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Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов

Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов - 09.05.2024 Украина.ру

Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов

Подразделения российской армии успешно наступают в селах Урожайное и Старомайорское на Запорожском направлении. Об этом 9 мая заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2024-05-09T11:32

2024-05-09T11:32

2024-05-09T11:33

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Эти населенные пункты украинская армия захватила в ходе летнего контрнаступления, однако сейчас ВСУ там несут большие потери.Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.Ранее сообщалось о снижении сопротивления украинских подразделений на Времевском выступе.

https://ukraina.ru/20230915/1049452414.html

запорожская область

донецкая народная республика

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новости, запорожская область, владимир рогов, донецкая народная республика, россия, сво, наступление, вс рф, всу, потери всу