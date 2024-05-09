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Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов
Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов - 09.05.2024 Украина.ру
Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов
Подразделения российской армии успешно наступают в селах Урожайное и Старомайорское на Запорожском направлении. Об этом 9 мая заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2024-05-09T11:32
2024-05-09T11:32
2024-05-09T11:33
новости
запорожская область
владимир рогов
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всу
потери всу
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Эти населенные пункты украинская армия захватила в ходе летнего контрнаступления, однако сейчас ВСУ там несут большие потери.Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.Ранее сообщалось о снижении сопротивления украинских подразделений на Времевском выступе.
https://ukraina.ru/20230915/1049452414.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, запорожская область, владимир рогов, донецкая народная республика, россия, сво, наступление, вс рф, всу, потери всу
Новости, Запорожская область, Владимир Рогов, Донецкая Народная Республика, Россия, СВО, наступление, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ
Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов
11:32 09.05.2024 (обновлено: 11:33 09.05.2024)
Подразделения российской армии успешно наступают в селах Урожайное и Старомайорское на Запорожском направлении. Об этом 9 мая заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов