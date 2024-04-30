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Экономист о новых санкция по СПГ: немцы - экономические садомазохисты

Экономист о новых санкция по СПГ: немцы - экономические садомазохисты - 30.04.2024 Украина.ру

Экономист о новых санкция по СПГ: немцы - экономические садомазохисты

Российский сжиженный природный газ (СПГ) сейчас активно поступает в Европу, и если решение об отказе от него будет принято, то это будет один из последних гвоздей в крышку гроба европейской экономики.

2024-04-30T04:03

2024-04-30T04:03

2024-04-30T04:03

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.Он отметил, что только за последнюю неделю цены на газ в Европе снова подскочили, на этот раз примерно на 30%, что делает экономику ЕС неконкурентоспособной.Европейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало специальной военной операции на Украине.Ожидается, что Еврокомиссия примет запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран в течение недели.Журналисты крупных западных изданий Bloomberg и Reuters, ссылаясь на собственные неназванные источники, предполагают, что новые ограничения коснутся российских проектов "Арктик СПГ-2" в ЯНАО, комплекса "Усть-Луга" в Ленинградской области и завода в Мурманске."Портам стран - членов ЕС будет запрещено импортировать российские товары, которые затем реэкспортируются в третьи страны. Но запрета на закупку топлива для использования внутри блока не будет", - сообщили журналисты."Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкцийВ компании "НОВАТЭК" отреагировали на эти сообщения, и 24 апреля в пресс-службе предприятия заявили о начале опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении на Ямале.Годовой уровень добычи составит более 3 млрд кубометров газа и 0,1 млн тонн газового конденсата. Таким образом в "НОВАТЭКе" рассчитывают увеличить объемы поставок природного газа на внутренний рынок.В то же время Россия наращивает поставки в Индию и входит в четверку крупнейших поставщиков сжиженного газа в Китай. В 2023 году экспорт увеличился на 23% и составил 8 млрд тонн СПГ.Хроника энергетической войны. Россия, кажется, теряет Европу, но точно прирастает АзиейВ Кремле понимают, что Запад продолжит вводить новые санкции даже в ущерб себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза."Здесь никто у нас не носит розовые очки... Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. И очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе", - сказал Песков.По оценкам экспертов, новые санкции в части СПГ увеличат потери Евросоюза до 19% от всего импорта объединения. Интересно, что на этом фоне главным экспортером в Евросоюз стали США, и Вашингтон только наращивает объемы.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону

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