"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма - 29.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240629/1055875817.html
"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма
"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма - 29.06.2024 Украина.ру
"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма
Происходящее в сегодняшней Украине - претворение в жизнь "звериной" бандеровской программы. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр Люлька
2024-06-29T04:44
2024-06-29T04:44
новости
украина
степан бандера
бандеровцы
национализм
идеология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/14/1044541304_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_13a691dab2634a9cada7d1dc0f555e95.jpg
Минимальное знакомство с идеологией самого Степана Бандеры говорит о том, что она гораздо хуже расизма и национал-социализма, подчеркнул эксперт.Этот процесс тормозиться благодаря тому, что в обществе еще хватает вменяемых людей, добавил Люлька.Подробнее о ситуации на Украине - в материале издания Украина.ру Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/14/1044541304_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_296e3b0932d6940ad25d610f4b82b617.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, степан бандера, бандеровцы, национализм, идеология
Новости, Украина, Степан Бандера, бандеровцы, национализм, идеология

"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма

04:44 29.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкВетераны Украинской Повстанческой Армии отметили "День Героев"
Ветераны Украинской Повстанческой Армии отметили День Героев - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
Читать в
Происходящее в сегодняшней Украине - претворение в жизнь "звериной" бандеровской программы. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр Люлька
Минимальное знакомство с идеологией самого Степана Бандеры говорит о том, что она гораздо хуже расизма и национал-социализма, подчеркнул эксперт.
"Это что-то звериное. Я имею в виду их официальные документы, которые они принимали как руководство к действию. То, что сейчас происходит на Украине – это исполнение бандеровской программы. Просто немного медленнее, чем они бы этого хотели", - сказал религиовед.
Этот процесс тормозиться благодаря тому, что в обществе еще хватает вменяемых людей, добавил Люлька.
Подробнее о ситуации на Украине - в материале издания Украина.ру Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится.
 
НовостиУкраинаСтепан Бандерабандеровцынационализмидеология
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Продолжаем чертить красные линии": эксперт назвал главную проблему РФ в отношениях с США
05:54"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском
05:45"Приехал Зеленский – город сдадут": военный эксперт о новой технике ВС РФ и роке "Покровська"
05:30Может появиться новая крепость. Эксперт объяснил, взятие под контроль какого шоссе развалит логистику ВСУ
05:00Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство
04:44"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма
04:30Дзержинск – такой же форпост ВСУ, как Авдеевка, но отступать им придется далеко – военный эксперт
04:14Удары по Нацбанку и мостам: военный эксперт о том, как Россия может быстро победить на Украине
04:00"Таким не занимался даже Гитлер": религиовед о том, что Зеленский вытворяет с церковью
18:43Зеленский и его детальный и понятный план, "Сбер" в Донбассе. Итоги 28 июня на Украине
17:51"Что мы строим?": Бастрыкин рассказал чего не хватает современной России
17:30Бастрыкин против того, чтобы россияне кормили террористов в тюрьмах. Выход – смертная казнь
17:03Медведев пожелал новому руководству НАТО и ЕС максимальных провалов и чудовищных проблем
16:37Власти Харьковской области вновь расширили зону принудительной эвакуации из-за наступления ВС РФ
16:33Страны-кандидаты не поддержали решение ЕС касательно российских замороженных активов - Боррель
16:25Сбивать нельзя, но кое-что все же можно: что России делать с дронами США над Черным морем
16:11Елена Панина: При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу
16:03ВС России уничтожили теплоэлектростанцию, питавшую 3 области Украины, – ее не восстановить
16:00Ещё один выбыл из списка неприкосновенных. У специалиста по "Большой стройке" Тимошенко прошли обыски
15:52В Минобороны РФ назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ
Лента новостейМолния