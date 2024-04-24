В НАТО готовили интервенцию в Белоруссию, заявил Лукашенко
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
В НАТО готовились к военной интервенции во время волнений в Белоруссии. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании 24 апреля
Лукашенко прокомментировал уличные протесты в Минске летом 2020 года. Он отметил, что к Белоруссии было приковано внимание разных стран.
"Смотрели с надеждой некоторые, а в НАТО уже "потирали руки" и готовились к военной интервенции в западные регионы (Белоруссии. - Ред.) как минимум. Рассчитывали на хаос и блицкриг", - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер отметил стойкость и мужество истинных патриотов, благодаря которым "не потеряли страну".
Всебелорусское народное собрание (ВНС) проходит 24 апреля в Минске в новом конституционном статусе. ВНС примет решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции национальной безопасности Белоруссии.
Летом 2020 года после президентских выборов кандидат в президенты Светлана Тихановская, набравшая чуть больше 10 процентов голосов, заявила, что не признаёт официальных результатов голосования и считает себя победителем. В стране начались акции протеста и столкновения. Однако президент страны Александр Лукашенко погасил их.