Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно - 14.05.2024 Украина.ру
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Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно
Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно - 14.05.2024 Украина.ру
Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно
ВС РФ продолжают активное наступление на Харьковском направлении, однако пока это не глубокий прорыв. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-05-14T05:02
2024-05-14T05:02
новости
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прорыв
харьков
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В то же врем, добавил эксперт, нельзя не отметить слаженную работу российской разведки в харьковском наступлении, ведь даже "даже украинцы не кричат о каких-то "минных перемогах", что все русские взорвались на минах".ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВ: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и КупянскаВ воскресенье, 12 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Еще днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.В понедельник, 13 мая, американская газета The New York Times опубликовала слова неназванного вэсэушника, отступающего с украинскими войсками в Харьковской области. Военный рассказал, что он и его сослуживцы "были шокированы тем, как быстро продвигаются россияне".Вэсэушник добавил, что в связи с наступательными действиями российской армии в Харьковской области, украинские солдаты уже несколько суток не спали.Уже несколько суток не спали: вэсэушник заявил о "шокирующей скорости продвижения" ВС РФНаступление российских военных продолжается. В частности, Телеграм-канал "Архангел спецназа Z" уточняет, что ВС РФ активно штурмуют Волчанск, быстро прошли местный аэродром и закрепились на окраине в районе мясокомбината.Телеграм-канал "Операция Z: военкоры русской весны" добавляет, что российские силы также продолжают свое движение в направлении населенных пунктов Липцы и Лукьянцы, которые почти полностью заняли."Россияне стремятся закрепиться в Глубоком, продвигаясь пехотой, но постоянный огонь ВСУ значительно усложняет передвижение, хотя, к сожалению, их это не останавливает. Имелись многочисленные сообщения о занятии русскими н.п. Дача, но информация находится на уточнении. Бои продолжаются", - пишет "Операция Z: военкоры русской весны".Долгосрочная стратегия ВС РФ: что происходит на фронте 13 маяДепутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко отметил, что происходящее сейчас на Харьковском направлении - долгосрочная стратегия российского командования, направленная на то, чтобы загнать ВСУ одновременно в два "котла"."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.Он уточнил, что выход ВС РФ к Днепропетровску является "точкой соприкосновения", где российские силы смогут отрезать две большие группировки ВСУ.Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котел
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новости, вс рф, прорыв, харьков, алексей самойлов, украина.ру, харьковская область
Новости, ВС РФ, прорыв, Харьков, Алексей Самойлов, Украина.ру, Харьковская область

Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно

05:02 14.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продолжают активное наступление на Харьковском направлении, однако пока это не глубокий прорыв. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
"Глубокого прорыва нет, и пока преждевременно о нем говорить. Километров семь максимум. Это не очень глубокий прорыв, хотя для сегодняшнего способа ведения боевых действий существенно. Минобороны заявило о потерях противника за сутки до роты, это в среднем сто человек, что серьезно для таких небольших участков", - сказал он.
В то же врем, добавил эксперт, нельзя не отметить слаженную работу российской разведки в харьковском наступлении, ведь даже "даже украинцы не кричат о каких-то "минных перемогах", что все русские взорвались на минах".
ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВ: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска
В воскресенье, 12 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Еще днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
В понедельник, 13 мая, американская газета The New York Times опубликовала слова неназванного вэсэушника, отступающего с украинскими войсками в Харьковской области. Военный рассказал, что он и его сослуживцы "были шокированы тем, как быстро продвигаются россияне".
Вэсэушник добавил, что в связи с наступательными действиями российской армии в Харьковской области, украинские солдаты уже несколько суток не спали.
Уже несколько суток не спали: вэсэушник заявил о "шокирующей скорости продвижения" ВС РФ
Наступление российских военных продолжается. В частности, Телеграм-канал "Архангел спецназа Z" уточняет, что ВС РФ активно штурмуют Волчанск, быстро прошли местный аэродром и закрепились на окраине в районе мясокомбината.
Телеграм-канал "Операция Z: военкоры русской весны" добавляет, что российские силы также продолжают свое движение в направлении населенных пунктов Липцы и Лукьянцы, которые почти полностью заняли.
"Россияне стремятся закрепиться в Глубоком, продвигаясь пехотой, но постоянный огонь ВСУ значительно усложняет передвижение, хотя, к сожалению, их это не останавливает. Имелись многочисленные сообщения о занятии русскими н.п. Дача, но информация находится на уточнении. Бои продолжаются", - пишет "Операция Z: военкоры русской весны".
Долгосрочная стратегия ВС РФ: что происходит на фронте 13 мая
Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко отметил, что происходящее сейчас на Харьковском направлении - долгосрочная стратегия российского командования, направленная на то, чтобы загнать ВСУ одновременно в два "котла".
"Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.
Он уточнил, что выход ВС РФ к Днепропетровску является "точкой соприкосновения", где российские силы смогут отрезать две большие группировки ВСУ.
Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котел
- РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 17:37
Российские войска окружают Волчанск, на Украине город уже сравнивают с Марьинкой Подразделения российской армии начинают брать в оперативное окружение Волчанск в Харьковской области. Несмотря на то, что наступление длится только несколько дней, в населённом пункте уже не осталось ни одного уцелевшего здания, заявил 13 мая депутат Харьковского облсовета Николай Скорик
 
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06:00Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом
05:45Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области
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05:15Эксперт рассказал, почему День Победы в СВО настанет, когда территория Украины войдет в состав России
05:02Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно
04:45Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке
04:30Алексей Самойлов о том, как ВС РФ после взятия Волчанска возьмут в "клещи" ВСУ в Купянске и Чугуеве
04:15ВСУ не кричат о "минных перемогах": Алексей Самойлов сообщил о продвижении армии РФ под Харьковом
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