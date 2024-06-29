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Дзержинск – такой же форпост ВСУ, как Авдеевка, но отступать им придется далеко – военный эксперт

Дзержинск – такой же форпост ВСУ, как Авдеевка, но отступать им придется далеко – военный эксперт - 29.06.2024 Украина.ру

Дзержинск – такой же форпост ВСУ, как Авдеевка, но отступать им придется далеко – военный эксперт

Авдеевка держала в направлении весь Донецк, а из Джержинска (Торецка) ВСУ обстреливают Горловку, но российская армия начала наступление на этом направлении, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-06-29T04:30

2024-06-29T04:30

2024-06-29T04:30

новости

авдеевка

горловка

донецк

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

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Движение в сторону Дзержинска от Горловки ВС РФ начали недавно, сам город долгое время эксперты называли "неприступной крепостью"."Дзержинск (Торецк) – это что-то вроде Авдеевки. Если Авдеевка долгое время была форпостом, который держал в напряжении весь Донецк, то из городской застройки Дзержинска ВСУ точно так же осуществляют обстрелы Горловки (недавно во время одной из таких атак погибли журналисты НТВ). Поэтому противник будет за него держаться", – рассказал Анпилогов.После Дзержинска плотная городская застройка заканчивается, и ВСУ придется отступать на линию Дружковка-Константиновка- Красноармейск (Покровск), отметил он."Это их тыловая оборонительная позиция, с которой все не очень хорошо. Несмотря на то, что наш прорыв в районе Очеретино был еще месяц назад, Украина там до сих пор не стабилизировала ситуацию. Мы взяли Новоалександровку, откуда уже не так далеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка. Это крупное региональное шоссе с хорошим покрытием, которое используется ВСУ для связывания двух флангов своих позиции в Донбассе (северный фланг опирается на Славянск и Краматорск, южная позиция простирается от Красноармейска до Угледара)", – объяснил эксперт.О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.

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новости, авдеевка, горловка, донецк, алексей анпилогов, вооруженные силы украины