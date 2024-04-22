https://ukraina.ru/20240422/1054645207.html
Помощь Вашингтона может стать последней для Украины
Помощь Вашингтона может стать последней для Украины - 22.04.2024 Украина.ру
Помощь Вашингтона может стать последней для Украины
Американский пакет помощи может стать последним. Об этом заявил председатель европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke
2024-04-22T11:35
2024-04-22T11:35
2024-04-22T11:35
новости
сша
украина
киев
помощь
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/74/1034017444_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_33ab73ed97df608823fb3a657c62daea.jpg
Он подчеркнул, что европейцы осознали, насколько неопределенной стала американская поддержка Украины, сказал европейский политик, указывая на длительные задержки с согласованием помощи."Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", - добавил Хофрайтер.В субботу, 20 апреля, палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.Газета The New YorkTimes при этом предположила, что пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь США сможет дать о себе знать.А журналисты агентства Bloomberg написали, что новый пакет помощи вряд ли сможет переломить ход украинского конфликта.
https://ukraina.ru/20240421/1054640096.html
сша
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/74/1034017444_241:0:1680:1079_1920x0_80_0_0_e1079736b603dae55ea34f550d235359.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, киев, помощь, конгресс сша
Новости, США, Украина, Киев, помощь, Конгресс США
Помощь Вашингтона может стать последней для Украины
Американский пакет помощи может стать последним. Об этом заявил председатель европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke