ВСУ уже ничего не поможет. Почему долгожданная помощь США не станет спасением для Украины

Украинские власти наконец дождались, когда вопрос о дальнейшем финансировании со стороны Вашингтона сдвинулся с мёртвой точки. Но переломить ситуацию на фронте это всё равно не позволит

Палата представителей спустя полгода всё-таки одобрила дальнейшее оказание помощи Украине на сумму почти $61 млрд. Теперь законопроект 23 апреля рассмотрит Сенат, после чего он направится к президенту США Джо Байдену, который уже пообещал незамедлительно подписать документ.Как только все законодательные процедуры будут завершены, боеприпасы могут поступить на Украину в течение всего нескольких дней, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Их доставят по железной дороге со складов американского оборонного ведомства на территории Германии, уточнили американские чиновники на условиях анонимности.Новый пакет помощи включает боеприпасы, средства артиллерии и ПВО. И даже ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км. Правда, американский президент может и отказать, если сочтёт поставку этих тактических дальнобойных ракет Украине угрозой национальной безопасности США."Я думаю, что эта поддержка действительно укрепит вооружённые силы, я молюсь [об этом], и что у нас будет шанс на победу, если Украина действительно получит системы вооружений, в которой мы так нуждаемся, в которой так нуждаются тысячи солдат", — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.Однако мировые СМИ, включая ведущие американские, в один голос говорят обратное: одобренный спустя полгода мытарств пакет помощи позволит ВСУ лишь немного усилить сопротивление российским войскам, но переломить сложившуюся ситуацию, когда явное преимущество на стороне ВС РФ, - нет."Учитывая тяжёлое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы, новая помощь вряд ли кардинально изменит судьбу Киева", - пишет The Wall Street Journal, напоминая, что Украина испытывает острую нехватку личного состава и снарядов.В лучшем случае, по оценкам газеты, новый пакет американской помощи может помочь Украине сдерживать атаки России и удерживать территорию до тех пор, пока европейские союзники не смогут предоставить стране больше помощи в следующем году.Если американским законодателям потребовалось так много времени, чтобы найти компромиссный вариант финансирования Украины (и то довольны остались далеко не все), то государствам ЕС договориться по этому вопросу не легче, учитывая их подчас кардинально противоположные позиции. Поэтому ждать оперативных вливаний со стороны Европы тоже ждать не приходится.К тому же по итогам июньских выборов в Европарламент позиции могут усилить партии правого толка, явно не горящие желанием спускать деньги налогоплательщиков на Киев. И то одной только политической воли недостаточно, нужно собрать необходимый объём вооружений – как сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, "наскрести на складах то, что осталось в наличии".Агентство Bloomberg также считает, что американская помощь сама по себе вряд ли сможет переломить ход войны, она лишь "бросает спасательный круг для осаждённых украинских Вооружённых сил". По мнению опрошенных экспертов, нынешний пакет США поможет ВСУ замедлить продвижение ВС РФ, провести эффективную оборону и минимизировать потери.Но для дальнейшего развития усилий Киева необходима дополнительная помощь, а перспектива её выделения усложняется сопротивлением республиканцев в Конгрессе. Ключевой вопрос заключается в том, смогут ли США выделять Украине оружие в 2025 году.Не стоит забывать, что в самом начале следующего года, 20 января, президентский пост может вновь занять Дональд Трамп, обещавший в таком случае не выделять Киеву ни цента и буквально за сутки положить конец конфликту, усадив президентов РФ и Украины за стол переговоров. Впрочем, в последнее время его позиция по Украине стала не столь принципиальной. Более того, Трамп фактически поддержал председателя Палаты представителей Майка Джонсона, который пошёл наперекор однопартийцам-конгрессменам и вынес на голосование законопроект о финансировании Украины без упоминания каких-либо мер по укреплению южной границы США, хотя ранее категорически отказывался обсуждать одно без другого.