"Продолжаем чертить красные линии": эксперт назвал главную проблему РФ в отношениях с США - 29.06.2024 Украина.ру
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"Продолжаем чертить красные линии": эксперт назвал главную проблему РФ в отношениях с США
"Продолжаем чертить красные линии": эксперт назвал главную проблему РФ в отношениях с США - 29.06.2024 Украина.ру
"Продолжаем чертить красные линии": эксперт назвал главную проблему РФ в отношениях с США
У Соединенных Штатов и их союзников возникла иллюзия, что они смогут бесконечно повышать градус эскалации. Виновата в этом, в том числе, и Россия, которая вместо ответа продолжает чертить красные линии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-06-29T06:00
2024-06-29T06:00
новости
россия
сша
запад
красные линии
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Сколько раз из Москвы было сказано "Если вы это, то мы это", но ничего не происходило, напомнил эксперт. РФ нужно показать, что у эскалации есть предел, подчеркнул он. По его мнению, таким шагом может быть сбитие американского разведывательного беспилотника над Черным морем, этого будет достаточно. Западные военные понимают, что есть красные линии, которые переходить нельзя. Это пока не понимают западные политики, отметил собеседник издания. Может быть, они это понимают, но они привыкли постоянно взвинчивать градус напряжения, чтобы на этом напряжении избираться в Европарламент и получать откаты от своего ВПК, резюмировал Подлесный.О том, как Россия может отрезвить горячие головы на Западе - в материале издания Украина.ру Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили России в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро.
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новости, россия, сша, запад, красные линии
Новости, Россия, США, Запад, красные линии

"Продолжаем чертить красные линии": эксперт назвал главную проблему РФ в отношениях с США

06:00 29.06.2024
 
© Фото : Открытые источникиРоссия, США, флаги
Россия, США, флаги - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : Открытые источники
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У Соединенных Штатов и их союзников возникла иллюзия, что они смогут бесконечно повышать градус эскалации. Виновата в этом, в том числе, и Россия, которая вместо ответа продолжает чертить красные линии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Сколько раз из Москвы было сказано "Если вы это, то мы это", но ничего не происходило, напомнил эксперт.
"Из-за этого у Запада создалась иллюзия, что они могут бесконечно повышать градус эскалации, потому что Россия им за это ничего не сделает. Этот менталитет проник не только во внешнеполитическое руководство США. Это особенно видно по Европе. Та же Прибалтика (злобные карликовые государства) верит, что за ней стоит влиятельный хозяин с ядерной дубинкой, поэтому она может творить все, что хочет", - заявил Подлесный.
РФ нужно показать, что у эскалации есть предел, подчеркнул он. По его мнению, таким шагом может быть сбитие американского разведывательного беспилотника над Черным морем, этого будет достаточно.
Западные военные понимают, что есть красные линии, которые переходить нельзя. Это пока не понимают западные политики, отметил собеседник издания. Может быть, они это понимают, но они привыкли постоянно взвинчивать градус напряжения, чтобы на этом напряжении избираться в Европарламент и получать откаты от своего ВПК, резюмировал Подлесный.
О том, как Россия может отрезвить горячие головы на Западе - в материале издания Украина.ру Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили России в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро.
 
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