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Пять FPV-дронов на человека: участник штурма Работино рассказал о главных врагах бойцов на передовой

Пять FPV-дронов на человека: участник штурма Работино рассказал о главных врагах бойцов на передовой - 23.04.2024 Украина.ру

Пять FPV-дронов на человека: участник штурма Работино рассказал о главных врагах бойцов на передовой

Роль дронов на фронте значительно выросла прямо на глазах. Сейчас аэроразведка противника готова тратить до пяти беспилотников на человека. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков

2024-04-23T03:30

2024-04-23T03:30

2024-04-23T03:30

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О том, что является главным врагом бойца на передовой: дроны, мины, артиллерия или бронетехника - вопрос времени и места. В разные фазы СВО угроза №1 исходила от разных факторов. Многое зависит и от конкретного участка боевых действий, рассказал историк.Роль дронов очень сильно поднялась прямо на моих глазах. То есть еще в августе можно было в одиночку пересечь открытое пространство на глазах у операторов дронов ВСУ, поскольку они не стали бы на одного человека тратить один дрон, добавил публицист.В этом плане ситуация изменилась, и улучшаться она вряд ли будет ─ именно в плане использования FPV-дронов, которые влияют на архитектуру "передка", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниил Туленков о "Шторм Z": Мужество заключенных на войне нельзя объяснить только стремлением к свободе читайте на сайте Украина.ру

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новости, дроны, штурм, штурмовик, беспилотники, бпла, сво, бойцы, россия, украина, разведка