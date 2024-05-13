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Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины

Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины - 13.05.2024 Украина.ру

Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины

Польша не будет вести переговоры с киевскими чиновниками, которых обвиняют в коррупции. Об этом заявил замглавы Министерства сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna

2024-05-13T13:36

2024-05-13T13:36

2024-05-13T13:36

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польша

варшава

высший антикоррупционный суд

коррупция

фермер

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Он подчеркнул, что Варшава не будет вести переговоры с теми, кто обвиняется в коррупции.Колодзейчак отметил, что в основном протесты фермеров в стране закончились.В конце апреля Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу министра аграрной политики Украины Николая Сольского.Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов (670 млн рублей). По данным украинских СМИ, среди участников махинации есть и министр Сольский.

https://ukraina.ru/20240508/1054975450.html

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новости, украина, польша, варшава, высший антикоррупционный суд, коррупция, фермер