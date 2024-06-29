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Может появиться новая крепость. Эксперт объяснил, взятие под контроль какого шоссе развалит логистику ВСУ

Может появиться новая крепость. Эксперт объяснил, взятие под контроль какого шоссе развалит логистику ВСУ - 29.06.2024 Украина.ру

Может появиться новая крепость. Эксперт объяснил, взятие под контроль какого шоссе развалит логистику ВСУ

Если ВСУ потеряют Дзержинск (Торецк), им придется отступать на линию Дружковка-Константиновка- Красноармейск (Покровск), а там находится дорога, обеспечивающая их логистику, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-06-29T05:30

2024-06-29T05:30

2024-06-29T05:30

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алексей анпилогов

вооруженные силы украины

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От Новоалександровки, недавно занятой российской армии, недалеко до рокадной дороги Покровск-Константиновка, а это крупное региональное шоссе с хорошим покрытием, которое используется ВСУ для связывания двух флангов своих позиции в Донбассе, объяснил эксперт."Если наша армия хотя бы возьмет эту дорогу под огневой контроль или физически перережет это шоссе, у ВСУ развалится вся логистика. Противнику придется налаживать снабжение через Павлоград, который находится в глубоком тылу. Красноармейск потеряет свое значение как важный узел автомобильных дорог и превратится в очередную город крепость", – отметил он.Кроме того, Владимир Зеленский на днях приезжал в Красноармейск, а это – дурной знак: Артёмовск (Бахмут), Авдеевка и другие населенные пункты после его визитов быстро превращались в "крепости", которые ВСУ теряли.О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.

донбасс

павлоград

артемовск

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новости, донбасс, павлоград, артемовск, владимир зеленский, алексей анпилогов, вооруженные силы украины