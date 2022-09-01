Малек Дудаков: кто он - 01.09.2022 Украина.ру
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Малек Дудаков: кто он
Малек Дудаков: кто он - 01.09.2022 Украина.ру
Малек Дудаков: кто он
Политолог-американист, публицист, блогер
2022-09-01T17:25
2022-09-01T17:25
малек дудаков
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Малек Дудаков родился 27 марта 1993 года в Москве. Закончил факультет политологии МГУ им. Ломоносова. Во время учебы и после окончания вуза публикуется на страницах изданий, интернет-ресурсов, ведет YouTube-канал. Молодой политолог также координировал опрос "Третий срок Путина: что думает молодежь". YouTube-канал, совместно с коллегой-политологом Василием Егоровым, Малек Дудаков создал 11 июня 2018 года. Сейчас на канал подписано более 12 тысяч человек.
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малек дудаков
Малек Дудаков

Малек Дудаков: кто он

17:25 01.09.2022
 
© Фото : 100biografiy.ruМалек Дудаков
Малек Дудаков - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : 100biografiy.ru
Читать в
Политолог-американист, публицист, блогер
Малек Дудаков родился 27 марта 1993 года в Москве. Закончил факультет политологии МГУ им. Ломоносова.
Во время учебы и после окончания вуза публикуется на страницах изданий, интернет-ресурсов, ведет YouTube-канал.
Молодой политолог также координировал опрос "Третий срок Путина: что думает молодежь".
YouTube-канал, совместно с коллегой-политологом Василием Егоровым, Малек Дудаков создал 11 июня 2018 года. Сейчас на канал подписано более 12 тысяч человек.
Малек Дудаков интервью - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 12:51
Малек Дудаков о том, кто сменит Джонсона и почему Лондон заинтересован в российско-украинском конфликтеПолитолог-американист Малек Дудаков о ситуации в британской политике и экономике после отставки Джонсона
 
Малек Дудаков
 
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