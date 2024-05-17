https://ukraina.ru/20240517/1055118041.html

Конец света. Украина в ожидании блэкаута

Конец света. Украина в ожидании блэкаута - 17.05.2024 Украина.ру

Конец света. Украина в ожидании блэкаута

Разговоры о возможном полном обесточивании Украины ведутся, но сейчас они, кажется, перестают быть только разговорами. Методичные удары ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры киевского режима начинают приносить свои печальные для Украины плоды.

2024-05-17T02:21

2024-05-17T02:21

2024-05-17T02:23

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Компания "Укрэнерго" ввела 15 мая контролируемые аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Кроме того, в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей действуют плановые ограничения (введены графики почасовых отключений).Причиной таких ограничений называют увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Кроме того, указывают, что из-за атак российских войск по объектам энергетики, мощностей украинских электростанций сейчас недостаточно, сообщает УНИАН.Напомним, после атак на ТЭС в конце марта компания ДТЭК сообщала о потере 80% генерирующих мощностей. Но тогда украинские власти выражали умеренный оптимизм. Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко заверял, что даже если Украина (киевский режим – Ред.) утратит всю свою генерацию, кроме атомной, все равно тотального блэкаута в стране не будет.Похоже, что для украинских потребителей приходит время на себе проверить, так ли это. В стране пока еще не "тотальный блэкаут", но ситуация достаточно сложная. Графики отключений публикуют сейчас многие региональные СМИ. Свет отключают и в Киеве. При этом иногда и эти графики не соблюдаются, отключения носят срочный характер. По всей видимости, это будет продолжаться.На сайте компании YASNO объясняют, что введение отключений света в украинских городах будет зависеть от нескольких факторов, одним из них являются новые атаки РФ по украинской энергоинфраструктуре. Отмечают, что играют свою роль и проблемы с генерацией во время пиковых нагрузок. Кроме того, часть энергетических объектов находятся на неподконтрольных киевскому режиму территориях, из-за чего у энергетиков нет возможности обеспечить генерацию на том уровне, какой был до начала горячей фазы конфликта.Ранее Герман Галущенко в ходе встречи с послом США на Украине Бриджит Бринк назвал ситуацию в энергетике "достаточно сложной". По его словам, ВС РФ прицельно уничтожают маневровую генерацию, "потери составляют уже более 8 ГВт мощности". Министр отметил, что поэтому уже сейчас надо "наработать механизмы компенсации утраченного для прохождения следующей зимы".По мнению Галущенко, в осенне-зимний период будут работать все девять энергоблоков АЭС, которые находятся под контролем Киева, ожидается увеличение объемов импорта электроэнергии из европейских стран. Но тут следует учесть, что вряд ли в Минэнерго Украины могут точно предсказать развитие ситуации на поле боя и то, как это может сказаться на работе тех же АЭС.Трудности киевского режима с энергетикой отмечают и на Западе. Из-за непрекращающихся обстрелов российской армии производство электроэнергии сократилось на 4,4 тысячи мегаватт, пишет британская газета Тhe Guardian. Приводятся слова гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко, отметившего, что в результате всего трех массированных обстрелов ВС РФ, Украина (киевский режим – Ред.) потеряла более 90% генерирующих мощностей.Об угрозе полного обесточивания страны не раз заявлял в выпусках своего видеоблога бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, высказанному в связи с успешными атаками ВС РФ, очень скоро на Украине (точнее, на подконтрольной киевскому режиму территории – Ред.) нельзя будет "ни производить, ни получать, ни пользоваться" никакой энергией, то есть, такое развитие событий действительно грозит тотальным блэкаутом.Экс-советник Кучмы подчеркнул, что тогда на Украине не будут работать предприятия ВПК, да и вообще "никакие заводы не будут работать". Как работать без электроэнергии?Будет ли действительно тотальный блэкаут на подконтрольной Киеву территории или нет, судить пока рано. А вот цена на энергию для украинцев вырастет однозначно. Как заявил и.о. гендиректора "Украинских распределительных сетей" Артём Мартынюк, для подготовки к новому отопительному сезону Украине понадобится более миллиарда долларов. Проблему планируют решать привычным путем повышения тарифов.Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко сообщал, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 гривны за кВт-ч, тогда как сегодняшний тариф - 2,64 грн. Таким образом, планируется рост тарифов в полтора раза. И вряд ли на этом остановятся.В завершение стоит привести письмо, опубликованное в популярном на Украине телеграм-канале ЗеРада. Отправитель - по всей видимости, человек, хорошо знакомый с вопросом - так описал ситуацию:"Один мой товарищ, скажем так, бизнесмен и знаток энергетики, в самом конце второго срока Кучмы взялся организовать один мега проект вместе с отцом советской и незалежной (независимой – Ред.) энергетики Украины (ну очень уважаемый человек был и до Кучмы и при нем). Этот проект позволил бы сесть Украине на бесконечный поток денег как условным нефтедолларовым странам Залива. Суть была в том, чтобы использовать сумасшедшие мощности Украины как в генерации, так и самой разветвленной огромной энергосети для поставки э/э Украины и РФ в Европу (больше из РФ, конечно, но за транзит Украина получала бы больше, чем за газ, ведь поставлять готовую продукцию выгоднее, чем сырье-газ). Так вот сам Кучма дал добро, но из-за начала Оранжевой революции проект заморозился, а уж когда попало на стол к пану Ющенко, то с учетом мнения партнеров, было решено не просто убрать из схемы РФ, а целиком похоронить проект для Украины. В итоге, вместо доходов для Украины или двойных доходов (с учетом транзита российской э/э) был выбран третий вариант: распилить всю державну (государственную – Ред.) энергосистему на обособленные центры (Львовский, Киевский и т.д) и сразу отдать на приватизацию в первую очередь Ахметову, который, как вы уже сказали, и получал все эти 20 лет сверхприбыли на самом стратегическом ресурсе любой современной страны.2003 г. был последней возможностью наверстать падение 90-х, но тупая мечта идиотов о братстве с Западом в укор России привела к тому, что есть сейчас".К сказанному стоит добавить, что по данным НЭК "Укрэнерго", по состоянию на утро 16 мая на Украине были обесточены 446 населенных пунктов. В компании сообщают, что большую часть суток в энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии.О других катастрофических для Украины проблемах экономики - в статье Ивана Лизана Экономика Украины и война: бизнес на мобилизации, аварийные отключения и уход от налогов за экспорт зерна

https://ukraina.ru/20240515/1055068375.html

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, леонид кучма, виктор ющенко, дтэк, укрэнерго, минэнерго, ринат ахметов, эксклюзив, энергетика, блэкаут