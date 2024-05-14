https://ukraina.ru/20240514/1055043260.html

Ярослава Стецько: фюрер по мужу

Ярослава Стецько: фюрер по мужу - 14.05.2024 Украина.ру

Ярослава Стецько: фюрер по мужу

14 мая 1920 года родилась Анна Музыка. Она стала известной как Слава Стецько, после смерти своего мужа Ярослава Стецько возглавила бандеровскую ветвь ОУН* в эмиграции и перенесла её деятельность на Украину

2024-05-14T08:00

2024-05-14T08:00

2024-05-14T08:00

история

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Анна Евгения Музыка родилась в семье зажиточных крестьян в селе Романовка Теребовлянского уезда Тарнопольского воеводства Польши (ныне Тернопольская область). Она окончила пять классов сельской народной школы в родном селе, потом – шесть классов Теребовлянской гимназии и два класса гуманитарного лицея в Теребовле, в 1939 году получила аттестат зрелости.Ещё учась в лицее, в 1938 году, вступила в Организацию украинских националистов (ОУН*). После присоединения Западной Украины к СССР с конца сентября 1939 года по июнь 1941 года работала учительницей и заведующей начальной школой в селе Юшковцы (ныне Львовская область), а в 1940-м даже записалась на заочное отделение философского факультета Львовского университета.С приходом нацистов Анна Музыка поступила на дневное отделение строительного факультета Львовской политехники, однако её главной задачей была работа в подполье бандеровского крыла ОУН*. Биографы пишут, что после создания Украинской повстанческой армии (УПА*) Анна активно участвовала в создании медицинской сети ОУН*-УПА*, однако фактических подтверждений этого нет.В конце 1943 года девушка была арестована немцами, однако через несколько месяцев вышла на волю и уехала в Германию, где продолжила сотрудничество с ОУН*(б). Как известно, с сентября 1944 года бандеровцы пошли на открытое сотрудничество с нацистами, и участвовали в организации баз "Вервольфа" в Баварии и на территории оккупированной Чехословакии. Именно там Анна Музыка познакомилась с заместителем Степана Бандеры, Ярославом Стецько, и влюбилась в него.Стецько после боёв с чешскими коммунистическими партизанами с тяжёлым ранением находился в госпитале городка Шиттенгофен (ныне Чехия). В начале мая 1945 года этот городок заняли партизаны, но Анне удалось увезти возлюбленного в американскую зону оккупации. Собственно, Ярослав Стецько назвал её Ярославой (Славой), и это имя Анна вскоре взяла официально. В 1946 году Ярослав и Слава поженились, и началась их общая жизнь, которая длилась 40 лет.Супруги осели в Мюнхене, который стал центром бандеровской эмиграции. Особых проблем с поиском средств к существованию у них не было, ведь ОУН*(б) тесно сотрудничала сначала с британской, а потом и американской разведкой. А в 1946 году Ярослав Стецько получил от американцев финансирование под личный проект – "Антибольшевистский блок народов" (АБН). В его состав вошли антикоммунистические организации 15 народов Европы и Азии, причём особую роль в АБН играли тайваньские сепаратисты во главе с Чан Кайши.Ярослав Стецько был избран президентом АБН, Ярослава Стецько стала членом ЦК блока, а вскоре была назначена шефом пресс-бюро АБН. После убийства Степана Бандеры в 1959 году Ярослав Стецько стал одним из лидеров ОУН*(б), в 1968-м возглавил эту организацию. Ярослава стала его заместителем, она также заведовала сектором иностранной политики ОУН*(б). К тому времени Ярослава Стецько окончила Мюнхенский институт политических наук.После смерти мужа в 1986 году Ярослава Стецько возглавила АБН и начала борьбу за лидерство в ОУН*(б). Воспользовавшись возможностями, которые дала политика последнего советского лидера Михаила Горбачёва, Стецько выступила за перенос деятельности организации на территорию Украины. Этот вопрос должен был обсуждаться на VIII Чрезвычайном Сборе ОУН*(б) в начале июля 1991 года в Мюнхене, а за несколько недель до этого Ярослава приехала во Львов. Там её соратники организовали празднование 50-летия провозглашения так называемого "Акта восстановления государственности Украины".30 июня 1991 года Ярослава Стецько триумфально выступила на митинге на площади Рынок во Львове – с того же балкона, с которого её муж полвека назад заявил: "восстановленное Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации".