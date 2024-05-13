Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины - 13.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240513/1055029990.html
Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины
Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины - 13.05.2024 Украина.ру
Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины
Польша не будет вести переговоры с киевскими чиновниками, которых обвиняют в коррупции. Об этом заявил замглавы Министерства сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna
2024-05-13T13:36
2024-05-13T13:36
новости
украина
польша
варшава
высший антикоррупционный суд
коррупция
фермер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_fa6c46f363f67b6d52df0edf1f6b7d4b.jpg.webp
Он подчеркнул, что Варшава не будет вести переговоры с теми, кто обвиняется в коррупции.Колодзейчак отметил, что в основном протесты фермеров в стране закончились.В конце апреля Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу министра аграрной политики Украины Николая Сольского.Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов (670 млн рублей). По данным украинских СМИ, среди участников махинации есть и министр Сольский.
https://ukraina.ru/20240508/1054975450.html
украина
польша
варшава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_173:0:2860:2015_1920x0_80_0_0_927412ee883fbc6f5270701e9efa7f83.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, варшава, высший антикоррупционный суд, коррупция, фермер
Новости, Украина, Польша, Варшава, Высший антикоррупционный суд, коррупция, фермер

Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины

13:36 13.05.2024
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
- РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
Читать в
Польша не будет вести переговоры с киевскими чиновниками, которых обвиняют в коррупции. Об этом заявил замглавы Министерства сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna
"Переговоры приостановлены, поскольку часть представителей той стороны была обвинена в коррупции. Мы планировали очередной раунд переговоров на 14 мая, но он был отменен", — сказал Колодзейчак.
Он подчеркнул, что Варшава не будет вести переговоры с теми, кто обвиняется в коррупции.
Колодзейчак отметил, что в основном протесты фермеров в стране закончились.
В конце апреля Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу министра аграрной политики Украины Николая Сольского.
Национальное антикоррупционное бюро Украины ранее раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов (670 млн рублей). По данным украинских СМИ, среди участников махинации есть и министр Сольский.
Зеленский
8 мая, 16:17
Напишешь - поедешь на фронт. Украинские журналисты жалуются на запугиванияУкраинские журналисты жалуются на угрозы и запугивания со стороны властей. Об этом сообщили журналисты Politico
 
НовостиУкраинаПольшаВаршаваВысший антикоррупционный судкоррупцияфермер
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39"Вечная война": как США могут выйти из украинского конфликта
16:38Госдума утвердила вице-премьеров РФ
16:35Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании
16:28"Самые низкие тарифы в Европе". Украину ждёт убийственное повышение цены на свет
16:00"В поисках капитана Гранта". Как Юрий Сенкевич кино рекламировал
15:46Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать
15:18Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину
14:42Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТО
14:41Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта
14:38ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
14:29Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена
14:23Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти
13:58Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT
13:57Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ
13:50Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
13:40Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением
13:36Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины
13:33Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая
13:17В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ
13:08Война интеллектов и ресурсов: почему Путин выбрал Белоусова
Лента новостейМолния