https://ukraina.ru/20240422/1054641775.html

Эксперт раскрыл, почему важно сломать ВСУ в Дзержинске, чтобы сомкнуть два "плеча" и выйти к Славянску

Эксперт раскрыл, почему важно сломать ВСУ в Дзержинске, чтобы сомкнуть два "плеча" и выйти к Славянску - 22.04.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, почему важно сломать ВСУ в Дзержинске, чтобы сомкнуть два "плеча" и выйти к Славянску

В Донбассе армии РФ важно сомкнуть два "плеча", чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае можно подойти к Славянску более широким фронтом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-04-22T04:30

2024-04-22T04:30

2024-04-22T04:30

новости

россия

донбасс

славянск

владимир евсеев

угледар

днр

наступление

часов яр

окружение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046836415_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23ccd9bca0cdc45909871da6a9173f77.jpg

Сейчас российские военные закрепились на окраинах Очеретино. В городской черте Часов Яра ВС также идут боевые действия. Надеюсь, что через месяц получится выйти на рубежи, чтобы начать окружение Дзержинска, рассказал эксперт.Таким образом, у Киева остается все меньше укрепленных городов. При этом не надо преувеличивать значение Угледара. Если ВС РФ сомкнут там коммуникации, он долго не продержится, отметил специалист.В Донбассе армии РФ важно сомкнуть два "плеча", чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае можно подойти к Славянску более широким фронтом. Харьковское и Сумское направление тоже готовится. Но сперва надо сломать противника на нынешней линии фронта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240419/1054620166.html

россия

донбасс

славянск

угледар

днр

часов яр

харьков

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, славянск, владимир евсеев, угледар, днр, наступление, часов яр, окружение, харьков, сумы