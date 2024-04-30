Экономист о новых санкция по СПГ: немцы - экономические садомазохисты - 30.04.2024 Украина.ру
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Экономист о новых санкция по СПГ: немцы - экономические садомазохисты
Экономист о новых санкция по СПГ: немцы - экономические садомазохисты - 30.04.2024 Украина.ру
Экономист о новых санкция по СПГ: немцы - экономические садомазохисты
Российский сжиженный природный газ (СПГ) сейчас активно поступает в Европу, и если решение об отказе от него будет принято, то это будет один из последних гвоздей в крышку гроба европейской экономики.
2024-04-30T04:03
2024-04-30T04:03
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.Он отметил, что только за последнюю неделю цены на газ в Европе снова подскочили, на этот раз примерно на 30%, что делает экономику ЕС неконкурентоспособной.Европейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало специальной военной операции на Украине.Ожидается, что Еврокомиссия примет запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран в течение недели.Журналисты крупных западных изданий Bloomberg и Reuters, ссылаясь на собственные неназванные источники, предполагают, что новые ограничения коснутся российских проектов "Арктик СПГ-2" в ЯНАО, комплекса "Усть-Луга" в Ленинградской области и завода в Мурманске."Портам стран - членов ЕС будет запрещено импортировать российские товары, которые затем реэкспортируются в третьи страны. Но запрета на закупку топлива для использования внутри блока не будет", - сообщили журналисты."Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкцийВ компании "НОВАТЭК" отреагировали на эти сообщения, и 24 апреля в пресс-службе предприятия заявили о начале опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении на Ямале.Годовой уровень добычи составит более 3 млрд кубометров газа и 0,1 млн тонн газового конденсата. Таким образом в "НОВАТЭКе" рассчитывают увеличить объемы поставок природного газа на внутренний рынок.В то же время Россия наращивает поставки в Индию и входит в четверку крупнейших поставщиков сжиженного газа в Китай. В 2023 году экспорт увеличился на 23% и составил 8 млрд тонн СПГ.Хроника энергетической войны. Россия, кажется, теряет Европу, но точно прирастает АзиейВ Кремле понимают, что Запад продолжит вводить новые санкции даже в ущерб себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза."Здесь никто у нас не носит розовые очки... Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. И очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе", - сказал Песков.По оценкам экспертов, новые санкции в части СПГ увеличат потери Евросоюза до 19% от всего импорта объединения. Интересно, что на этом фоне главным экспортером в Евросоюз стали США, и Вашингтон только наращивает объемы.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону
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новости, спг, ес, еврокомиссия, европа, немцы, санкции, россия
Новости, СПГ, ЕС, Еврокомиссия, Европа, немцы, санкции, Россия

Экономист о новых санкция по СПГ: немцы - экономические садомазохисты

04:03 30.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива" на территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ)
Танкер-газовоз Гранд Анива на территории первого в России завода по производству сжиженного газа (СПГ) - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Российский сжиженный природный газ (СПГ) сейчас активно поступает в Европу, и если решение об отказе от него будет принято, то это будет один из последних гвоздей в крышку гроба европейской экономики.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.
Он отметил, что только за последнюю неделю цены на газ в Европе снова подскочили, на этот раз примерно на 30%, что делает экономику ЕС неконкурентоспособной.
"Но немцы привыкли к экономическому садомазохизму за эти два года. Видимо, германская экономика не настолько убита, хотя [глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула] фон дер Ляйен призналась, что за 2023 год отток капиталов из ЕС составил более 300 млрд евро. Бегут инвесторы, уходят частные предприятия, прежде всего в США. То есть эта сумма эквивалентна замороженным российским активам", - сказал Камкин.
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Европейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало специальной военной операции на Украине.
Ожидается, что Еврокомиссия примет запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран в течение недели.
Журналисты крупных западных изданий Bloomberg и Reuters, ссылаясь на собственные неназванные источники, предполагают, что новые ограничения коснутся российских проектов "Арктик СПГ-2" в ЯНАО, комплекса "Усть-Луга" в Ленинградской области и завода в Мурманске.
"Портам стран - членов ЕС будет запрещено импортировать российские товары, которые затем реэкспортируются в третьи страны. Но запрета на закупку топлива для использования внутри блока не будет", - сообщили журналисты.
"Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкций
В компании "НОВАТЭК" отреагировали на эти сообщения, и 24 апреля в пресс-службе предприятия заявили о начале опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении на Ямале.
Годовой уровень добычи составит более 3 млрд кубометров газа и 0,1 млн тонн газового конденсата. Таким образом в "НОВАТЭКе" рассчитывают увеличить объемы поставок природного газа на внутренний рынок.
В то же время Россия наращивает поставки в Индию и входит в четверку крупнейших поставщиков сжиженного газа в Китай. В 2023 году экспорт увеличился на 23% и составил 8 млрд тонн СПГ.
Хроника энергетической войны. Россия, кажется, теряет Европу, но точно прирастает Азией
В Кремле понимают, что Запад продолжит вводить новые санкции даже в ущерб себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза.
"Здесь никто у нас не носит розовые очки... Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. И очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе", - сказал Песков.
Сенатор Алексей Пушков
26 апреля, 15:15
Усилия Запада безрезультатны: Пушков оценил позицию незападного мира по санкциямПопытки Запада убедить лидеров незападного мира присоединиться к санкциям провалились. Об этом 25 апреля на заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил её глава Алексей Пушков
По оценкам экспертов, новые санкции в части СПГ увеличат потери Евросоюза до 19% от всего импорта объединения. Интересно, что на этом фоне главным экспортером в Евросоюз стали США, и Вашингтон только наращивает объемы.
ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону
 
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