Путин встречает приехавших на парад Победы зарубежных лидеров в Кремле
С утра, 9 мая, президент России Владимир Путин встречает приехавших на парад Победы зарубежных лидеров в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости
Уточняется, что почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
В этом году парад начнется на Красной площади в Москве в 10:00 и продлится два часа. В традиционном торжественном событии примут участие более девяти тысяч человек, 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
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