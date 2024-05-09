https://ukraina.ru/20240509/1054969602.html

Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там

Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там - 09.05.2024 Украина.ру

Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там

Сообщения итальянской прессы о двух красных линиях, которые ни в коем случае не может пересечь Россия - не более, чем разговоры. У Москвы на СВО свои цели и они отличаются от фантазий журналистов о "взятии чего-нибудь к празднику". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш

2024-05-09T07:00

2024-05-09T07:00

2024-05-09T07:00

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Ранее итальянская пресса сообщила о двух красных линиях, после пересечения которых НАТО неминуемо вступит в войну с Россией. Одна из них - прорыв российских войск к Киеву.ИНТЕРВЬЮ ЕВГЕНИЙ БЕЛАШ: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к КиевуРанее в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер отметил, что именно падение Киева в Вашингтоне считают той самой гранью, которую можно считать поражением Украины на поле боя.При этом, оговорился Вайнер, Вашингтон готов спонсировать киевский режим, а вот отправлять своих военных на Украину, вопреки недавним словам демократа-конгрессмена Хакима Джеффриса, США не собираются.На днях демократ-конгрессмен Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS, что США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией.На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Москвой, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждениеВ результате 6 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Все кричали, что Россия на это не пойдет: американский политолог прокомментировал ядерные учения ПутинаРанее замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО

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новости, историк, запад, красные линии, украина, киев, россия, грег вайнер, сво, украина.ру