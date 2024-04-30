Эксперт объяснил, почему остановилось продвижение после взятия Новомихайловки - 30.04.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему остановилось продвижение после взятия Новомихайловки
Эксперт объяснил, почему остановилось продвижение после взятия Новомихайловки - 30.04.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему остановилось продвижение после взятия Новомихайловки
Российская армия взяла Новомихайловку в Донбассе, однако дальнейшее наступление на этом участке пока развития не получило. Причины этого в интервью изданию Украина.ру назвал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-04-30T05:34
2024-04-30T05:34
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Взятие Новомихайловки позволяет российской армии двигаться дальше на перерезание ключевой трассы на Угледар, однако этого пока не происходит.По словам Измайлова, ВС РФ подтягивают там технику, личный состав, боеприпасы и продовольствие. Пока наше командование играет резервами. Война (как и политика) – это искусство возможного, подытожил он.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
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новости, олег измайлов, донбасс, сво, вс рф
Новости, Олег Измайлов, Донбасс, СВО, ВС РФ

Эксперт объяснил, почему остановилось продвижение после взятия Новомихайловки

05:34 30.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении
Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская армия взяла Новомихайловку в Донбассе, однако дальнейшее наступление на этом участке пока развития не получило. Причины этого в интервью изданию Украина.ру назвал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Взятие Новомихайловки позволяет российской армии двигаться дальше на перерезание ключевой трассы на Угледар, однако этого пока не происходит.
По словам Измайлова, ВС РФ подтягивают там технику, личный состав, боеприпасы и продовольствие.
"Слишком долго длилась битва за Новомихайловку. В одном маленьком селе ВСУ удалось организовать серьезное сопротивление. Насколько я понимаю, противник вдоль водохранилища противник выстроил стрелковые укрепления с пулеметными и минометными гнездами. Продвигаться нам было трудно. Но мы ее взяли", - заявил эксперт.
Пока наше командование играет резервами. Война (как и политика) – это искусство возможного, подытожил он.
Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.
 
НовостиОлег ИзмайловДонбассСВОВС РФ
 
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