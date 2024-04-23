Пять FPV-дронов на человека: участник штурма Работино рассказал о главных врагах бойцов на передовой
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО
Роль дронов на фронте значительно выросла прямо на глазах. Сейчас аэроразведка противника готова тратить до пяти беспилотников на человека. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, публицист, боец штурмовой роты Z в зоне СВО, участник боев за Работино и Новопрокоповку Даниил Туленков
О том, что является главным врагом бойца на передовой: дроны, мины, артиллерия или бронетехника - вопрос времени и места. В разные фазы СВО угроза №1 исходила от разных факторов. Многое зависит и от конкретного участка боевых действий, рассказал историк.
Роль дронов очень сильно поднялась прямо на моих глазах. То есть еще в августе можно было в одиночку пересечь открытое пространство на глазах у операторов дронов ВСУ, поскольку они не стали бы на одного человека тратить один дрон, добавил публицист.
"А вот когда я уезжал, они были готовы тратить на одного человека два дрона. А у мадьяровских операторов (командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадьяр". – Ред.) норматив до пяти FPV-дронов", - отметил Туленков.
В этом плане ситуация изменилась, и улучшаться она вряд ли будет ─ именно в плане использования FPV-дронов, которые влияют на архитектуру "передка", резюмировал собеседник издания.
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