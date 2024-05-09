https://ukraina.ru/20240509/1054969602.html
Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там
Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там - 09.05.2024 Украина.ру
Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там
Сообщения итальянской прессы о двух красных линиях, которые ни в коем случае не может пересечь Россия - не более, чем разговоры. У Москвы на СВО свои цели и они отличаются от фантазий журналистов о "взятии чего-нибудь к празднику". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш
2024-05-09T07:00
2024-05-09T07:00
2024-05-09T07:00
новости
историк
запад
красные линии
украина
киев
россия
грег вайнер
сво
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717699_0:241:3107:1990_1920x0_80_0_0_051cc8559c00a8c13afb16a507662927.jpg
Ранее итальянская пресса сообщила о двух красных линиях, после пересечения которых НАТО неминуемо вступит в войну с Россией. Одна из них - прорыв российских войск к Киеву.ИНТЕРВЬЮ ЕВГЕНИЙ БЕЛАШ: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к КиевуРанее в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер отметил, что именно падение Киева в Вашингтоне считают той самой гранью, которую можно считать поражением Украины на поле боя.При этом, оговорился Вайнер, Вашингтон готов спонсировать киевский режим, а вот отправлять своих военных на Украину, вопреки недавним словам демократа-конгрессмена Хакима Джеффриса, США не собираются.На днях демократ-конгрессмен Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS, что США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией.На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Москвой, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждениеВ результате 6 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Все кричали, что Россия на это не пойдет: американский политолог прокомментировал ядерные учения ПутинаРанее замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
https://ukraina.ru/20240508/1054954006.html
запад
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717699_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_f6a3d9b6e415e7e30baea707b7955d90.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, историк, запад, красные линии, украина, киев, россия, грег вайнер, сво, украина.ру
Новости, историк, Запад, красные линии, Украина, Киев, Россия, Грег Вайнер, СВО, Украина.ру
Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там
Сообщения итальянской прессы о двух красных линиях, которые ни в коем случае не может пересечь Россия - не более, чем разговоры. У Москвы на СВО свои цели и они отличаются от фантазий журналистов о "взятии чего-нибудь к празднику". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш
Ранее итальянская пресса сообщила о двух красных линиях, после пересечения которых НАТО неминуемо вступит в войну с Россией. Одна из них - прорыв российских войск к Киеву.
"По счастью, мы пока еще воюем не по требованиям прессы. Нам не нужен захват Киева. Нам нужно устранение угроз с территории Украины. И, как показывает наша армия, несмотря на крики о позиционном тупике, в современной войне возможен захват сильнейших укрепрайонов. Но при этом у нас нет необходимости "удержать ту высоту" или "взять Киев к празднику" любой ценой. Учитывая, что колоссальные поставки Украине идут из-за рубежа, нам крайне важно пресечь этот поток, при этом не начав Третью мировую", - заявил историк.
Ранее в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер отметил, что именно падение Киева в Вашингтоне считают той самой гранью, которую можно считать поражением Украины на поле боя.
При этом, оговорился Вайнер, Вашингтон готов спонсировать киевский режим, а вот отправлять своих военных на Украину, вопреки недавним словам демократа-конгрессмена Хакима Джеффриса, США не собираются.
На днях демократ-конгрессмен Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS, что США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией.
На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Москвой, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
В результате 6 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.
Ранее замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.