https://ukraina.ru/20240516/1055090042.html

"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере

"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере - 16.05.2024 Украина.ру

"Харьков в лоб штурмовать не будут": военный эксперт назвал конечную цель продвижения ВС РФ на севере

Неделя успешных боевых действий на севере свидетельствует о том, что Харьков изначально не являлся целью ВС РФ. Для штурма Харькова нужна стотысячная группировка войск, которой пока нет на данном направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-05-16T04:20

2024-05-16T04:20

2024-05-16T04:20

новости

харьков

россия

михаил онуфриенко

харьковская область

белгород

обстрелы

наступление

вс рф

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040803735_0:234:3078:1966_1920x0_80_0_0_ea86c2bce1adb8a2347c45eab92c8690.jpg

Ранее появилась информация о том, что две наступающие на севере Харьковской области группировки ВС РФ соединились в районе Терновой, от которой до Харькова 38 км. При этом на флангах группировки "Север" продолжаются бои за Липцы и Волчанск.Нужно понимать, что стратегическое наступление начинается иначе, проводится другими силами и средствами и развивается по-другому ─ если есть прорыв обороны противника на достаточную глубину, рассказал эксперт.При этом 10 километров для прорыва обороны это более чем достаточно. Далее в прорыв вводятся основные силы, и можно говорить о том, куда оно будет развиваться, добавил он.Цель российской армии – отодвинуть линию фронта в связи с обстрелами Белгорода. Избавить от артиллерийских обстрелов украинских военных то же Шебекино, подчеркнул обозреватель.Поэтому конечной целью ВС РФ скорее, было выйти на рубеж Липцы-Волчанск, освободить эти районные центры, закрепиться там и не приближаться к Харькову, потому что тогда начнется совершенно другой характер боевых действий, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Россия вернет утраченные позиции под Харьковом, чтобы добить ВСУ в Купянске читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240515/1055084073.html

харьков

россия

харьковская область

белгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, россия, михаил онуфриенко, харьковская область, белгород, обстрелы, наступление, вс рф, сво