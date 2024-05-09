Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов - 09.05.2024 Украина.ру
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Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов
Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов - 09.05.2024 Украина.ру
Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов
Подразделения российской армии успешно наступают в селах Урожайное и Старомайорское на Запорожском направлении. Об этом 9 мая заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
2024-05-09T11:32
2024-05-09T11:33
новости
запорожская область
владимир рогов
донецкая народная республика
россия
сво
наступление
вс рф
всу
потери всу
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Эти населенные пункты украинская армия захватила в ходе летнего контрнаступления, однако сейчас ВСУ там несут большие потери.Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.Ранее сообщалось о снижении сопротивления украинских подразделений на Времевском выступе.
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новости, запорожская область, владимир рогов, донецкая народная республика, россия, сво, наступление, вс рф, всу, потери всу
Новости, Запорожская область, Владимир Рогов, Донецкая Народная Республика, Россия, СВО, наступление, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

Российская армия имеет успехи на запорожской линии фронта – Рогов

11:32 09.05.2024 (обновлено: 11:33 09.05.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Подразделения российской армии успешно наступают в селах Урожайное и Старомайорское на Запорожском направлении. Об этом 9 мая заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Эти населенные пункты украинская армия захватила в ходе летнего контрнаступления, однако сейчас ВСУ там несут большие потери.
"Есть успехи в Урожайном и Старомайорском. Там идет продвижение наших войск. В Урожайном наши зашли в село и закрепились на южных окраинах, в Старомайорском – продвигаются вглубь при поддержке артиллерии", - сказал Рогов в комментарии РИА Новости.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.
Ранее сообщалось о снижении сопротивления украинских подразделений на Времевском выступе.
Брифинг официального представителя министерства обороны РФ И.Конашенкова - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября 2023, 21:55
Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потериБолее двухсот человек потеряли ВСУ за сутки боёв в Запорожской и Херсонской областях
 
НовостиЗапорожская областьВладимир РоговДонецкая Народная РеспубликаРоссияСВОнаступлениеВС РФВСУпотери ВСУ
 
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