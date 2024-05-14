https://ukraina.ru/20240514/1055046935.html

Главное за ночь 14 мая

Главное за ночь 14 мая - 14.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 14 мая

Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, а также по военному аэродрому и заводу, где... Украина.ру, 14.05.2024

2024-05-14T08:05

2024-05-14T08:05

2024-05-14T08:06

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Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, а также по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани Черкасской области - сообщили в подполье.Средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов Vampire производства Чехии, запущенных Киевом, - сообщает Минобороны России.Блинкен приехал в Киев, где встретится с Зеленским и обсудит ситуацию на поле боя, - сообщил госдеп США.Запрет импорта в США урана из России больше ударит по экономике Штатов, чем по российской, - заявил посол РФ в Вашингтоне Антонов.Полиция и солдаты ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино, - рассказал журналистам местный житель.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, анатолий антонов, вооруженные силы украины