После этого её избрание проводником ОУН*(б) было предрешено. Но возглавив всемирную организацию бандеровцев, Ярослава Стецько решила стать действующим политиком на Украине. Ещё до референдума о независимости Украины она переехала в Киев, где обратилась за получением украинского паспорта (формально все эти годы она была лицом без гражданства), а параллельно занималась созданием политической партии на основе структур ОУН*(б).18 октября 1992 года эта партия была создана и получила название "Конгресс украинских националистов" (КУН). Ярослава Стецько была избрана главой КУН, и на этом посту находилась до своей смерти. 27 марта 1994 года кандидаты от КУН участвовали в первых парламентских выборах на Украине после обретения независимости. Партия провела в парламент 5 депутатов, однако сама Ярослава Стецько в выборах принять участия не смогла, поскольку ещё не прожила на территории Украины необходимых для этого пяти лет.Но в начале 1997 года проходили довыборы в Верховную раду Украины по Надворнянскому избирательному округу (Ивано-Франковская область). Ярослава Стецько приняла в них участие и выиграла, набрав 86,6% голосов избирателей. 2 марта 1997 она принесла присягу народного депутата Украины.В конце 1997 года был создан блок партий "Национальный фронт", в состав которого вошли Украинская республиканская партия, Украинская консервативная республиканская партия и КУН. Ярослава Стецько стала кандидатом от этого блока по многомандатному избирательному округу (№ 2 по партийному списку), но позже зарегистрировалась как кандидат от "Национального фронта" по одномандатному округу в Ивано-Франковской области. От этого округа она и была выбрана в Верховную Раду, получив 56,36 % голосов. Примечательно, что главным противником Ярославы Стецько на этих выборах был набравший 10,80 % голосов Алексей Ивченко, – тогда ещё беспартийный, а впоследствии её преемник на посту главы КУН.Став старейшим по возрасту депутатом Верховной Рады, Ярослава Стецько 14 мая 1998 года открыла первое заседание новоизбранного парламента. Это вызвало демарш депутатов от Компартии, демонстративно покинувших зал. На парламентских выборах 31 марта 2002 года она выступила под номером 11 избирательного списка блока "Наша Украина", и в третий раз была избрана депутатом Верховной Рады. 14 мая 2002 она вновь приводила к присяге депутатов украинского парламента, что опять сопровождалось демаршем коммунистов. Однако сама Ярослава Стецько в работе этого созыва участия практически не принимала, будучи уже тяжело больной.Несмотря на показной патриотизм, лечиться она поехала в Мюнхен, где и умерла 12 марта 2003 года. Похоронили её через несколько дней на номенклатурном Байковом кладбище в Киеве. Высоких представителей официальной власти не было, хотя прощались со старейшим депутатом Верховной Рады. С речью на похоронном митинге выступил лидер тогда крупнейшей парламентской фракции "Наша Украина" Виктор Ющенко.Примечательно, что когда Ющенко стал президентом страны, он посмертно присвоил звание Героя Украины Степану Бандере – незаконно, ибо его мог получить только гражданин Украины. А вот гражданка Украины Ярослава Стецько от "профессиональных патриотов" посмертных наград не дождалась. В её биографии остался лишь орден Княгини Ольги III степени, полученный от Леонида Кучмы в мае 2000 года – к 80-летию со дня рождения.* Террористическая организация запрещенная в России

https://ukraina.ru/20240119/1024140868.html

https://ukraina.ru/20240101/1042302399.html

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Олег Хавич

оун, степан бандера, украина, история, история украины, оун-упа, украинские националисты