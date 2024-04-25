Из процветающего города в место массового захоронения: что мешает урегулированию конфликта в секторе Газа
© РИА Новости . Ахмед Закоут / Перейти в фотобанкСитуация в Палестине в связи с обострением палестино-израильского конфликта
Руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" дал оценку последним событиям на Ближнем Востоке и объяснил, какие факторы мешают урегулированию этого конфликта, одного из самых продолжительных и масштабных в мире
Ситуация на Ближнем Востоке одна из самых взрывоопасных в мире, отметил академик. Палестинцы, проживающие в секторе Газа, подверглись страшному преследованию, истреблению.
Наумкин напомнил, что когда-то Газа была одним из самых процветающих мест на арабском Востоке. Это был великолепный город с большим числом мечетей, церквей и даже синагог, где жили представители различных конфессий и этнических групп. Люди стремились приехать туда, чтобы жить, а сегодня северная часть Газы превращена фактически в место массовых захоронений. Уже насчитывается почти 24 000 погибших, половина жертв среди мирных жителей - дети.
"Корень всех зол на Ближнем Востоке – это израильская оккупация палестинских земель. Нужно понимать, почему ХАМАС поступил именно так - потому что условия существования палестинцев стали совершенно невыносимыми. До 7 октября израильские спецслужбы вылавливали палестинцев из других государств и сажали в тюрьму как террористов, даже тех, кто просто говорил о необходимости покончить с оккупацией. В основе лежит отчаяние палестинцев. Стоит сказать, что не меньшее число актов насилия со стороны Израиля было совершено в отношении палестинцев, а число палестинских активистов, отбывающих пожизненное наказание в израильских тюрьмах, зашкаливает. Палестинцы борются за свои земли, за своё освобождение, за создание собственной государственности, к чему Израиль сегодня не готов – это ещё один корень зла", - подчеркнул Наумкин.
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Несмотря на попытки международного сообщества добиться подвижек в позиции властей Израиля, пока ничего не получается. Более того, сейчас существует угроза начала широкомасштабной операции в Рафахе (на границе между Газой и Египтом), которая будет сопряжена с большим количеством жертв. И если она всё же начнётся, это будет означать виток новой напряжённости на Ближнем Востоке, что может привести к осложнениям международного характера не только на региональном, но и на глобальном уровне.
"Главное препятствие на пути нахождения развязок - это США, безоговорочно поддерживающие действия Израиля. И несмотря на критику, которая временами раздаётся из Вашингтона, она лицемерна, поскольку поддержка Израиля, в том числе вооружениями, финансами, продолжается и служит той основой, на которой ведётся эта бесчеловечная, антиарабская, антипалестинская политика. США вносят хаос на Ближний Восток и никому не дают жить спокойно", - заявил Наумкин.
Вторая проблема – события вокруг Ирана. Ситуация вокруг этой страны затрагивает весь Ближний Восток, поскольку она связана с ролью коллективного Запада и Соединённых Штатов, власти которых ведут жёсткую антииранскую политику по всем фронтам. Иран подвергается серьёзным санкциям и живёт в тяжелейших условиях. Тем не менее, он развивается.
Однако есть фактор, который вселяет надежду, что проблемы удастся преодолеть, ─ присоединение Ирана к БРИКС. Значение этого объединения наряду с ШОС и другими региональным организациями в мире возрастает, оно позволяет каждому исходить из своих интересов, культуры, цивилизации, а не "идеалов", исходящих из-за океана.
"Я поражён, что Иран – при том, что это государство, всегда твёрдо отстаивающее свои интересы, - проявляет сегодня большую сдержанность. Он не хочет дать повод к тому, чтобы Запад развязал большую войну и обвинил потом в этом Тегеран. Он не хочет обострения ситуации, появления искры для разжигания мировой войны, тем более ядерной", - сказал Наумкин.
А вероятность начала ядерной войны на Ближнем Востоке, к сожалению, есть, считает руководитель Института востоковедения РАН. Но, по его мнению, разумные политики во главе с Россией могут сделать всё для того, чтобы это исключить.
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