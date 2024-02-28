Реабилитация: ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем - 28.02.2024 Украина.ру
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Реабилитация: ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем
Реабилитация: ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем - 28.02.2024 Украина.ру
Реабилитация: ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем
Всемирно известная актриса порнофильмов под псевдонимом Джозефина Джексон, а в действительности – Юлия Сенюк из-подо Львова, проводит время в обществе солдат, лишённых конечностей. На Украине организовали такой досуг для ветеранов боевых действий и назвали всё это "реабилитацией", информирует Deutsche Welle*
2024-02-28T00:00
2024-02-28T00:00
новости
украина
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порно
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Телеграм-канал СМИ-иноагента опубликовал ролик на котором показано, как актриса весело плавает с солдатами в бассейне. Сама Сенюк утверждает, что это такая реабилитация для военнослужащих, которые потеряли свои конечности в боях. Девушка верит, что таким способом оказывает психологическую поддержку ветеранам. Уточняется, что помимо плавания, порноактриса практикует с земляками английский язык и участвует в фотосессиях. Ранее сообщалось, что Киев собирается отказаться от выплат компенсаций инвалидам. *СМИ признано иностранным агентом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, всу, инвалиды, порно, реабилитация
Новости, Украина, ВСУ, инвалиды, порно, реабилитация

Реабилитация: ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем

00:00 28.02.2024
 
ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем
ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем
Читать в
Всемирно известная актриса порнофильмов под псевдонимом Джозефина Джексон, а в действительности – Юлия Сенюк из-подо Львова, проводит время в обществе солдат, лишённых конечностей. На Украине организовали такой досуг для ветеранов боевых действий и назвали всё это "реабилитацией", информирует Deutsche Welle*
Телеграм-канал СМИ-иноагента опубликовал ролик на котором показано, как актриса весело плавает с солдатами в бассейне. Сама Сенюк утверждает, что это такая реабилитация для военнослужащих, которые потеряли свои конечности в боях. Девушка верит, что таким способом оказывает психологическую поддержку ветеранам.

"Это очень классно ментально, это было что-то (...) Когда сказали, что она придёт, все не поверили, я даже побрился", – сказал один из ветеранов боевых действий.

Уточняется, что помимо плавания, порноактриса практикует с земляками английский язык и участвует в фотосессиях.
Ранее сообщалось, что Киев собирается отказаться от выплат компенсаций инвалидам.
*СМИ признано иностранным агентом
4 сентября 2023, 11:40
Time: Украину ждет будущее с огромным количеством инвалидовДесятки тысяч украинцев столкнулись с ампутацией. Это значит, что страну ждет будущее с огромным количеством инвалидов. Об этом 4 сентября написал американский журнал Time, авторы которого попытались подсчитать украинцев, лишившихся конечностей в результате боевых действий
 
НовостиУкраинаВСУинвалидыпорнореабилитация
 
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