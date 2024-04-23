Власти Эстонии грозят закрытием монастырям за отказ от выхода из РПЦ - 23.04.2024 Украина.ру
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Власти Эстонии грозят закрытием монастырям за отказ от выхода из РПЦ
Власти Эстонии грозят закрытием монастырям за отказ от выхода из РПЦ - 23.04.2024 Украина.ру
Власти Эстонии грозят закрытием монастырям за отказ от выхода из РПЦ
Глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Московского патриархата Русской православной церкви. Его слова приводит Эстонское национальное телерадиовещание (ERR)
2024-04-23T17:46
2024-04-23T17:46
новости
эстония
москва
мвд
терроризм
православие
монастырь
зарубежье
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Эстонский министр посетил 23 апреля Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату.Он заявил, что прояснит позицию правительства касательно подчинения монастыря Русской православной церкви. Ляэнеметс уверен, что церковь серьезно отнесется к этому вопросу.Эстония, по его словам, намерена дать приходам возможность самим принять решение выйти из подчинения Москве."Государство также не собирается предписывать церквям и приходам, каким должно быть их будущее, важно, чтобы эти решения принимали они сами, и я думаю, что такой добровольный путь был бы наиболее разумным, но, конечно, он требует разъяснений и переговоров", – сказал Ляэнеметс.При этом глава МВД Эстонии отметил, что если такие решения не будут приняты, то напрямую подчиненные Русской православной церкви приходы могут столкнуться с принудительным прекращением деятельности по решению государства."Те, кто напрямую подчинен патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой — но если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности, то вопрос может усложниться, но решения, безусловно, можно найти и там", — сказал Ляэнеметс.Глава МВД Эстонии 12 апреля предложил объявить Московский патриархат террористической организацией. Он пояснил, что это необходимо, чтобы эту деятельность можно было запретить в Эстонии.Ляэнеметс добавил, что это не коснётся прихожан, а также не приведёт к закрытию храмов, однако "связи с Москвой будут разорваны".
https://ukraina.ru/20240412/1054468461.html
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новости, эстония, москва, мвд, терроризм, православие, монастырь, зарубежье
Новости, Эстония, Москва, МВД, терроризм, Православие, монастырь, Зарубежье

Власти Эстонии грозят закрытием монастырям за отказ от выхода из РПЦ

17:46 23.04.2024
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP / Pavel Golovkin
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Глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения Московского патриархата Русской православной церкви. Его слова приводит Эстонское национальное телерадиовещание (ERR)
Эстонский министр посетил 23 апреля Пюхтицкий монастырь, чтобы убедить его руководство выйти из подчинения Московскому патриархату.
Он заявил, что прояснит позицию правительства касательно подчинения монастыря Русской православной церкви. Ляэнеметс уверен, что церковь серьезно отнесется к этому вопросу.
Эстония, по его словам, намерена дать приходам возможность самим принять решение выйти из подчинения Москве.
"Государство также не собирается предписывать церквям и приходам, каким должно быть их будущее, важно, чтобы эти решения принимали они сами, и я думаю, что такой добровольный путь был бы наиболее разумным, но, конечно, он требует разъяснений и переговоров", – сказал Ляэнеметс.
При этом глава МВД Эстонии отметил, что если такие решения не будут приняты, то напрямую подчиненные Русской православной церкви приходы могут столкнуться с принудительным прекращением деятельности по решению государства.
"Те, кто напрямую подчинен патриарху Кириллу, то есть Москве, могут столкнуться с проблемой — но если они сами не примут каких-либо решений и государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности, то вопрос может усложниться, но решения, безусловно, можно найти и там", — сказал Ляэнеметс.
Глава МВД Эстонии 12 апреля предложил объявить Московский патриархат террористической организацией. Он пояснил, что это необходимо, чтобы эту деятельность можно было запретить в Эстонии.
Ляэнеметс добавил, что это не коснётся прихожан, а также не приведёт к закрытию храмов, однако "связи с Москвой будут разорваны".
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12 апреля, 10:39
В МВД Эстонии предложили признать Московский патриархат террористической организациейГлава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил объявить Московский патриархат террористической организацией. Об этом сообщила эстонская газета Postimees
 
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