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В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ
В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ - 23.04.2024 Украина.ру
В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ
Украинская армия якобы контролирует большую часть посёлка Очеретино, а солдаты России находятся только в южной части населенного пункта под огнем ВСУ. Такое заявление спустя почти сутки после того, как ВС РФ водрузили российский триколор в центре села, сделал спикер оперативно-стратегической группы "Хортица" сухопутных войск Украины Назар Волошин
2024-04-23T16:51
2024-04-23T16:51
2024-04-23T16:51
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"Большая часть посёлка контролируется Силами обороны, южная часть населённого пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии, принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации на этом направлении", – сказал он. Накануне аналитик Bild сообщал, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, ссылаясь на свои источники, заявил, что военнослужащие украинской армии снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой Народной Республике. Позже эту информацию подтвердил один из украинских волонтеров. Официально об оставлении позиций без приказа не сообщалось.Очеретино – господствующая высота, которая является ключевой по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
https://ukraina.ru/20240423/1054661975.html
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новости, россия, авдеевка, вооруженные силы украины, потери всу, сво, спецоперация, всу, новые регионы, днр
Новости, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ, СВО, Спецоперация, ВСУ, Новые регионы, ДНР
В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ
Украинская армия якобы контролирует большую часть посёлка Очеретино, а солдаты России находятся только в южной части населенного пункта под огнем ВСУ. Такое заявление спустя почти сутки после того, как ВС РФ водрузили российский триколор в центре села, сделал спикер оперативно-стратегической группы "Хортица" сухопутных войск Украины Назар Волошин