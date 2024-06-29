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Может появиться новая крепость. Эксперт объяснил, взятие под контроль какого шоссе развалит логистику ВСУ
Может появиться новая крепость. Эксперт объяснил, взятие под контроль какого шоссе развалит логистику ВСУ - 29.06.2024 Украина.ру
Может появиться новая крепость. Эксперт объяснил, взятие под контроль какого шоссе развалит логистику ВСУ
Если ВСУ потеряют Дзержинск (Торецк), им придется отступать на линию Дружковка-Константиновка- Красноармейск (Покровск), а там находится дорога, обеспечивающая их логистику, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-06-29T05:30
2024-06-29T05:30
2024-06-29T05:30
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От Новоалександровки, недавно занятой российской армии, недалеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка, а это крупное региональное шоссе с хорошим покрытием, которое используется ВСУ для связывания двух флангов своих позиции в Донбассе, объяснил эксперт."Если наша армия хотя бы возьмет эту дорогу под огневой контроль или физически перережет это шоссе, у ВСУ развалится вся логистика. Противнику придется налаживать снабжение через Павлоград, который находится в глубоком тылу. Красноармейск потеряет свое значение как важный узел автомобильных дорог и превратится в очередную город крепость", – отметил он.Кроме того, Владимир Зеленский на днях приезжал в Красноармейск, а это – дурной знак: Артёмовск (Бахмут), Авдеевка и другие населенные пункты после его визитов быстро превращались в "крепости", которые ВСУ теряли.О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.
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новости, донбасс, павлоград, артемовск, владимир зеленский, алексей анпилогов, вооруженные силы украины
Новости, Донбасс, Павлоград, Артемовск, Владимир Зеленский, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины
Может появиться новая крепость. Эксперт объяснил, взятие под контроль какого шоссе развалит логистику ВСУ
Если ВСУ потеряют Дзержинск (Торецк), им придется отступать на линию Дружковка-Константиновка- Красноармейск (Покровск), а там находится дорога, обеспечивающая их логистику, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
От Новоалександровки, недавно занятой российской армии, недалеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка, а это крупное региональное шоссе с хорошим покрытием, которое используется ВСУ для связывания двух флангов своих позиции в Донбассе, объяснил эксперт.
"Если наша армия хотя бы возьмет эту дорогу под огневой контроль или физически перережет это шоссе, у ВСУ развалится вся логистика. Противнику придется налаживать снабжение через Павлоград, который находится в глубоком тылу. Красноармейск потеряет свое значение как важный узел автомобильных дорог и превратится в очередную город крепость", – отметил он.
Кроме того, Владимир Зеленский на днях приезжал в Красноармейск, а это – дурной знак: Артёмовск (Бахмут), Авдеевка и другие населенные пункты после его визитов быстро превращались в "крепости", которые ВСУ теряли.
О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.