https://ukraina.ru/20240228/1053575488.html

Реабилитация: ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем

Реабилитация: ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем - 28.02.2024 Украина.ру

Реабилитация: ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажем

Всемирно известная актриса порнофильмов под псевдонимом Джозефина Джексон, а в действительности – Юлия Сенюк из-подо Львова, проводит время в обществе солдат, лишённых конечностей. На Украине организовали такой досуг для ветеранов боевых действий и назвали всё это "реабилитацией", информирует Deutsche Welle*

2024-02-28T00:00

2024-02-28T00:00

2024-02-28T00:00

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Телеграм-канал СМИ-иноагента опубликовал ролик на котором показано, как актриса весело плавает с солдатами в бассейне. Сама Сенюк утверждает, что это такая реабилитация для военнослужащих, которые потеряли свои конечности в боях. Девушка верит, что таким способом оказывает психологическую поддержку ветеранам. Уточняется, что помимо плавания, порноактриса практикует с земляками английский язык и участвует в фотосессиях. Ранее сообщалось, что Киев собирается отказаться от выплат компенсаций инвалидам. *СМИ признано иностранным агентом

https://ukraina.ru/20230904/1049142787.html

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новости, украина, всу, инвалиды, порно, реабилитация