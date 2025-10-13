https://ukraina.ru/20251013/1054862581.html

Враг двух союзов: 100 лет "Железной леди" Маргарет Тэтчер

Маргарет Тэтчер, урождённая Робертс, родилась 13 октября 1925 года в Грэнтеме, небольшом городке в восточной Англии. 4 мая 1979 года она стала первой в истории Великобритании женщиной - премьер-министром. Она считала себя могильщиком СССР, а из ЕС Соединённое королевство вывели её политические наследники

Мировоззрение Маргарет определили два фактора: 1) она происходила из мелкой буржуазии (её отец владел двумя бакалейными лавками); 2) её детство прошло в религиозной общине. Традиционная питательная среда для взращивания консервативных политиков.Во время Второй мировой войны Маргарет изучала химию в Оксфорде, где в 1946 году стала президентом студенческой ассоциации консерваторов в университете, навсегда связав свою жизнь с этой политической партией. Наибольшее влияние на её политические взгляды в то время оказала работа Фридриха фон Хайека "Дорога к рабству" (1944), в которой вмешательство правительства в экономику страны рассматривалось как предтеча авторитарного государства.После окончания университета в 1948 году Маргарет Робертс работала химиком-исследователем, но не прекращала деятельности в Консервативной партии. На всеобщих выборах февраля 1950 года и октября 1951 года она приняла участие в выборах в парламент от округа Дартфорд, где традиционно побеждали лейбористы. Как самый молодой кандидат и единственная баллотировавшаяся женщина Маргарет привлекла внимание прессы, хотя и не прошла в парламент.На одном из партийных мероприятий она познакомилась с успешным и состоятельным разведённым бизнесменом Денисом Тэтчером, за которого вышла замуж в декабре 1951 года. Денис также помог своей жене стать членом ассоциации адвокатов – в 1953 году она стала барристером со специализацией по вопросам налогообложения. В этом же году в семье родилась двойня – дочь Кэрол и сын Марк.На парламентских выборах 1959 года Маргарет Тэтчер в ходе тяжёлой предвыборной кампании всё-таки одержала победу, и стала членом Палаты общин, которым оставалась до 1992 года. Поначалу она стала помощником министра, а после провала консерваторов на выборах 1964 года вошла в их теневой кабинет министров.В 1970-м консерваторы вернулись к власти, и премьер-министр Эдвард Хит доверил Маргарет Тэтчер министерство образования. Её главной задачей было сокращение расходов в ведомстве. И она нашла лазейку: государство прекратило поставлять в школы бесплатное молоко для учеников в возрасте от семи до 11 лет. С тех времен к ней прилипло прозвище, придуманное лейбористами, – Thatcher, milk snatcher ("Тэтчер – похитительница молока"). Она потом не раз жалела о своём распоряжении: "за минимум политической выгоды я получила максимум политического позора". Неудивительно, что в будущем Тэтчер не столько минимизировала позор и ненависть в свой адрес, сколько пыталась максимизировать выгоду.После нефтяного кризиса Консервативная партия на парламентских выборах в феврале 1974 года потерпела поражение от лейбористов. На фоне снижения поддержки партии среди населения Тэтчер вступила в борьбу за должность председателя Консервативной партии, и возглавила консерваторов в феврале 1975-го.На этом посту она стала резко критиковать Советский Союз, заявив в январе 1976 года: "русские настроены на мировое господство, и они стремительно приобретают средства, необходимые для становления в качестве самого могущественного имперского государства, которое когда-либо видел мир". В ответ на это газета Министерства обороны СССР "Красная звезда" опубликовала статью под названием "„Железная дама“ стращает…" Вскоре перевод этого прозвища в английской газете The Sunday Times как "железная леди" прочно закрепился за Маргарет Тэтчер.Несмотря на восстановление британской экономики в конце 1970-х, лейбористское правительство столкнулось с серией забастовок зимой 1978-1979 годов (её назвали "Зимой несогласия"). На внеочередных парламентских выборах 3 мая 1979 года консерваторы уверенно победили, и 4 мая Маргарет Тэтчер стала первой женщиной – премьер-министром Великобритании.На этом посту она предприняла энергичные усилия по реформированию британской экономики и всего общества. Но в первую очередь хотелось бы акцентировать внимание на внешнеполитической деятельности Маргарет Тэтчер. И дело не в Фолклендской войне с Аргентиной (1982), которая обеспечила консерваторам победу на парламентских выборах в следующем году (самой Тэтчер – второй премьерский срок), или её согласии передать Гонконг под власть Китая (1984), а в отношении "железной леди" к двум союзам – Советскому и Европейскому.Тэтчер небезосновательно считала себя одним из могильщиков СССР, о чём прямо заявила уже после своей отставки, выступая в ноябре 1991 года в Хьюстоне (США). Она признала, что Запад боролся с СССР в первую очередь по экономическим причинам."Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей. Основным было навязывание гонки вооружений", – заявила она.