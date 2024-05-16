https://ukraina.ru/20240516/1055086869.html

Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороны

Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороны - 16.05.2024 Украина.ру

Солдаты ни в чем не должны нуждаться: эксперт раскрыл, как Белоусов будет решать ключевые задачи обороны

Все поставленные задачи новый глава Минобороны Белоусов будет решать за счет опыта и компетенций, которые он приобрел за время работы в должности первого вице-премьера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-05-16T05:50

2024-05-16T05:50

2024-05-16T05:50

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Ранее министром обороны России стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. В экспертном сообществе от него ожидают решения трех ключевых задач. Первое. Это искоренение в Минобороны элементов солдафонства, коррупции и бюрократии. Второе. Синхронизация оборонной промышленности с гражданским сектором экономики. Третье. Подготовка ВС РФ к войне со странами НАТО.Все поставленные задачи новый глава военного ведомства Андрей Белоусов будет решать за счет своего опыта и компетенций, которые он приобрел за время работы в должности первого вице-премьера, рассказал политолог.Белоусов востребован на посту министра обороны в том смысле, что он может наладить взаимодействие с другими федеральными органами исполнительной власти. Лучше него сегодня нет специалистов, который способен это сделать. Также министр обороны сможет наладить взаимодействие с управлением регионами, отметил эксперт.Белоусов сможет наладить работу внутри Минобороны. Новый министр обороны сможет разобраться, на что расходуются финансы и насколько эффективно они расходуются, добавил он.Он способен обеспечить всем необходимым российские войска на линии огня. Наши солдаты и офицеры ни в чем не должны нуждаться. Надеюсь, Белоусов решит все вопросы управления на всех уровнях, подчеркнул специалист."Я не согласен с тем, что Белоусов должен подготовить Россию к затяжной войне с НАТО. Наоборот. При Белоусове наша армия должна набраться такой силы и мощи, чтобы как можно скорее раздавить противника и добиться победы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия еще не начала бить ВСУ у Волчанска, а Белоусов уже готовит победу над НАТО читайте на сайте Украина.ру

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