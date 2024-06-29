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"Таким не занимался даже Гитлер": религиовед о том, что Зеленский вытворяет с церковью

"Таким не занимался даже Гитлер": религиовед о том, что Зеленский вытворяет с церковью - 29.06.2024 Украина.ру

"Таким не занимался даже Гитлер": религиовед о том, что Зеленский вытворяет с церковью

Гонение на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) имеют беспрецедентный характер, такого не было даже в нацистской Германии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр Люлька

2024-06-29T04:00

2024-06-29T04:00

2024-06-29T04:00

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украина

владимир зеленский

упц

гонения

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В 2018 году с подачи властей Украины была создана раскольническая Православная церковь Украины. С этого момента в стране началось преследование УПЦ, которое активизировалось после прихода к власти Владимира Зеленского. За последнее время по обвинениям в госизмене в тюрьмы был отправлен ряд священнослужителей и епископов УПЦ.На днях при посредничестве Папы Римского Франциска из тюрьмы был освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), в настоящее время он находится на территории России."Киевский режим утверждает, что строит европейское государство с европейскими ценностями. Но такими гонениями на веру не занимался даже Гитлер. Даже нацисты в отношении католических и лютеранских священников поступали мягче, чем власть Зеленского", - заявил Люлька. Киевский режим в отношении Ионафана творил архаику времен гонений на церковь 1920-1930х годов, продолжил он.И то, что усилиями нашей дипломатии и лично патриарха Кирилла удалось поднять этот нежелательный для Киева скандал, благодаря которому Ионафана освободили, - это очень хорошо. Это общая победа нашей государственной и церковной дипломатии, подытожил эксперт.Подробнее о ситуации со свободой совести на Украине - в материале издания Украина.ру Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится.

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новости, украина, владимир зеленский, упц, гонения