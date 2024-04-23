"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазрушения в Марьинке Донецкой народной республики
Местность в районе Работино для современной войны очень неудачная: с редкими искусственными насаждениями и лесополосами. Это простор для всех видов вооружений, минимум естественных рубежей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков
Бои в районе Работино летом 2023 года сточили направление главного удара противника и спасли сухопутный коридор в Крым. Это стратегически важная операция и очень важное направление, которое существенно повлияло на ход всей кампании, рассказал боец.
"Мы особо не расслаблялись в общении с местным населением. Оно, очевидно, нелояльное, редко проявляет открытую агрессию, хотя такие случаи тоже были. Нелояльность чувствуется, как и неверие в наше долгосрочное присутствие в регионе", - подчеркнул Туленков.
Были и печальные инциденты нападения на военнослужащих. Но в целом это обычное население, находящееся под военным контролем, которое пока не рассматривает ни Россию, ни российскую армию как нечто свое, добавил публицист.
Местность в районе Работино для современной войны очень неудачная: с редкими искусственными насаждениями и лесополосами. Это простор для всех видов вооружений, минимум естественных рубежей. И обороняться и атаковать здесь одинаково проблематично, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Даниил Туленков о "Шторм Z": Мужество заключенных на войне нельзя объяснить только стремлением к свободе читайте на сайте Украина.ру
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