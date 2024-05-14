Главное за ночь 14 мая - 14.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 14 мая
Главное за ночь 14 мая - 14.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 14 мая
Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, а также по военному аэродрому и заводу, где... Украина.ру, 14.05.2024
2024-05-14T08:05
2024-05-14T08:06
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анатолий антонов
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Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, а также по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани Черкасской области - сообщили в подполье.Средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов Vampire производства Чехии, запущенных Киевом, - сообщает Минобороны России.Блинкен приехал в Киев, где встретится с Зеленским и обсудит ситуацию на поле боя, - сообщил госдеп США.Запрет импорта в США урана из России больше ударит по экономике Штатов, чем по российской, - заявил посол РФ в Вашингтоне Антонов.Полиция и солдаты ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино, - рассказал журналистам местный житель.
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452
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452
60
новости, киев, россия, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, анатолий антонов, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Россия, США, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 14 мая

08:05 14.05.2024 (обновлено: 08:06 14.05.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, а также по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани Черкасской области - сообщили в подполье.
Средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов Vampire производства Чехии, запущенных Киевом, - сообщает Минобороны России.
Блинкен приехал в Киев, где встретится с Зеленским и обсудит ситуацию на поле боя, - сообщил госдеп США.
Запрет импорта в США урана из России больше ударит по экономике Штатов, чем по российской, - заявил посол РФ в Вашингтоне Антонов.
Полиция и солдаты ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино, - рассказал журналистам местный житель.
 
НовостиКиевРоссияСШАЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийАнатолий АнтоновВооруженные силы Украины
 
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