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Демократы не любят демократию. Почему Байден воюет против TikTok

Демократы не любят демократию. Почему Байден воюет против TikTok - 22.04.2024 Украина.ру

Демократы не любят демократию. Почему Байден воюет против TikTok

Помимо финансирования полыхающих по всему миру войн — от Восточной Европы до Ближнего Востока и Тихого океана — американский конгресс внедряет механизмы запрета популярной социальной сети и видеохостинга TikTok, где публикуются короткие видеоролики. Как правило, на смешные и аполитичные темы

2024-04-22T12:18

2024-04-22T12:18

2024-04-22T13:29

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Основанный в 2018-м TikTok год от года набирает популярность у современной молодежи, для которой зачастую проще кинуть в сеть видео, чем оформить свои мысли в связный текст. Потому что реалии нашего времени именно таковы — и с этим ничего не поделать.Видеохостинг давно вызывает недовольство у американских политиков, потому что эта глобальная сеть принадлежит китайской компании ByteDance. Поэтому в Вашингтоне давно считают, что TikTok позволяет иностранцам неправильно влиять на умы молодых американцев. А в таких щепетильных вопросах США не признают ни конкуренции, ни свободы слова, ни демократии.Согласно принятому документу, у ByteDance будет девять месяцев, чтобы продать видеоплатформу какому-то более благонадежному, то есть, по-видимому, американскому собственнику. А если этого не произойдет в указанный срок, TikTok вообще удалят из американских магазинов интернет-приложений.Запад всегда беззастенчиво использует свои соцсети для продвижения собственных пропагандистских нарративов. Но вместе с тем он оказывает нарастающее давление на сторонние сетевые платформы, которые считаются в Вашингтоне чужими или просто неподконтрольными.В этом смысле достаточно вспомнить недавнее интервью Павла Дурова. В беседе с Такером Карлсоном он рассказал, что Америка оказалась "не лучшей средой" для развития Telegram по причине пристального внимания со стороны местных властей, которые стремятся к полному господству над сетевым сообществом.Именно поэтому американские политики заняты попыткой бесхитростно отобрать у китайцев TikTok, сделав для этого первые шаги в законодательной плоскости. Хотя, судя по всему, владельцы компании не станут сдавать свои позиции без борьбы."Ещё месяц назад конгресс принял законопроект, который позволяет президенту США блокировать "вражеские" соцсети. И заставлять их владельцев продавать активы американцам.Теперь лоббисты рейдерского захвата TikTok зашли с другой стороны. Они присовокупили билль о запрете TikTok в США к выделенным траншам Украине, Израилю и Тайваню. И хотят таким образом вынудить Сенат всё же принять билль о TikTok. В новой редакции предусмотрен период в течение одного года с передачей активов кому-то из американских IT-гигантов.Впрочем, владелец TikTok — компания ByteDance — уже обещает судиться и намерена это признать нарушением конституции США. А именно первой поправки о свободе слова.Давление на TikTok усиливается и по другую сторону Атлантики – в преддверии выборов в Европарламент.Аудитория TikTok в США – 170 миллионов. И для молодёжи это уже давно самая популярная соцсеть. Так что решение о блокировке будет очень непопулярным в канун выборов, и ударит по рейтингам Байдена, который и так теряет поддержку молодёжи", – пишет эксперт Малек Дудаков.Причиной гонений на TikTok как раз и является его широкое влияние в молодежной среде, которое доставляет Белому дому определенный общественно-политический дискомфорт.Дело в том, что в течение последних недель в американских университетах проходит массовая кампания студенческих выступлений против израильской военных действий в секторе Газа – которые, как известно, финансируют все те же США.Студенты проводят множество разнообразных акций с критикой действий израильской власти, и некоторые наблюдатели даже сравнивают эту волну с массовыми молодежными выступлениями против войны во Вьетнаме, которая в значительной мере привела Америку к унизительному военно-политическому поражению.В кампусе престижного Колумбийского университета действует палаточный лагерь бастующих студентов, которых периодически арестовывает полиция.Среди тех, кого задержали стражи правопорядка, оказалась дочь конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар. За это ее временно отстранили от учебного процесса, но на поддержку студентки вышло еще больше ее однокашников, а протесты перекинулись на Гарвард.Как показали события последних месяцев, произраильское лобби в США может эффективно давить на руководство университетов, отстраняя неудобных для себя лиц в академическом руководстве под угрозой прекращения финансирования вузов, зависящих от частных пожертвований.Но рычагов давления на недовольных студентов у лоббистов практически нет – а задержания и отстранения очевидно не помогают.Сообщается, что уже сейчас 51% американских зумеров (как называют в США молодых людей, родившихся в период с 1997 по 2012 год) выступают за создание палестинского государства в рамках, предусмотренных решением Организации Объединённых наций – что является неприемлемым ни для израильского руководства, ни для администрации Байдена.Социальная сеть TikTok имеет к этому косвенное отношение. Насколько можно судить, известные своей осторожной позицией китайцы не используют видеохостинг для какой-то политической деятельности на территории США – иначе бы об этом давно кричали бы в Белом доме.Руководство TikTok пытается доказать, что оно никогда не передавало личные данные американских пользователей китайскому правительству и не получало от официального Пекина таких запросов. Китайская сторона вообще всегда расценивала этот сервис как бизнес-проект, и пока еще никто не смог доказать обратного.Но протестующие американские студенты, среди прочего, пользуются и этой сетью. А американские власти не имеют над TikTok жесткого монопольного контроля, что вызывает в Вашингтоне растущее раздражение – подталкивая конгрессменов к расправе на видеохостингом.Потому что, как уже было сказано, лидеры Демпартии не имеют с демократией вообще ничего общего, кроме названия.Американские ястребы явно нацелены на то, чтобы подмять под себя чужую платформу. Возможно, они считают, что это поможет бороться с недовольной молодежью – например, блокируя критические высказывания против Израиля в рамках "борьбы с антисемитизмом", как это уже давно делает западная цензура. Или просто пессимизируя неправильные ролики – чтобы их никто не смотрел.Но пока что война с TikTok имеет лишь один результат – еще один разрушительный удар по мифу об американских свободах, который рассыпается сегодня на глазах у всего мира, где высоко ценят этот видеосервис.

https://ukraina.ru/20240417/1054555634.html

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Сергей Котвицкий

сша, вашингтон, америка, павел дуров, джо байден, такер карлсон, tiktok, telegram, сенат, эксклюзив