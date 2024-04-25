https://ukraina.ru/20240425/1054710748.html

Главное за ночь 25 апреля

Главное за ночь 25 апреля - 25.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 25 апреля

Американские власти третий год подряд не дали российским дипломатам возложить венки к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне,... Украина.ру, 25.04.2024

2024-04-25T08:05

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Американские власти третий год подряд не дали российским дипломатам возложить венки к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне, сообщил посол в США Антонов.Как заявил генерал армии США Дэррил Уильямс, весенние учения НАТО станут самыми масштабными со времён холодной войны. Кроме того Уильямс подчеркнул, что если ранее "противник был вымышленный", то теперь учения проводятся "против русских".Поставки оружия США Украине будут идти быстро, ВС Штатов заранее подготовились к возобновлению передачи оружия и военной техники Киеву, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Браун.Йеменские хуситы заявили об атаке при помощи дронов на американский эсминец в Аденском заливе. Также "с использованием подходящих корабельных ракет" было атаковано американское судно Maersk Yorktown. Представитель хуситов заявил, что ракетное попадание в корабль было точным. США и Нигер 25 апреля проведут встречу, на которой дадут старт диалогу о выводе американских сил из африканской страны, заявили в госдепе.

https://ukraina.ru/20240425/1054689951.html

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новости, сша, вашингтон, украина, анатолий антонов, нато