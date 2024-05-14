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Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти

Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти - 14.05.2024 Украина.ру

Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти

Во исполнение рекомендаций военнослужащих украинской армии в Сумской области начата эвакуация гражданских лиц, проживающих в десяти километрах от границы с РФ. Переселение связано с участившимися обстрелами и анонсированным украинской стороной наступлением ВС РФ на регион, сообщил руководитель областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх

2024-05-14T14:16

2024-05-14T14:16

2024-05-14T14:18

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По его словам, местные власти получили некую информацию от солдат ВСУ, которые находятся на линии боевого соприкосновения и приняли решение об эвакуации населения.Артюх напомнил, что в 2023 году, когда интенсивность боевых действий была высокой по рекомендации военных также была проведена эвакуация в пяти километрах от границы.Сейчас населению информация о ситуации на фронте якобы доводится в полном объеме, чтобы сохранить жизни мирных граждан, добавил чиновник.Ранее в этот же день разведка Украины (ГУР) анонсировала наступление российских войск севернее Харькова – на Сумскую областью. По данным ведомства, ВС РФ начнет продвижение в этом направлении через несколько дней.Эксперт рассказал "Украина.ру" зачем ВС РФ "открывать" Сумы.

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новости, россия, сумская область, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво