Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороны - 16.05.2024 Украина.ру
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Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороны
Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороны - 16.05.2024 Украина.ру
Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороны
Все поставленные задачи новый глава Минобороны Белоусов будет решать за счет опыта и компетенций, которые он приобрел за время работы в должности первого вице-премьера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-05-16T05:50
2024-05-16T05:50
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экономика
регионы
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Ранее министром обороны России стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. В экспертном сообществе от него ожидают решения трех ключевых задач. Первое. Это искоренение в Минобороны элементов солдафонства, коррупции и бюрократии. Второе. Синхронизация оборонной промышленности с гражданским сектором экономики. Третье. Подготовка ВС РФ к войне со странами НАТО.Все поставленные задачи новый глава военного ведомства Андрей Белоусов будет решать за счет своего опыта и компетенций, которые он приобрел за время работы в должности первого вице-премьера, рассказал политолог.Белоусов востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти. Лучше него сегодня нет специалистов, который способен это сделать. Также министр обороны сможет наладить взаимодействие с управлением регионами, отметил эксперт.Белоусов сможет наладить работу внутри Минобороны. Новый министр обороны сможет разобраться, на что расходуются финансы и насколько эффективно они расходуются, добавил он.Он способен обеспечить всем необходимым российские войска на линии огня. Наши солдаты и офицеры ни в чем не должны нуждаться. Надеюсь, Белоусов решит все вопросы управления на всех уровнях, подчеркнул специалист."Я не согласен с тем, что Белоусов должен подготовить Россию к затяжной войне с НАТО. Наоборот. При Белоусове наша армия должна набраться такой силы и мощи, чтобы как можно скорее раздавить противника и добиться победы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, вс рф, андрей белоусов, мо рф, минобороны рф, сво, экономика, регионы, бюджет, оборонный бюджет, солдаты, офицеры, оборона
Новости, Россия, ВС РФ, Андрей Белоусов, МО РФ, Минобороны РФ, СВО, экономика, регионы, бюджет, оборонный бюджет, солдаты, офицеры, оборона

Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороны

05:50 16.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Все поставленные задачи новый глава Минобороны Белоусов будет решать за счет опыта и компетенций, которые он приобрел за время работы в должности первого вице-премьера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Ранее министром обороны России стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. В экспертном сообществе от него ожидают решения трех ключевых задач. Первое. Это искоренение в Минобороны элементов солдафонства, коррупции и бюрократии. Второе. Синхронизация оборонной промышленности с гражданским сектором экономики. Третье. Подготовка ВС РФ к войне со странами НАТО.
Все поставленные задачи новый глава военного ведомства Андрей Белоусов будет решать за счет своего опыта и компетенций, которые он приобрел за время работы в должности первого вице-премьера, рассказал политолог.
Белоусов востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти. Лучше него сегодня нет специалистов, который способен это сделать. Также министр обороны сможет наладить взаимодействие с управлением регионами, отметил эксперт.
"[Министр обороны Андрей] Белоусов сможет наладить привлечение ресурсов для фронта в сфере государственно-частного партнёрства и добровольной помощи. Да, это было и раньше, но это было использовано не очень эффективно. А сейчас мы должны направить все наши ресурсы на победу", - указал Перенджиев.
Белоусов сможет наладить работу внутри Минобороны. Новый министр обороны сможет разобраться, на что расходуются финансы и насколько эффективно они расходуются, добавил он.
Он способен обеспечить всем необходимым российские войска на линии огня. Наши солдаты и офицеры ни в чем не должны нуждаться. Надеюсь, Белоусов решит все вопросы управления на всех уровнях, подчеркнул специалист.
"Я не согласен с тем, что Белоусов должен подготовить Россию к затяжной войне с НАТО. Наоборот. При Белоусове наша армия должна набраться такой силы и мощи, чтобы как можно скорее раздавить противника и добиться победы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Вчера, 18:00
Олег Измайлов: Пока ВСУ мечутся между Волчанском и Купянском, НАТО готовит своих отпускниковУкраинская сторона находится в ситуации типичного цугцванга – любой ход будет плохим. Не обратят они внимание на Волчанск ─ будет взят Старый Салтов, Чугуев, а того гляди и Харьков.
 
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