Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там - 09.05.2024 Украина.ру
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Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там
Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там - 09.05.2024 Украина.ру
Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там
Сообщения итальянской прессы о двух красных линиях, которые ни в коем случае не может пересечь Россия - не более, чем разговоры. У Москвы на СВО свои цели и они отличаются от фантазий журналистов о "взятии чего-нибудь к празднику". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш
2024-05-09T07:00
2024-05-09T07:00
новости
историк
запад
красные линии
украина
киев
россия
грег вайнер
сво
украина.ру
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Ранее итальянская пресса сообщила о двух красных линиях, после пересечения которых НАТО неминуемо вступит в войну с Россией. Одна из них - прорыв российских войск к Киеву.ИНТЕРВЬЮ ЕВГЕНИЙ БЕЛАШ: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к КиевуРанее в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер отметил, что именно падение Киева в Вашингтоне считают той самой гранью, которую можно считать поражением Украины на поле боя.При этом, оговорился Вайнер, Вашингтон готов спонсировать киевский режим, а вот отправлять своих военных на Украину, вопреки недавним словам демократа-конгрессмена Хакима Джеффриса, США не собираются.На днях демократ-конгрессмен Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS, что США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией.На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Москвой, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждениеВ результате 6 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Все кричали, что Россия на это не пойдет: американский политолог прокомментировал ядерные учения ПутинаРанее замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
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новости, историк, запад, красные линии, украина, киев, россия, грег вайнер, сво, украина.ру
Новости, историк, Запад, красные линии, Украина, Киев, Россия, Грег Вайнер, СВО, Украина.ру

Не Киев или не только лишь он: военный историк заявил, что Запад чертит красные линии не там

07:00 09.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сообщения итальянской прессы о двух красных линиях, которые ни в коем случае не может пересечь Россия - не более, чем разговоры. У Москвы на СВО свои цели и они отличаются от фантазий журналистов о "взятии чего-нибудь к празднику". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш
Ранее итальянская пресса сообщила о двух красных линиях, после пересечения которых НАТО неминуемо вступит в войну с Россией. Одна из них - прорыв российских войск к Киеву.
"По счастью, мы пока еще воюем не по требованиям прессы. Нам не нужен захват Киева. Нам нужно устранение угроз с территории Украины. И, как показывает наша армия, несмотря на крики о позиционном тупике, в современной войне возможен захват сильнейших укрепрайонов. Но при этом у нас нет необходимости "удержать ту высоту" или "взять Киев к празднику" любой ценой. Учитывая, что колоссальные поставки Украине идут из-за рубежа, нам крайне важно пресечь этот поток, при этом не начав Третью мировую", - заявил историк.
ИНТЕРВЬЮ ЕВГЕНИЙ БЕЛАШ: Пока Запад истерил, Россия устроила ВСУ "Хиросиму" без ядерного оружия и прорыва к Киеву
Ранее в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер отметил, что именно падение Киева в Вашингтоне считают той самой гранью, которую можно считать поражением Украины на поле боя.
При этом, оговорился Вайнер, Вашингтон готов спонсировать киевский режим, а вот отправлять своих военных на Украину, вопреки недавним словам демократа-конгрессмена Хакима Джеффриса, США не собираются.
На днях демократ-конгрессмен Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS, что США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией.
На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Москвой, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
"Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада
"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение
В результате 6 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.
Все кричали, что Россия на это не пойдет: американский политолог прокомментировал ядерные учения Путина
Ранее замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
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