https://ukraina.ru/20240514/1055046935.html
Главное за ночь 14 мая
Главное за ночь 14 мая - 14.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 14 мая
Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, а также по военному аэродрому и заводу, где... Украина.ру, 14.05.2024
2024-05-14T08:05
2024-05-14T08:05
2024-05-14T08:06
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Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, а также по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани Черкасской области - сообщили в подполье.Средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов Vampire производства Чехии, запущенных Киевом, - сообщает Минобороны России.Блинкен приехал в Киев, где встретится с Зеленским и обсудит ситуацию на поле боя, - сообщил госдеп США.Запрет импорта в США урана из России больше ударит по экономике Штатов, чем по российской, - заявил посол РФ в Вашингтоне Антонов.Полиция и солдаты ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино, - рассказал журналистам местный житель.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, анатолий антонов, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Россия, США, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, а также по военному аэродрому и заводу, где ремонтировалась военная техника, в Умани Черкасской области - сообщили в подполье.
Средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью 25 реактивных снарядов Vampire производства Чехии, запущенных Киевом, - сообщает Минобороны России.
Блинкен приехал в Киев, где встретится с Зеленским и обсудит ситуацию на поле боя, - сообщил госдеп США.
Запрет импорта в США урана из России больше ударит по экономике Штатов, чем по российской, - заявил посол РФ в Вашингтоне Антонов.
Полиция и солдаты ВСУ выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино, - рассказал журналистам местный житель.