По расчётам аналитиков, нынешняя помощь США и Европы даёт ВСУ возможность воевать ещё примерно год, пишет британская Financial Times.При этом бывший украинский офицер в комментарии изданию предупреждает: "Такой крупный пакет помощи может стать последним в этом году. Более того, существует довольно высокая вероятность того, что все последующие пакеты помощи Украине будут гораздо меньшими по размеру.А французская газета Le Parisien и вовсе отводит украинской армии меньше времени – те почти $61 млрд, которые одобрила Палата представителей, позволят ей продержаться в обороне до конца 2024 года. И этого явно не хватит, чтобы перехватить инициативу на поле боя. Как пояснил французский геополитический аналитик Ульрих Буна, если некоторый объём американского оружия и техники, которые уже находятся в Европе, может быть поставлен на Украину через месяц, то большая часть вооружения ещё даже не находится на стадии производства. В связи с этим ситуация на фронте, очевидно, "продолжит ухудшаться", и ни о каком новом контрнаступлении ВСУ речи нет.Зато к началу лета набрать обороты должно наступление ВС РФ, а с нынешней тактикой ВСУ не смогут ему противостоять, отмечает доцент кафедры системной инженерии Военной академии США Викрам Миттал в колонке для журнала Forbes. По его словам, российские войска планируют вести обстрелы ракетами и беспилотниками украинских энергетических объектов, чтобы лишить украинские войска возможности производить и поставлять дроны на передовую.Сейчас российские военные наращивают силы и доукомплектовывают передовые подразделения личным составом и техникой, а оборонно-промышленный комплекс страны выпускает новые боеприпасы и оборудование, быстро передавая их армии. Для того, чтобы сдержать наступление ВС РФ, ВСУ требуется сменить тактику: перестать рассчитывать на артиллерию и перейти к обороне, сделав акцент на атаки пехоты и бронированной техники, добавляет эксперт.Так или иначе, на вооружение украинских военных поступит дополнительная техника. Причём некоторые виды помощи (например, артиллерийские снаряды) ВСУ могут начать получать относительно быстро, однако пройдут недели, прежде чем помощь США начнёт оказывать непосредственное влияние на ход боевых действий, предупреждают украинские командиры и военные аналитики, пишет американское издание The New York Times.Более того, содержимого нового пакета ещё нужно дождаться. До того момента, как эта помощь достигнет линии фронта, может пройти несколько недель, утверждает газета The Washington Post, а медленная логистика доставки на передовую будет означать, что "украинские силы могут потерпеть новые неудачи" в ожидании её прибытия, отмечает в свою очередь вашингтонский аналитический центр "Институт изучения войны". Его сотрудники подчёркивают, что баланс сил в боевых действиях всё равно не изменится, даже когда украинские военные получат эту партию.Но дело далеко не только в количестве вооружений, но и в их эффективности в ходе боевых действий. Когда, наконец, просьбы украинских властей были услышаны на Западе, от украинских спецслужб начали звучать критические замечания относительно зарубежных систем, поступивших в распоряжение ВСУ за период СВО.Источник испанской газеты El País, работающий на украинские спецслужбы, посетовал, что польза от немецких танков Leopard оказалась равна нулю: они недолговечны из-за российского господства в воздухе. Западные гаубицы после использования теряют достаточную точность, плюс к ним закончились боеприпасы; американские БМП Bradley украинские военные описывают как "старые машины, уже бывшие в употреблении, и они продержатся здесь всего несколько месяцев" (из 11 БМП в одной из рот 47-ой бригады ВСУ осталось три, а ещё одну отправили в ремонт из-за поломки стартера).А руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская рассказала о неэффективности в реальных боевых условиях большинства ракетных систем, которые Запад передал Киеву."Когда приехали сюда определённые системы, не буду называть какие, они просто падают от российской радиоэлектронной борьбы. Снаряды определённые не долетают, определённые ракеты с определённой навигацией. Подавление происходит российскими системами. Почему? Потому что у россиян объективно одна из лучших систем радиоэлектронной борьбы в мире", - заявила она.*внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

