натовский концлагерь: Василец заметил, как Блинкен проговорился о выборах президента Украины

04:19 18.05.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Во время недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен в том числе сказал о том, что президентские выборы на Украине "произойдут тогда, когда все украинцы вернутся обратно из других стран"
И это важные слова о происходящем в стране, считает глава запрещенной на Украине партии "Держава", журналист Дмитрий Василец.
"Обратите внимание, кто решает, когда будут выборы на Украине. Простыми словами, выборов не будет, ведь уже примерно 30% украинского народа живет в России и процентов 30 — в ЕС. Возвращаться в натовский концлагерь "Украина Зеленского" эти люди точно не планируют", - сказал Василец.
Как госсекретарь США зажигал в ночном клубе Киева. Эксперты о секретах визита Блинкена на Украину
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев отметил, что отмена президентских выборов на Украине была ударом для Запада, так как Зеленский был для Вашингтона и Брюсселя очень удобной фигурой для проворачивания своих экономических дел.
"Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - пояснил Суздальцев.
Однако, несмотря на то, что срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, после этой даты Москва не сможет официально считать его нелегитимным. И причина тому, пояснил Суздальцев, в том, что в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался меморандумом, подписанным Радой.
Суть документа проста: нет выборам во время военного положения. То есть "сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", уверен эксперт.
13 апреля, 03:42
"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеСрок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, однако Москва не сможет официально считать его нелегитимным. Что этому помешает, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Пару дней назад британское издание The Economist посоветовало Зеленскому все же назначить выборы,
Президент Украины Владимир Зеленский должен назначить выборы или определить их план. Об этом сообщили журналисты британского издания The Economist
Журналисты привели примеры других политиков, которые провели выборы во время военных действий. Авраам Линкольн одержал победу на выборах в 1864 году, когда в США шла гражданская война. Франклин Делано Рузвельт победил на выборах в 1944 во времена Второй мировой войны. А Уинстон Черчилль отложил выборы до 1945, а в итоге проиграл.
"В этом затруднительном положении оказался президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его пятилетний срок истекает 20 мая. Он не может провести выборы сейчас, но он должен подготовиться к их проведению в конечном итоге", - говорится в статье.
16 мая, 17:50
"Звёздная сила ослабевает": журналисты The Economist просят Зеленского объявить выборыПрезидент Украины Владимир Зеленский должен назначить выборы или определить их план. Об этом сообщили журналисты британского издания The Economist
Владимир Зеленский стал президентом Украины 31 мая 2019 года. Согласно Конституции страны, очередные выборы должны были пройти через пять лет - 31 марта, но избирательная компания была отменена под предлогом военного положения.
 
НовостиУкраина.руВладимир ЗеленскийThe EconomistЭнтони БлинкенЗапад
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:21Поглаживание туземных вождей под ритм гитары Блинкена: Панина раскрыла, какой сценарий ждет Зеленского
07:02Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению
07:00"За ними надо внимательно следить": белорусский аналитик назвал основные угрозы безопасности
06:40Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают противника под Харьковом
06:20"Понюхать пороху": в Минске рассказали, участвуют ли белорусы в СВО
06:00Говядина и топинамбур не впечатлили: американист посчитал деньги России и Китая
05:39Такого размаха наглости еще не было: автор Украина.ру из КНР оценил поведение команды Байдена
05:19В Багдаде всё спокойно: Стариков о том, что Блинкен сделал с Зеленским в Киеве
05:00Игра внутри игры: автор Украина.ру из КНР объяснил роль Киева в отношениях Пекина и Вашингтона
04:40"Бэкграунда для мирного плана нет". Американист о китайском предложении завершения СВО
04:19Натовский концлагерь: Василец заметил, как Блинкен проговорился о выборах президента Украины
04:00Ищенко: главные союзники на мировой арене - единственные, кто может противостоять Западу
19:02Заявления Путина, обстановка под Харьковом. Итоги 17 мая на Украине
18:41"Пентагон видит всё их глазами". Новые подробности о роли Британии в украинском конфликте
17:36Арестович* похоронил Украину и назвался моральным уродом
17:31Сийярто объяснил, почему ветировал резолюцию СЕ по Украине
17:18Глава МИД Украины не назвал участников швейцарского саммита из-за страха перед РФ
16:42Зеленский указом разрешил мобилизацию в ВСУ заключенных
16:39Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень
16:24Алексей Дюмин, биография
Лента новостейМолния