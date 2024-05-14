https://ukraina.ru/20240514/1055043775.html

Алексей Самойлов о том, как ВС РФ после взятия Волчанска возьмут в "клещи" ВСУ в Купянске и Чугуеве

Алексей Самойлов о том, как ВС РФ после взятия Волчанска возьмут в "клещи" ВСУ в Купянске и Чугуеве - 14.05.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов о том, как ВС РФ после взятия Волчанска возьмут в "клещи" ВСУ в Купянске и Чугуеве

Если Волчанское направление удастся расширить, российские войска зайдут в тыл Купянской группировки ВСУ. Если она не успеет отойти, то будет взята в кольцо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-05-14T04:30

2024-05-14T04:30

2024-05-14T04:30

новости

чугуев

россия

купянск

алексей самойлов

всу

харьков

харьковская область

север

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048969000_0:346:2975:2019_1920x0_80_0_0_95b049aec4ab29701666dcc19a10ee76.jpg

Чтобы не форсировать Северский Донец, на севере Харьковской области ВС РФ пошли в наступление своеобразной "вилкой". Если Волчанское направление удастся расширить, российские войска зайдут внутрь Купянской группировки ВСУ, рассказал политолог.Достаточно ли сил для котлов в нынешней ситуации - этого никто не знает. Все разведки мира хотели бы об этом знать, особенно украинская, американская и британская. Нам дана в ощущениях только объективная реальность, отметил Самойлов.Российское командование приняло решение о наступлении, оценив все риски. Военные, особенно после первых двух лет боевых действий, получили не то что гигантский опыт, но освободились от внутренних и внешних негативных факторов, добавил он."Внутренние шапкозакидательские настроения и внешние политические (а в скобках читаем бизнес-олигархические) интересы, скорее всего, отброшены в сторону, и здесь идет чисто военный расчет", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240513/1055036268.html

чугуев

россия

купянск

харьков

харьковская область

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чугуев, россия, купянск, алексей самойлов, всу, харьков, харьковская область, север, наступление, северский донец , окружение, купянское направление