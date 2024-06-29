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"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма
"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма - 29.06.2024 Украина.ру
"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма
Происходящее в сегодняшней Украине - претворение в жизнь "звериной" бандеровской программы. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр Люлька
2024-06-29T04:44
2024-06-29T04:44
2024-06-29T04:44
новости
украина
степан бандера
бандеровцы
национализм
идеология
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Минимальное знакомство с идеологией самого Степана Бандеры говорит о том, что она гораздо хуже расизма и национал-социализма, подчеркнул эксперт.Этот процесс тормозиться благодаря тому, что в обществе еще хватает вменяемых людей, добавил Люлька.Подробнее о ситуации на Украине - в материале издания Украина.ру Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, степан бандера, бандеровцы, национализм, идеология
Новости, Украина, Степан Бандера, бандеровцы, национализм, идеология
"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма
Происходящее в сегодняшней Украине - претворение в жизнь "звериной" бандеровской программы. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр Люлька