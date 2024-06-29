https://ukraina.ru/20240629/1055876500.html

Удары по Нацбанку и мостам: военный эксперт о том, как Россия может быстро победить на Украине

Удары по Нацбанку и мостам: военный эксперт о том, как Россия может быстро победить на Украине - 29.06.2024 Украина.ру

Удары по Нацбанку и мостам: военный эксперт о том, как Россия может быстро победить на Украине

Военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру рассказал, как российская армия может начать действовать на Украине, чтобы завершить конфликт в кратчайшие сроки

2024-06-29T04:14

2024-06-29T04:14

2024-06-29T04:14

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По словам эксперта, надо доверить самим военным принимать решение о том, какими методами им вести войну. Подлесный заявил, что как человек окончивший военную академию он понимает, по какому сценарию будет развиваться операция. Если доверить дело военным, они найдут способ завершить эту кампанию в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. Но пока у военных таких полномочий нет.О том, как Россия может отрезвить горячие головы на Западе - в материале издания Украина.ру Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили России в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, нацбанк, вооруженные силы украины, мосты, сво