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Эксперт объяснил, почему остановилось продвижение после взятия Новомихайловки

Эксперт объяснил, почему остановилось продвижение после взятия Новомихайловки - 30.04.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему остановилось продвижение после взятия Новомихайловки

Российская армия взяла Новомихайловку в Донбассе, однако дальнейшее наступление на этом участке пока развития не получило. Причины этого в интервью изданию Украина.ру назвал журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов

2024-04-30T05:34

2024-04-30T05:34

2024-04-30T05:34

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Взятие Новомихайловки позволяет российской армии двигаться дальше на перерезание ключевой трассы на Угледар, однако этого пока не происходит.По словам Измайлова, ВС РФ подтягивают там технику, личный состав, боеприпасы и продовольствие. Пока наше командование играет резервами. Война (как и политика) – это искусство возможного, подытожил он.Подробнее о событиях в Донбассе читайте в интервью Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег измайлов, донбасс, сво, вс рф