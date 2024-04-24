https://ukraina.ru/20240424/1054694510.html

В НАТО готовили интервенцию в Белоруссию, заявил Лукашенко

В НАТО готовили интервенцию в Белоруссию, заявил Лукашенко - 24.04.2024 Украина.ру

В НАТО готовили интервенцию в Белоруссию, заявил Лукашенко

В НАТО готовились к военной интервенции во время волнений в Белоруссии. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании 24 апреля

2024-04-24T16:18

2024-04-24T16:18

2024-04-24T16:18

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Лукашенко прокомментировал уличные протесты в Минске летом 2020 года. Он отметил, что к Белоруссии было приковано внимание разных стран.Белорусский лидер отметил стойкость и мужество истинных патриотов, благодаря которым "не потеряли страну".Всебелорусское народное собрание (ВНС) проходит 24 апреля в Минске в новом конституционном статусе. ВНС примет решение об утверждении проектов новых военной доктрины и концепции национальной безопасности Белоруссии.Летом 2020 года после президентских выборов кандидат в президенты Светлана Тихановская, набравшая чуть больше 10 процентов голосов, заявила, что не признаёт официальных результатов голосования и считает себя победителем. В стране начались акции протеста и столкновения. Однако президент страны Александр Лукашенко погасил их.

https://ukraina.ru/20240423/1054670016.html

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новости, белоруссия, минск, александр лукашенко, нато, светлана тихановская, зарубежье