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Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно

Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно - 14.05.2024 Украина.ру

Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно

ВС РФ продолжают активное наступление на Харьковском направлении, однако пока это не глубокий прорыв. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-05-14T05:02

2024-05-14T05:02

2024-05-14T05:02

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В то же врем, добавил эксперт, нельзя не отметить слаженную работу российской разведки в харьковском наступлении, ведь даже "даже украинцы не кричат о каких-то "минных перемогах", что все русские взорвались на минах".ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВ: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и КупянскаВ воскресенье, 12 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Еще днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.В понедельник, 13 мая, американская газета The New York Times опубликовала слова неназванного вэсэушника, отступающего с украинскими войсками в Харьковской области. Военный рассказал, что он и его сослуживцы "были шокированы тем, как быстро продвигаются россияне".Вэсэушник добавил, что в связи с наступательными действиями российской армии в Харьковской области, украинские солдаты уже несколько суток не спали.Уже несколько суток не спали: вэсэушник заявил о "шокирующей скорости продвижения" ВС РФНаступление российских военных продолжается. В частности, Телеграм-канал "Архангел спецназа Z" уточняет, что ВС РФ активно штурмуют Волчанск, быстро прошли местный аэродром и закрепились на окраине в районе мясокомбината.Телеграм-канал "Операция Z: военкоры русской весны" добавляет, что российские силы также продолжают свое движение в направлении населенных пунктов Липцы и Лукьянцы, которые почти полностью заняли."Россияне стремятся закрепиться в Глубоком, продвигаясь пехотой, но постоянный огонь ВСУ значительно усложняет передвижение, хотя, к сожалению, их это не останавливает. Имелись многочисленные сообщения о занятии русскими н.п. Дача, но информация находится на уточнении. Бои продолжаются", - пишет "Операция Z: военкоры русской весны".Долгосрочная стратегия ВС РФ: что происходит на фронте 13 маяДепутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко отметил, что происходящее сейчас на Харьковском направлении - долгосрочная стратегия российского командования, направленная на то, чтобы загнать ВСУ одновременно в два "котла"."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.Он уточнил, что выход ВС РФ к Днепропетровску является "точкой соприкосновения", где российские силы смогут отрезать две большие группировки ВСУ.Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котел

https://ukraina.ru/20240513/1055039294.html

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новости, вс рф, прорыв, харьков, алексей самойлов, украина.ру, харьковская область