https://ukraina.ru/20240516/1055090042.html
"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере
"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере - 16.05.2024 Украина.ру
"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере
Неделя успешных боевых действий на севере свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью ВС РФ. Для штурма Харькова нужна стотысячная группировка войск, которой пока нет на данном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-05-16T04:20
2024-05-16T04:20
2024-05-16T04:20
новости
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россия
михаил онуфриенко
харьковская область
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обстрелы
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Ранее появилась информация о том, что две наступающие на севере Харьковской области группировки ВС РФ соединились в районе Терновой, от которой до Харькова 38 км. При этом на флангах группировки "Север" продолжаются бои за Липцы и Волчанск.Нужно понимать, что стратегическое наступление начинается иначе, проводится другими силами и средствами и развивается по-другому ─ если есть прорыв обороны противника на достаточную глубину, рассказал эксперт.При этом 10 километров для прорыва обороны это более чем достаточно. Далее в прорыв вводятся основные силы, и можно говорить о том, куда оно будет развиваться, добавил он.Цель российской армии – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода. Избавить от артиллерийских обстрелов украинских военных то же Шебекино, подчеркнул обозреватель.Поэтому конечной целью ВС РФ скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, освободить эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что тогда начнется совершенно другой характер боевых действий, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240515/1055084073.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, россия, михаил онуфриенко, харьковская область, белгород, обстрелы, наступление, вс рф, сво
Новости, Харьков, Россия, Михаил Онуфриенко, Харьковская область, Белгород, обстрелы, наступление, ВС РФ, СВО
"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере
Неделя успешных боевых действий на севере свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью ВС РФ. Для штурма Харькова нужна стотысячная группировка войск, которой пока нет на данном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее появилась информация о том, что две наступающие на севере Харьковской области группировки ВС РФ соединились в районе Терновой, от которой до Харькова 38 км. При этом на флангах группировки "Север" продолжаются бои за Липцы и Волчанск.
Нужно понимать, что стратегическое наступление начинается иначе, проводится другими силами и средствами и развивается по-другому ─ если есть прорыв обороны противника на достаточную глубину, рассказал эксперт.
При этом 10 километров для прорыва обороны это более чем достаточно. Далее в прорыв вводятся основные силы, и можно говорить о том, куда оно будет развиваться, добавил он.
"Во-первых, никто Харьков в лоб штурмовать не будет. Для этого нужна, как минимум, стотысячная группировка, которой на данном направлении нет. Неделя успешных боевых действий в этом районе свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью", - отметил Онуфриенко.
Цель российской армии – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода. Избавить от артиллерийских обстрелов украинских военных то же Шебекино, подчеркнул обозреватель.
Поэтому конечной целью ВС РФ скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, освободить эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что тогда начнется совершенно другой характер боевых действий, резюмировал собеседник издания.