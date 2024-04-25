Главное за ночь 25 апреля - 25.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 25 апреля
Главное за ночь 25 апреля - 25.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 25 апреля
Американские власти третий год подряд не дали российским дипломатам возложить венки к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне,... Украина.ру, 25.04.2024
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Американские власти третий год подряд не дали российским дипломатам возложить венки к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне, сообщил посол в США Антонов.Как заявил генерал армии США Дэррил Уильямс, весенние учения НАТО станут самыми масштабными со времён холодной войны. Кроме того Уильямс подчеркнул, что если ранее "противник был вымышленный", то теперь учения проводятся "против русских".Поставки оружия США Украине будут идти быстро, ВС Штатов заранее подготовились к возобновлению передачи оружия и военной техники Киеву, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Браун.Йеменские хуситы заявили об атаке при помощи дронов на американский эсминец в Аденском заливе. Также "с использованием подходящих корабельных ракет" было атаковано американское судно Maersk Yorktown. Представитель хуситов заявил, что ракетное попадание в корабль было точным. США и Нигер 25 апреля проведут встречу, на которой дадут старт диалогу о выводе американских сил из африканской страны, заявили в госдепе.
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новости, сша, вашингтон, украина, анатолий антонов, нато
Новости, США, Вашингтон, Украина, Анатолий Антонов, НАТО

Главное за ночь 25 апреля

08:05 25.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Американские власти третий год подряд не дали российским дипломатам возложить венки к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне, сообщил посол в США Антонов.
Как заявил генерал армии США Дэррил Уильямс, весенние учения НАТО станут самыми масштабными со времён холодной войны. Кроме того Уильямс подчеркнул, что если ранее "противник был вымышленный", то теперь учения проводятся "против русских".
Поставки оружия США Украине будут идти быстро, ВС Штатов заранее подготовились к возобновлению передачи оружия и военной техники Киеву, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Браун.
Йеменские хуситы заявили об атаке при помощи дронов на американский эсминец в Аденском заливе. Также "с использованием подходящих корабельных ракет" было атаковано американское судно Maersk Yorktown. Представитель хуситов заявил, что ракетное попадание в корабль было точным.
США и Нигер 25 апреля проведут встречу, на которой дадут старт диалогу о выводе американских сил из африканской страны, заявили в госдепе.
ВСУ АТО гранатометвооружение оружие - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
04:40
С такими деньгами фронт не удержат: политолог рассказал, почему США посадили Украину "на сухой паек"Выделенных для Украины средств слишком мало, их не хватит на поддержку фронта. Вашингтон сознательно посадил Киев на "сухой паек" и до президентских выборов будет сознательно на нем держать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
НовостиСШАВашингтонУкраинаАнатолий АнтоновНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
08:25Зеленский не уверен, что все будут счастливы от исхода конфликта
08:05Главное за ночь 25 апреля
08:03Николай Трублаини: украинский Жюль Верн, погибший на войне
07:50"Угроза усиливается": посол Антонов отреагировал на поставки Киеву ракет ATACMS
07:28Французский экс-разведчик рассказал, сколько наемников воевали в ВСУ с начала СВО
07:12Польша поможет Киеву вернуть мужчин призывного возраста — министр обороны
06:55Украинские фейки и репрессии за них. Как оградить российское общество от одного и не ошибиться со вторым
06:41Плюс 15 тысяч охранников концлагеря. Зачем Киев увеличивает численность погранвойск
06:31Как украинцы пытаются спастись от вездесущей Родины. Эксперты о дальнейших перспективах конфликта
06:29Чей Кант? За авторитетом немецкого философа Шольц пытался скрыть позорную роль Германии на Украине
06:15Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес
06:10Владимир Видеманн: Военные заказы для Украины помогут западной экономике подняться после ковида
06:01Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины
05:51Генерал-майор Сергей Липовой: Россия навязала ВСУ смертельную гонку, а Запад добавил им головную боль
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04:50Эксперт раскрыл, как сдача Харькова и Запорожья "похоронит" Байдена и его претензии на кресло президента
04:40С такими деньгами фронт не удержат: политолог рассказал, почему США посадили Украину "на сухой паек"
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