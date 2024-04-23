https://ukraina.ru/20240423/1054660100.html

"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ

"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ - 23.04.2024 Украина.ру

"Мы особо не расслаблялись": участник боев за Работино рассказал, как местные жители отнеслись к ВС РФ

Местность в районе Работино для современной войны очень неудачная: с редкими искусственными насаждениями и лесополосами. Это простор для всех видов вооружений, минимум естественных рубежей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков

2024-04-23T04:20

2024-04-23T04:20

2024-04-23T04:20

новости

работино

россия

крым

запорожское направление

вс рф

всу

бои

наступление

штурм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052388382_0:105:2998:1791_1920x0_80_0_0_2d922bcf891e22402031e0f1d8fb207b.jpg

Бои в районе Работино летом 2023 года сточили направление главного удара противника и спасли сухопутный коридор в Крым. Это стратегически важная операция и очень важное направление, которое существенно повлияло на ход всей кампании, рассказал боец.Были и печальные инциденты нападения на военнослужащих. Но в целом это обычное население, находящееся под военным контролем, которое пока не рассматривает ни Россию, ни российскую армию как нечто свое, добавил публицист.Местность в районе Работино для современной войны очень неудачная: с редкими искусственными насаждениями и лесополосами. Это простор для всех видов вооружений, минимум естественных рубежей. И обороняться и атаковать здесь одинаково проблематично, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниил Туленков о "Шторм Z": Мужество заключенных на войне нельзя объяснить только стремлением к свободе читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240422/1054645921.html

работино

россия

крым

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, работино, россия, крым, запорожское направление, вс рф, всу, бои, наступление, штурм, жители, освобождение