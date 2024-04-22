https://ukraina.ru/20240422/1054648828.html

Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР

Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР - 22.04.2024 Украина.ру

Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР

Прокуратура Тверской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ

2024-04-22T14:26

2024-04-22T14:26

2024-04-22T14:26

геноцид

нацисты

новости

ссср

россия

суд

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"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Тверской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Калининской (в настоящее время Тверской) области", - говорится в материале. В границах современной Тверской области оккупацией были частично или полностью затронуты 16 районов. Они находились на расстоянии 150 километров от линии фронта, что повлияло на систему управления, существовавшую в зоне оккупации, а также судьбы мирных жителей. Первые потери среди гражданского населения появились еще до прихода частей вермахта в западные районы. Речь идет о людях, погибших от налетов немецкой авиации.Кроме того, немецко-фашистские захватчики и их пособники в оккупированных районах разрушали города и села, уничтожали мирное население и захваченных в плен военнослужащих Красной армии. Срок оккупации составил порядка 36 месяцев.Полное освобождение региона произошло в июле 1944 года. За время оккупации были убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней около 40 тысяч мирных граждан и военнопленных, угнаны в немецкое рабство более 23 тысяч человек.Заявление подано в Тверской областной суд в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости, говорится в сообщении.

https://ukraina.ru/20240420/1054626753.html

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геноцид, нацисты, новости, ссср, россия, суд, прокуратура