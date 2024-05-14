Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти - 14.05.2024 Украина.ру
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Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти
Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти - 14.05.2024 Украина.ру
Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти
Во исполнение рекомендаций военнослужащих украинской армии в Сумской области начата эвакуация гражданских лиц, проживающих в десяти километрах от границы с РФ. Переселение связано с участившимися обстрелами и анонсированным украинской стороной наступлением ВС РФ на регион, сообщил руководитель областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх
2024-05-14T14:16
2024-05-14T14:18
новости
россия
сумская область
вооруженные силы украины
наступление
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По его словам, местные власти получили некую информацию от солдат ВСУ, которые находятся на линии боевого соприкосновения и приняли решение об эвакуации населения.Артюх напомнил, что в 2023 году, когда интенсивность боевых действий была высокой по рекомендации военных также была проведена эвакуация в пяти километрах от границы.Сейчас населению информация о ситуации на фронте якобы доводится в полном объеме, чтобы сохранить жизни мирных граждан, добавил чиновник.Ранее в этот же день разведка Украины (ГУР) анонсировала наступление российских войск севернее Харькова – на Сумскую областью. По данным ведомства, ВС РФ начнет продвижение в этом направлении через несколько дней.Эксперт рассказал "Украина.ру" зачем ВС РФ "открывать" Сумы.
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новости, россия, сумская область, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво
Новости, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, наступление, ВС РФ, СВО

Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти

14:16 14.05.2024 (обновлено: 14:18 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты на Херсонском направлении
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Во исполнение рекомендаций военнослужащих украинской армии в Сумской области начата эвакуация гражданских лиц, проживающих в десяти километрах от границы с РФ. Переселение связано с участившимися обстрелами и анонсированным украинской стороной наступлением ВС РФ на регион, сообщил руководитель областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх
По его словам, местные власти получили некую информацию от солдат ВСУ, которые находятся на линии боевого соприкосновения и приняли решение об эвакуации населения.
"Сумская ОГА круглосуточно общается с военным командованием и учитывая эту информацию мы и действуем, как пример община Белополье, которая страдает от обстрелов, инфраструктура которой пострадала от обстрелов, военные рекомендовали эвакуацию там, мы выполняем", - сказал он.
Артюх напомнил, что в 2023 году, когда интенсивность боевых действий была высокой по рекомендации военных также была проведена эвакуация в пяти километрах от границы.
Сейчас населению информация о ситуации на фронте якобы доводится в полном объеме, чтобы сохранить жизни мирных граждан, добавил чиновник.
Ранее в этот же день разведка Украины (ГУР) анонсировала наступление российских войск севернее Харькова – на Сумскую областью. По данным ведомства, ВС РФ начнет продвижение в этом направлении через несколько дней.
Эксперт рассказал "Украина.ру" зачем ВС РФ "открывать" Сумы.
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Вчера, 04:30
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