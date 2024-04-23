В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ - 23.04.2024 Украина.ру
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В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ
В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ - 23.04.2024 Украина.ру
В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ
Украинская армия якобы контролирует большую часть посёлка Очеретино, а солдаты России находятся только в южной части населенного пункта под огнем ВСУ. Такое заявление спустя почти сутки после того, как ВС РФ водрузили российский триколор в центре села, сделал спикер оперативно-стратегической группы "Хортица" сухопутных войск Украины Назар Волошин
2024-04-23T16:51
2024-04-23T16:51
новости
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
потери всу
сво
спецоперация
всу
новые регионы
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"Большая часть посёлка контролируется Силами обороны, южная часть населённого пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии, принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации на этом направлении", – сказал он. Накануне аналитик Bild сообщал, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, ссылаясь на свои источники, заявил, что военнослужащие украинской армии снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой Народной Республике. Позже эту информацию подтвердил один из украинских волонтеров. Официально об оставлении позиций без приказа не сообщалось.Очеретино – господствующая высота, которая является ключевой по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, авдеевка, вооруженные силы украины, потери всу, сво, спецоперация, всу, новые регионы, днр
Новости, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ, СВО, Спецоперация, ВСУ, Новые регионы, ДНР

В ВСУ прокомментировали ситуацию в Очеретино, в центре которого накануне был водружен флаг РФ

16:51 23.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинская армия якобы контролирует большую часть посёлка Очеретино, а солдаты России находятся только в южной части населенного пункта под огнем ВСУ. Такое заявление спустя почти сутки после того, как ВС РФ водрузили российский триколор в центре села, сделал спикер оперативно-стратегической группы "Хортица" сухопутных войск Украины Назар Волошин
"Большая часть посёлка контролируется Силами обороны, южная часть населённого пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии, принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации на этом направлении", – сказал он.
Накануне аналитик Bild сообщал, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ к северо-западу от Авдеевки и зашли в Очеретино.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, ссылаясь на свои источники, заявил, что военнослужащие украинской армии снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в Донецкой Народной Республике. Позже эту информацию подтвердил один из украинских волонтеров. Официально об оставлении позиций без приказа не сообщалось.
Очеретино – господствующая высота, которая является ключевой по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
Александр Полищук интервью
11:30
Александр Полищук: Россия вбила рискованный клин в Очеретино и добавила секретов разведке ВСУ ВСУ — прокси коллективного Запада. Поэтому "помощь" — это слишком громко сказано. Украинцам не помогают — на их смертях наживаются
 
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