Путин сменил пятерых губернаторов российских регионов - 15.05.2024 Украина.ру
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Путин сменил пятерых губернаторов российских регионов
Путин сменил пятерых губернаторов российских регионов - 15.05.2024 Украина.ру
Путин сменил пятерых губернаторов российских регионов
В среду, 15 мая, президент России Владимир Путин назначил руководителей Калининградской, Тульской, Курской, Кемеровской области и Хабаровского края. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля
2024-05-15T10:30
2024-05-15T10:31
новости
россия
владимир путин
губернатор
кадровые перестановки
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Ранее губернаторы указанных регионов получили новые должности в аппарат президента и кабинет министров РФ. Таким образом, временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области стал Алексей Беспрозванных, который до этого являлся заместителем главы Минпромторга.Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области стал Дмитрий Миляев, который был первым заместителем руководителя региона. Главой Курской области стал Алексей Смирнов, а пост временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области – Кузбасса занял Илья Сердюк.Накануне президент России подписал указы о назначениях в руководстве страной.
https://ukraina.ru/20240514/1055055072.html
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новости, россия, владимир путин, губернатор, кадровые перестановки
Новости, Россия, Владимир Путин, губернатор, кадровые перестановки

Путин сменил пятерых губернаторов российских регионов

10:30 15.05.2024 (обновлено: 10:31 15.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
В среду, 15 мая, президент России Владимир Путин назначил руководителей Калининградской, Тульской, Курской, Кемеровской области и Хабаровского края. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля
Ранее губернаторы указанных регионов получили новые должности в аппарат президента и кабинет министров РФ.
Таким образом, временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области стал Алексей Беспрозванных, который до этого являлся заместителем главы Минпромторга.
Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области стал Дмитрий Миляев, который был первым заместителем руководителя региона. Главой Курской области стал Алексей Смирнов, а пост временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области – Кузбасса занял Илья Сердюк.
Накануне президент России подписал указы о назначениях в руководстве страной.
Тимур Сыртланов интервью
Вчера, 13:22
Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы Сумское направление будет "открыто" в свое время. Это станет второстепенным действием, чтобы оттянуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) с целью нанесения российской армией главного удара по Харькову
 
НовостиРоссияВладимир Путингубернаторкадровые перестановки
 
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Заголовок открываемого материала
10:51"Могильщик украинской государственности": Азаров перечислил достижения Зеленского
10:30Путин сменил пятерых губернаторов российских регионов
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