Времьевский выступ: давление ВСУ ослабло – вместо 10 атак в день всего три-четыре - 19.09.2023 Украина.ру
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Времьевский выступ: давление ВСУ ослабло – вместо 10 атак в день всего три-четыре
Времьевский выступ: давление ВСУ ослабло – вместо 10 атак в день всего три-четыре - 19.09.2023 Украина.ру
Времьевский выступ: давление ВСУ ослабло – вместо 10 атак в день всего три-четыре
Идет четвертый месяц украинского наступления на Токмак, Мелитополь и Бердянск в районе Работино и Вербного/Вербового, но ВСУ до сих пор так и не смогли подойти даже к первым оборонительным сооружениям "линии Суровикина"
2023-09-19T03:18
2023-09-19T03:18
эксклюзив
запорожское направление
сво
контрнаступление
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Они завязли на этом участке фронта и никак не могут продвинуться дальше. У них есть еще несколько недель до того момента, когда начнутся сильные дожди и холода, что сделает их попытки продвижения бессмысленными – распутица, вода в окопах, исчезновение "зеленки". В итоге наступление попросту остановится."Район Работино уже серая зона. Вербное под нами. Укропы пытаются входить в него, но получают от нас и не могут никак там закрепиться. До Новопрокоповки они так и не дошли. Они бьют по Токмаку ракетами, бьют артой по дороге от Токмака до Работино, чтобы затруднить подход наших резервов. Но у них ничего не получается. Не получается расширить там плацдарм" , - рассказал изданию Украина.ру старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, донецкий волонтер, который находится на связи с подразделениями, которые воюют в этом районе.Выдыхается наступление украинцев и на Времьевском выступе, где они безуспешно пытаются захватить Новомайорское и Новодонецкое."Если раньше ВСУ предпринимали до 10 атак в день силами до роты, а иногда и батальона при поддержке бронетехники, то теперь давление снизилось – в день всего 3-4 атаки силами до взвода. Бронетехнику в бой не бросают, а используют только как транспортное средство.Наша разведка связывает ослабление давление с тем, что ВСУ перебросило отсюда резервы на Работино.Сейчас в этом районе очень активны БПЛА. Именно они стали главной атакущей техникой. Украинцы, например, стали собирать очень дешевые беспилотники-камикадзе из китайских комплектующих за 8-15 тысяч рублей. Причем крылья им делают из пенопласта.Но вот Ходаковский анонсировал создание ударных БПЛА, которые будут в 5-6 раз дешевле "Ланцетов". Сейчас пройдут их фронтовые испытания", - говорит Матюшин.Очень напряженная ситуация на флангах Бахмута."Клещеевка и Андреевка в серой зоне. Но высота за Клещеевкой под нами. Если укропы захватят ее, то тогда они смогут контролировать юг Артемовска и дороги с юга, по которым идет снабжение нашей обороны в городе.Что касается ситуации под Донецком, то Опытное, которое якобы взяли украинцы, под нами.Видимо, скоро бои затихнут, а ВСУ приступят к зализыванию ран и к переформированию своих подразделений. Правда, кем они их будут доукомплектовывать? Больными людьми, полукалеками и женщинами, которых начали призывать в армию?", - задается вопросом Матюшин.
https://ukraina.ru/20230918/1049477298.html
https://ukraina.ru/20230914/1049392982.html
запорожское направление
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, запорожское направление, сво, контрнаступление
Эксклюзив, Запорожское направление, СВО, контрнаступление

Времьевский выступ: давление ВСУ ослабло – вместо 10 атак в день всего три-четыре

03:18 19.09.2023
 
Спецоперация
Спецоперация
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Идет четвертый месяц украинского наступления на Токмак, Мелитополь и Бердянск в районе Работино и Вербного/Вербового, но ВСУ до сих пор так и не смогли подойти даже к первым оборонительным сооружениям "линии Суровикина"
Они завязли на этом участке фронта и никак не могут продвинуться дальше. У них есть еще несколько недель до того момента, когда начнутся сильные дожди и холода, что сделает их попытки продвижения бессмысленными – распутица, вода в окопах, исчезновение "зеленки". В итоге наступление попросту остановится.
Елена Павлова интервью
Вчера, 03:53
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"Район Работино уже серая зона. Вербное под нами. Укропы пытаются входить в него, но получают от нас и не могут никак там закрепиться. До Новопрокоповки они так и не дошли. Они бьют по Токмаку ракетами, бьют артой по дороге от Токмака до Работино, чтобы затруднить подход наших резервов. Но у них ничего не получается. Не получается расширить там плацдарм" , - рассказал изданию Украина.ру старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, донецкий волонтер, который находится на связи с подразделениями, которые воюют в этом районе.
Выдыхается наступление украинцев и на Времьевском выступе, где они безуспешно пытаются захватить Новомайорское и Новодонецкое.
"Если раньше ВСУ предпринимали до 10 атак в день силами до роты, а иногда и батальона при поддержке бронетехники, то теперь давление снизилось – в день всего 3-4 атаки силами до взвода. Бронетехнику в бой не бросают, а используют только как транспортное средство.
Наша разведка связывает ослабление давление с тем, что ВСУ перебросило отсюда резервы на Работино.
Сейчас в этом районе очень активны БПЛА. Именно они стали главной атакущей техникой. Украинцы, например, стали собирать очень дешевые беспилотники-камикадзе из китайских комплектующих за 8-15 тысяч рублей. Причем крылья им делают из пенопласта.
Но вот Ходаковский анонсировал создание ударных БПЛА, которые будут в 5-6 раз дешевле "Ланцетов". Сейчас пройдут их фронтовые испытания", - говорит Матюшин.
Константин Кот Иванов интервью
14 сентября, 05:31
Константин "Кот" Иванов: Каждый день под Донецком уничтожаем 5 украинских орудийКомандир артиллерийской батареи бригады "Кальмиус" капитан Константин Иванов (позывной "Кот") рассказал изданию Украина.ру об арт-дуэлях и о том, какие артиллерийские системы лучше — российские или американские
Очень напряженная ситуация на флангах Бахмута.
"Клещеевка и Андреевка в серой зоне. Но высота за Клещеевкой под нами. Если укропы захватят ее, то тогда они смогут контролировать юг Артемовска и дороги с юга, по которым идет снабжение нашей обороны в городе.
Что касается ситуации под Донецком, то Опытное, которое якобы взяли украинцы, под нами.
Видимо, скоро бои затихнут, а ВСУ приступят к зализыванию ран и к переформированию своих подразделений. Правда, кем они их будут доукомплектовывать? Больными людьми, полукалеками и женщинами, которых начали призывать в армию?", - задается вопросом Матюшин.
 
ЭксклюзивЗапорожское направлениеСВОконтрнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
03:18Времьевский выступ: давление ВСУ ослабло – вместо 10 атак в день всего три-четыре
02:24Ксавье Моро: ВСУ одержали очень дешевую победу, но Россия нанесла по ним групповой удар и отбьет Купянск
01:00Владимир Васильев: Судьба Байдена и президентской гонки в США решается на полях сражений СВО на Украине
23:26Украинская лаборатория и ее будущее
21:27Румыния продолжит бойкот украинского зерна
21:06Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зерну
20:46Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих
20:35Группировка "Днепр" нанесла огневые поражения ВСУ
20:08На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ
19:51Пять бригад ВСУ попали под удар на Купянском направлении
19:39Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
19:24"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении
18:43ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.
18:33Удар по Донецку, несогласие и протесты в Европе. Итоги 18 сентября
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