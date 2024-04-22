https://ukraina.ru/20240422/1054645207.html

Помощь Вашингтона может стать последней для Украины

Помощь Вашингтона может стать последней для Украины - 22.04.2024 Украина.ру

Помощь Вашингтона может стать последней для Украины

Американский пакет помощи может стать последним. Об этом заявил председатель европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke

2024-04-22T11:35

2024-04-22T11:35

2024-04-22T11:35

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Он подчеркнул, что европейцы осознали, насколько неопределенной стала американская поддержка Украины, сказал европейский политик, указывая на длительные задержки с согласованием помощи."Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", - добавил Хофрайтер.В субботу, 20 апреля, палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.Газета The New YorkTimes при этом предположила, что пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь США сможет дать о себе знать.А журналисты агентства Bloomberg написали, что новый пакет помощи вряд ли сможет переломить ход украинского конфликта.

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