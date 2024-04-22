https://ukraina.ru/20240422/1054648828.html
Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР
Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР - 22.04.2024 Украина.ру
Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР
Прокуратура Тверской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ
2024-04-22T14:26
2024-04-22T14:26
2024-04-22T14:26
геноцид
нацисты
новости
ссср
россия
суд
прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_0:480:5976:3842_1920x0_80_0_0_fa5b2b46edc089e987f495274f4eba41.jpg
"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Тверской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Калининской (в настоящее время Тверской) области", - говорится в материале. В границах современной Тверской области оккупацией были частично или полностью затронуты 16 районов. Они находились на расстоянии 150 километров от линии фронта, что повлияло на систему управления, существовавшую в зоне оккупации, а также судьбы мирных жителей. Первые потери среди гражданского населения появились еще до прихода частей вермахта в западные районы. Речь идет о людях, погибших от налетов немецкой авиации.Кроме того, немецко-фашистские захватчики и их пособники в оккупированных районах разрушали города и села, уничтожали мирное население и захваченных в плен военнослужащих Красной армии. Срок оккупации составил порядка 36 месяцев.Полное освобождение региона произошло в июле 1944 года. За время оккупации были убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней около 40 тысяч мирных граждан и военнопленных, угнаны в немецкое рабство более 23 тысяч человек.Заявление подано в Тверской областной суд в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости, говорится в сообщении.
https://ukraina.ru/20240420/1054626753.html
ссср
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_382:0:5715:4000_1920x0_80_0_0_83856673f0a453b63b7912fe2ad15325.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
геноцид, нацисты, новости, ссср, россия, суд, прокуратура
геноцид, нацисты, Новости, СССР, Россия, Суд, Прокуратура
Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР
Прокуратура Тверской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ
"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Тверской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Калининской (в настоящее время Тверской) области", - говорится в материале.
В границах современной Тверской области оккупацией были частично или полностью затронуты 16 районов. Они находились на расстоянии 150 километров от линии фронта, что повлияло на систему управления, существовавшую в зоне оккупации, а также судьбы мирных жителей.
Первые потери среди гражданского населения появились еще до прихода частей вермахта в западные районы. Речь идет о людях, погибших от налетов немецкой авиации.
Кроме того, немецко-фашистские захватчики и их пособники в оккупированных районах разрушали города и села, уничтожали мирное население и захваченных в плен военнослужащих Красной армии.
Срок оккупации составил порядка 36 месяцев.
Полное освобождение региона произошло в июле 1944 года. За время оккупации были убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней около 40 тысяч мирных граждан и военнопленных, угнаны в немецкое рабство более 23 тысяч человек.
"Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Калининской области (в границах современной Тверской области), в переводе на современный курс рубля составляет почти 16 триллионов рублей", - заявили в ведомстве.
Заявление подано в Тверской областной суд в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости, говорится в сообщении.