"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ - 23.04.2024 Украина.ру
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"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ
"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ - 23.04.2024 Украина.ру
"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ
Местность в районе Работино для современной войны очень неудачная: с редкими искусственными насаждениями и лесополосами. Это простор для всех видов вооружений, минимум естественных рубежей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков
2024-04-23T04:20
2024-04-23T04:20
новости
работино
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всу
бои
наступление
штурм
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Бои в районе Работино летом 2023 года сточили направление главного удара противника и спасли сухопутный коридор в Крым. Это стратегически важная операция и очень важное направление, которое существенно повлияло на ход всей кампании, рассказал боец.Были и печальные инциденты нападения на военнослужащих. Но в целом это обычное население, находящееся под военным контролем, которое пока не рассматривает ни Россию, ни российскую армию как нечто свое, добавил публицист.Местность в районе Работино для современной войны очень неудачная: с редкими искусственными насаждениями и лесополосами. Это простор для всех видов вооружений, минимум естественных рубежей. И обороняться и атаковать здесь одинаково проблематично, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниил Туленков о "Шторм Z": Мужество заключенных на войне нельзя объяснить только стремлением к свободе читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240422/1054645921.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, работино, россия, крым, запорожское направление, вс рф, всу, бои, наступление, штурм, жители, освобождение
Новости, Работино, Россия, Крым, Запорожское направление, ВС РФ, ВСУ, бои, наступление, штурм, жители, освобождение

"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ

04:20 23.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазрушения в Марьинке Донецкой народной республики
Разрушения в Марьинке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Местность в районе Работино для современной войны очень неудачная: с редкими искусственными насаждениями и лесополосами. Это простор для всех видов вооружений, минимум естественных рубежей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков
Бои в районе Работино летом 2023 года сточили направление главного удара противника и спасли сухопутный коридор в Крым. Это стратегически важная операция и очень важное направление, которое существенно повлияло на ход всей кампании, рассказал боец.
"Мы особо не расслаблялись в общении с местным населением. Оно, очевидно, нелояльное, редко проявляет открытую агрессию, хотя такие случаи тоже были. Нелояльность чувствуется, как и неверие в наше долгосрочное присутствие в регионе", - подчеркнул Туленков.
Были и печальные инциденты нападения на военнослужащих. Но в целом это обычное население, находящееся под военным контролем, которое пока не рассматривает ни Россию, ни российскую армию как нечто свое, добавил публицист.
Местность в районе Работино для современной войны очень неудачная: с редкими искусственными насаждениями и лесополосами. Это простор для всех видов вооружений, минимум естественных рубежей. И обороняться и атаковать здесь одинаково проблематично, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Даниил Туленков о "Шторм Z": Мужество заключенных на войне нельзя объяснить только стремлением к свободе читайте на сайте Украина.ру
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Вчера, 11:57
США снова главный милитарист планеты. Вооружать Украину хотят за счет России Траты на оборону в странах мира достигли исторического максимума: за 2023 год на эти нужды было потрачено 2,443 трлн долларов. Судя по всему, данная тенденция сохранится и в текущем году. На днях Соединенные Штаты одобрили очередной пакет военной помощи Украине на 61 млрд долларов
 
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Заголовок открываемого материала
04:20"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ
04:10Условия для взятия левобережья: полковник Пинчук объяснил, что даст ВС РФ уничтожение мостов через Днепр
04:00Это выгодно Китаю: финансовый эксперт объяснил, почему в торговле идет политика давления на Россию
03:50Антикрымская агломерация: полковник Пинчук раскрыл, как Британия помогает Украине готовить удары по Крыму
03:40Китаю не нужна слабая Россия: эксперт объяснил, как воспримут в Пекине то, что армия РФ дойдет до Одессы
03:30Пять FPV-дронов на человека: участник штурма Работино рассказал о главных врагах бойцов на передовой
03:20Спрос рождает предложение: финансовый эксперт объяснил, к чему приведет отказ платежей китайских банков
03:10"У вас нет других нас": боец штурмовой роты Z рассказал, почему там нет "профессиональных преступников"
03:00Украина проводит теракты: полковник Пинчук объяснил, как спецслужбы РФ уничтожают агентурную сеть
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