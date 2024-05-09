Путин встречает приехавших на парад Победы зарубежных лидеров в Кремле - 09.05.2024 Украина.ру
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Путин встречает приехавших на парад Победы зарубежных лидеров в Кремле
Путин встречает приехавших на парад Победы зарубежных лидеров в Кремле - 09.05.2024 Украина.ру
Путин встречает приехавших на парад Победы зарубежных лидеров в Кремле
С утра, 9 мая, президент России Владимир Путин встречает приехавших на парад Победы зарубежных лидеров в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости
2024-05-09T10:13
2024-05-09T10:13
новости
кремль
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владимир путин
касым-жомарт токаев
александр лукашенко
белоруссия
день победы
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Уточняется, что почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.В этом году парад начнется на Красной площади в Москве в 10:00 и продлится два часа. В традиционном торжественном событии примут участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
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новости, кремль, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, александр лукашенко, белоруссия, день победы
Новости, Кремль, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко, Белоруссия, День Победы

Путин встречает приехавших на парад Победы зарубежных лидеров в Кремле

10:13 09.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С утра, 9 мая, президент России Владимир Путин встречает приехавших на парад Победы зарубежных лидеров в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости
Уточняется, что почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
В этом году парад начнется на Красной площади в Москве в 10:00 и продлится два часа. В традиционном торжественном событии примут участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
06:32
Гаспарян: 9 мая - второй день рождения россиян, наполненный современным содержаниемПасха и День Победы - праздники, который объединяют всех россиян, а 9 мая наполнился и современным смыслом. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян
 
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