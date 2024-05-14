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Алексей Самойлов о том, как ВС РФ после взятия Волчанска возьмут в "клещи" ВСУ в Купянске и Чугуеве
Алексей Самойлов о том, как ВС РФ после взятия Волчанска возьмут в "клещи" ВСУ в Купянске и Чугуеве - 14.05.2024 Украина.ру
Алексей Самойлов о том, как ВС РФ после взятия Волчанска возьмут в "клещи" ВСУ в Купянске и Чугуеве
Если Волчанское направление удастся расширить, российские войска зайдут в тыл Купянской группировки ВСУ. Если она не успеет отойти, то будет взята в кольцо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-14T04:30
2024-05-14T04:30
2024-05-14T04:30
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Чтобы не форсировать Северский Донец, на севере Харьковской области ВС РФ пошли в наступление своеобразной "вилкой". Если Волчанское направление удастся расширить, российские войска зайдут внутрь Купянской группировки ВСУ, рассказал политолог.Достаточно ли сил для котлов в нынешней ситуации - этого никто не знает. Все разведки мира хотели бы об этом знать, особенно украинская, американская и британская. Нам дана в ощущениях только объективная реальность, отметил Самойлов.Российское командование приняло решение о наступлении, оценив все риски. Военные, особенно после первых двух лет боевых действий, получили не то что гигантский опыт, но освободились от внутренних и внешних негативных факторов, добавил он."Внутренние шапкозакидательские настроения и внешние политические (а в скобках читаем бизнес-олигархические) интересы, скорее всего, отброшены в сторону, и здесь идет чисто военный расчет", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240513/1055036268.html
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новости, чугуев, россия, купянск, алексей самойлов, всу, харьков, харьковская область, север, наступление, северский донец , окружение, купянское направление
Новости, Чугуев, Россия, Купянск, Алексей Самойлов, ВСУ, Харьков, Харьковская область, север, наступление, Северский Донец , окружение, Купянское направление
Алексей Самойлов о том, как ВС РФ после взятия Волчанска возьмут в "клещи" ВСУ в Купянске и Чугуеве
Если Волчанское направление удастся расширить, российские войска зайдут в тыл Купянской группировки ВСУ. Если она не успеет отойти, то будет взята в кольцо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Чтобы не форсировать Северский Донец, на севере Харьковской области ВС РФ пошли в наступление своеобразной "вилкой". Если Волчанское направление удастся расширить, российские войска зайдут внутрь Купянской группировки ВСУ, рассказал политолог.
"Либо она успеет отойти, либо мы будем брать ее в кольцо. Также и Чугуев попадает в клещи. Волчанская группировка проходит между Купянском и Чугуевом, а с Липцев – прямо на Чугуев. Такой замысел читается здесь", - подчеркнул эксперт.
Достаточно ли сил для котлов в нынешней ситуации - этого никто не знает. Все разведки мира хотели бы об этом знать, особенно украинская, американская и британская. Нам дана в ощущениях только объективная реальность, отметил Самойлов.
Российское командование приняло решение о наступлении, оценив все риски. Военные, особенно после первых двух лет боевых действий, получили не то что гигантский опыт, но освободились от внутренних и внешних негативных факторов, добавил он.
"Внутренние шапкозакидательские настроения и внешние политические (а в скобках читаем бизнес-олигархические) интересы, скорее всего, отброшены в сторону, и здесь идет чисто военный расчет", - резюмировал собеседник издания.