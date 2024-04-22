Помощь Вашингтона может стать последней для Украины - 22.04.2024 Украина.ру
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Помощь Вашингтона может стать последней для Украины
Помощь Вашингтона может стать последней для Украины - 22.04.2024 Украина.ру
Помощь Вашингтона может стать последней для Украины
Американский пакет помощи может стать последним. Об этом заявил председатель европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke
2024-04-22T11:35
2024-04-22T11:35
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Он подчеркнул, что европейцы осознали, насколько неопределенной стала американская поддержка Украины, сказал европейский политик, указывая на длительные задержки с согласованием помощи."Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", - добавил Хофрайтер.В субботу, 20 апреля, палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.Газета The New YorkTimes при этом предположила, что пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь США сможет дать о себе знать.А журналисты агентства Bloomberg написали, что новый пакет помощи вряд ли сможет переломить ход украинского конфликта.
https://ukraina.ru/20240421/1054640096.html
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Новости, США, Украина, Киев, помощь, Конгресс США

Помощь Вашингтона может стать последней для Украины

11:35 22.04.2024
 
© pasja1000 / pixabay.comДоллар банкнота США валюта деньги
Доллар банкнота США валюта деньги
© pasja1000 / pixabay.com
Читать в
Американский пакет помощи может стать последним. Об этом заявил председатель европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер в интервью медиагруппе Funke

"Возможно, это последний пакет помощи от США на очень долгое время - или вообще последний", - заявил Хофрайтер.

Он подчеркнул, что европейцы осознали, насколько неопределенной стала американская поддержка Украины, сказал европейский политик, указывая на длительные задержки с согласованием помощи.
"Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", - добавил Хофрайтер.
В субботу, 20 апреля, палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине.
Газета The New YorkTimes при этом предположила, что пройдут недели, прежде чем обещанная Киеву помощь США сможет дать о себе знать.
А журналисты агентства Bloomberg написали, что новый пакет помощи вряд ли сможет переломить ход украинского конфликта.
американская военная техника в Бремерхафене - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Вчера, 18:00
"Колония слизней-паразитов", или Проблемный пакет помощи из США. Итоги 21 апреля на УкраинеЭксперты проанализировали содержание финансовой помощи, выделение которой Украины поддержала палата представителей конгресса США
 
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Заголовок открываемого материала
11:35Помощь Вашингтона может стать последней для Украины
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