По словам Тэтчер, приход к власти в СССР Михаила Горбачёва и последующее восхождение Бориса Ельцина как противовеса было следствием работы её "квалифицированной группы экспертов по Советскому Союзу". Очевидно, что отставной политик пыталась перетянуть на себя лавры "победителя коммунизма", которые к тому времени примеряли Рональд Рейган и Джордж Буш-старший.Однако факт остаётся фактом: Тэтчер действительно первой из западных лидеров провела переговоры с Горбачёвым, который прибыл в Лондон в декабре 1984 года, за несколько месяцев до избрания генсеком ЦК КПСС. Известна её фраза о Горбачёве после тех переговоров: "с этим человеком можно иметь дело".А в ноябре 1988-го – за год до падения Берлинской стены и восточноевропейских социалистических режимов – Тэтчер впервые открыто заявила о конце "холодной войны", так как "новые отношения широки как никогда". Весной 1987 года Тэтчер посетила Советский Союз и встретилась с Михаилом Горбачёвым и советским премьером Николаем Рыжковым."Сейчас де-факто произошёл распад Советского Союза, хотя де-юре Советский Союз существует. Я уверяю вас, что в течение ближайшего месяца вы услышите о юридическом оформлении распада Советского Союза", – заявила Тэтчер в ноябре 1991 года, и оказалась абсолютно права. Позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин подчёркивал, что Маргарет Тэтчер сыграла одну из решающих ролей в распаде СССР, а Михаил Горбачёв "попал под её политические чары".Что же касается Европейского Союза, который в годы правления Маргарет Тэтчер носил название Европейских Сообществ, то тут "железная леди" придерживалась принципа максимального сохранения британского суверенитета. Сначала она добилась уменьшения взноса Великобритании в бюджет ЕС на 2/3 (в том числе публично угрожая выходом из ЕС), а в последующем боролась против создания любых наднациональных структур, в особенности против введения единой европейской валюты.Последний вопрос формально и стал поводом для её отставки в ноябре 1990 года. Когда премьер отказалась согласовать сроки присоединения Великобритании к единой европейской валюте, её заместитель Джеффри Хау – последний из состава первого кабинета Тэтчер образца 1979-го, – ушёл в отставку, и Маргарет Тэтчер потеряла поддержку партии и своего же правительства. Но главной причиной было то, что консерваторы уступали лейбористам 18% в рейтингах – сказывалась усталость общества от более чем десятилетнего пребывания Тэтчер в кресле премьера, и накопленный ею негатив.Среди главных претензий британского общества к "железной леди" были её борьба с профсоюзами в целом и подавление стачки шахтёров в 1984-1985 годах, приватизация и снижение расходов на социальную сферу, что привело к усилению имущественного неравенства в Британии, а также неспособность решить проблему Северной Ирландии. Кстати, в октябре 1984 года Ирландская республиканская армия совершила покушение на Тэтчер, взорвав бомбу во время конференции консерваторов, но премьер не пострадала.В ноябре 1990-го должность премьер-министра Великобритании и председателя Консервативной партии перешла к Джону Мейджору, во главе с которым консерваторам удалось одержать победу на парламентских выборах 1992 года. Но в новый созыв Палаты общин Маргарет Тэтчер уже не выдвинули, она стала членом Палаты лордов с титулом баронессы Кестивена.Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке, со времён премьерства Роберта Солсбери (1885, 1886-1892 и 1895-1902), и самым продолжительным непрерывным пребыванием в должности со времён лорда Роберта Ливерпуля (1812-1827).После фактического ухода из политики Тэтчер стала заниматься консультативной и общественной деятельностью. В 2002 году она выпустила книгу "Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира", в которой, в частности, заявила об утопичности Европейского Союза. Позже она неоднократно призывала к выходу Великобритании из ЕС, хотя и не дожила до референдума по этому поводу, проведённого в июне 2016 года правительством консерваторов во главе с Дэвидом Кэмэроном, и завершившегося Brexit.В последние годы жизни Маргарет Тэтчер тяжело болела. Скончалась она 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни в отеле Ритц в центре Лондона, где проживала после того, как в конце 2012 года её выписали из больницы. Отпевание прошло в Соборе Святого Павла в Лондоне с воинскими почестями.Противники Тэтчер, которых было немало, бурно праздновали и устраивали уличные вечеринки в честь кончины экс-премьера. При этом исполнялась песня "Динь-дон, ведьма умерла" из фильма "Волшебник страны Оз", вышедшего на экраны в 1939 году. В апрельские дни 2013-го песня снова стала популярной, и заняла в официальном сводном чарте Великобритании первое место.Пока Германия была разделена, её соседи чувствовали себя в большей безопасности. Помешать объединению прямо пыталась премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. Подробности — в материале Как Горбачёв позволил аннексировать ГДР и ничего за это не получил.

