Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР - 22.04.2024 Украина.ру
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Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР
Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР - 22.04.2024 Украина.ру
Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР
Прокуратура Тверской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ
2024-04-22T14:26
2024-04-22T14:26
геноцид
нацисты
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россия
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прокуратура
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"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Тверской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Калининской (в настоящее время Тверской) области", - говорится в материале. В границах современной Тверской области оккупацией были частично или полностью затронуты 16 районов. Они находились на расстоянии 150 километров от линии фронта, что повлияло на систему управления, существовавшую в зоне оккупации, а также судьбы мирных жителей. Первые потери среди гражданского населения появились еще до прихода частей вермахта в западные районы. Речь идет о людях, погибших от налетов немецкой авиации.Кроме того, немецко-фашистские захватчики и их пособники в оккупированных районах разрушали города и села, уничтожали мирное население и захваченных в плен военнослужащих Красной армии. Срок оккупации составил порядка 36 месяцев.Полное освобождение региона произошло в июле 1944 года. За время оккупации были убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней около 40 тысяч мирных граждан и военнопленных, угнаны в немецкое рабство более 23 тысяч человек.Заявление подано в Тверской областной суд в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости, говорится в сообщении.
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геноцид, нацисты, новости, ссср, россия, суд, прокуратура
геноцид, нацисты, Новости, СССР, Россия, Суд, Прокуратура

Прокуратура требует признать оккупацию Тверской области геноцидом народов СССР

14:26 22.04.2024
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Прокуратура Тверской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ
"По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Тверской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Калининской (в настоящее время Тверской) области", - говорится в материале.
В границах современной Тверской области оккупацией были частично или полностью затронуты 16 районов. Они находились на расстоянии 150 километров от линии фронта, что повлияло на систему управления, существовавшую в зоне оккупации, а также судьбы мирных жителей.
Первые потери среди гражданского населения появились еще до прихода частей вермахта в западные районы. Речь идет о людях, погибших от налетов немецкой авиации.
Кроме того, немецко-фашистские захватчики и их пособники в оккупированных районах разрушали города и села, уничтожали мирное население и захваченных в плен военнослужащих Красной армии.
Срок оккупации составил порядка 36 месяцев.
Полное освобождение региона произошло в июле 1944 года. За время оккупации были убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней около 40 тысяч мирных граждан и военнопленных, угнаны в немецкое рабство более 23 тысяч человек.
"Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Калининской области (в границах современной Тверской области), в переводе на современный курс рубля составляет почти 16 триллионов рублей", - заявили в ведомстве.
Заявление подано в Тверской областной суд в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости, говорится в сообщении.
- РИА Новости, 1920, 20.04.2024
20 апреля, 16:12
Парламент Сербии: голосование по резолюции о "геноциде" в Сребренице угрожает авторитету ООНГолосование по резолюции о геноциде в Сребренице на предстоящей Генеральной ассамблее ООН грозит обесцениванием самого термина "геноцид" и авторитету организации. Об этом заявила экс-премьер, председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич
 
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