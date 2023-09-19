https://ukraina.ru/20230919/1049516643.html

Времьевский выступ: давление ВСУ ослабло – вместо 10 атак в день всего три-четыре

Времьевский выступ: давление ВСУ ослабло – вместо 10 атак в день всего три-четыре - 19.09.2023 Украина.ру

Времьевский выступ: давление ВСУ ослабло – вместо 10 атак в день всего три-четыре

Идет четвертый месяц украинского наступления на Токмак, Мелитополь и Бердянск в районе Работино и Вербного/Вербового, но ВСУ до сих пор так и не смогли подойти даже к первым оборонительным сооружениям "линии Суровикина"

2023-09-19T03:18

2023-09-19T03:18

2023-09-19T03:18

эксклюзив

запорожское направление

сво

контрнаступление

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Они завязли на этом участке фронта и никак не могут продвинуться дальше. У них есть еще несколько недель до того момента, когда начнутся сильные дожди и холода, что сделает их попытки продвижения бессмысленными – распутица, вода в окопах, исчезновение "зеленки". В итоге наступление попросту остановится."Район Работино уже серая зона. Вербное под нами. Укропы пытаются входить в него, но получают от нас и не могут никак там закрепиться. До Новопрокоповки они так и не дошли. Они бьют по Токмаку ракетами, бьют артой по дороге от Токмака до Работино, чтобы затруднить подход наших резервов. Но у них ничего не получается. Не получается расширить там плацдарм" , - рассказал изданию Украина.ру старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, донецкий волонтер, который находится на связи с подразделениями, которые воюют в этом районе.Выдыхается наступление украинцев и на Времьевском выступе, где они безуспешно пытаются захватить Новомайорское и Новодонецкое."Если раньше ВСУ предпринимали до 10 атак в день силами до роты, а иногда и батальона при поддержке бронетехники, то теперь давление снизилось – в день всего 3-4 атаки силами до взвода. Бронетехнику в бой не бросают, а используют только как транспортное средство.Наша разведка связывает ослабление давление с тем, что ВСУ перебросило отсюда резервы на Работино.Сейчас в этом районе очень активны БПЛА. Именно они стали главной атакущей техникой. Украинцы, например, стали собирать очень дешевые беспилотники-камикадзе из китайских комплектующих за 8-15 тысяч рублей. Причем крылья им делают из пенопласта.Но вот Ходаковский анонсировал создание ударных БПЛА, которые будут в 5-6 раз дешевле "Ланцетов". Сейчас пройдут их фронтовые испытания", - говорит Матюшин.Очень напряженная ситуация на флангах Бахмута."Клещеевка и Андреевка в серой зоне. Но высота за Клещеевкой под нами. Если укропы захватят ее, то тогда они смогут контролировать юг Артемовска и дороги с юга, по которым идет снабжение нашей обороны в городе.Что касается ситуации под Донецком, то Опытное, которое якобы взяли украинцы, под нами.Видимо, скоро бои затихнут, а ВСУ приступят к зализыванию ран и к переформированию своих подразделений. Правда, кем они их будут доукомплектовывать? Больными людьми, полукалеками и женщинами, которых начали призывать в армию?", - задается вопросом Матюшин.

https://ukraina.ru/20230918/1049477298.html

https://ukraina.ru/20230914/1049392982.html

запорожское направление

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, запорожское направление, сво, контрнаступление