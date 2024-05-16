"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере - 16.05.2024 Украина.ру
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"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере
"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере - 16.05.2024 Украина.ру
"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере
Неделя успешных боевых действий на севере свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью ВС РФ. Для штурма Харькова нужна стотысячная группировка войск, которой пока нет на данном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-05-16T04:20
2024-05-16T04:20
новости
харьков
россия
михаил онуфриенко
харьковская область
белгород
обстрелы
наступление
вс рф
сво
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Ранее появилась информация о том, что две наступающие на севере Харьковской области группировки ВС РФ соединились в районе Терновой, от которой до Харькова 38 км. При этом на флангах группировки "Север" продолжаются бои за Липцы и Волчанск.Нужно понимать, что стратегическое наступление начинается иначе, проводится другими силами и средствами и развивается по-другому ─ если есть прорыв обороны противника на достаточную глубину, рассказал эксперт.При этом 10 километров для прорыва обороны это более чем достаточно. Далее в прорыв вводятся основные силы, и можно говорить о том, куда оно будет развиваться, добавил он.Цель российской армии – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода. Избавить от артиллерийских обстрелов украинских военных то же Шебекино, подчеркнул обозреватель.Поэтому конечной целью ВС РФ скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, освободить эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что тогда начнется совершенно другой характер боевых действий, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240515/1055084073.html
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харьковская область
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новости, харьков, россия, михаил онуфриенко, харьковская область, белгород, обстрелы, наступление, вс рф, сво
Новости, Харьков, Россия, Михаил Онуфриенко, Харьковская область, Белгород, обстрелы, наступление, ВС РФ, СВО

"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере

04:20 16.05.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Неделя успешных боевых действий на севере свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью ВС РФ. Для штурма Харькова нужна стотысячная группировка войск, которой пока нет на данном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее появилась информация о том, что две наступающие на севере Харьковской области группировки ВС РФ соединились в районе Терновой, от которой до Харькова 38 км. При этом на флангах группировки "Север" продолжаются бои за Липцы и Волчанск.
Нужно понимать, что стратегическое наступление начинается иначе, проводится другими силами и средствами и развивается по-другому ─ если есть прорыв обороны противника на достаточную глубину, рассказал эксперт.
При этом 10 километров для прорыва обороны это более чем достаточно. Далее в прорыв вводятся основные силы, и можно говорить о том, куда оно будет развиваться, добавил он.
"Во-первых, никто Харьков в лоб штурмовать не будет. Для этого нужна, как минимум, стотысячная группировка, которой на данном направлении нет. Неделя успешных боевых действий в этом районе свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью", - отметил Онуфриенко.
Цель российской армии – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода. Избавить от артиллерийских обстрелов украинских военных то же Шебекино, подчеркнул обозреватель.
Поэтому конечной целью ВС РФ скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, освободить эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что тогда начнется совершенно другой характер боевых действий, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 18:00
Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускниковУкраинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Не обратят они внимание на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков.
 
НовостиХарьковРоссияМихаил ОнуфриенкоХарьковская областьБелгородобстрелынаступлениеВС РФСВО
 
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