Путин сменил пятерых губернаторов российских регионов

Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы Сумское направление будет "открыто" в свое время. Это станет второстепенным действием, чтобы оттянуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) с целью нанесения российской армией главного удара по Харькову