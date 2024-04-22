Эксперт раскрыл, почему важно сломать ВСУ в Дзержинске, чтобы сомкнуть два "плеча" и выйти к Славянску - 22.04.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, почему важно сломать ВСУ в Дзержинске, чтобы сомкнуть два "плеча" и выйти к Славянску
Эксперт раскрыл, почему важно сломать ВСУ в Дзержинске, чтобы сомкнуть два "плеча" и выйти к Славянску - 22.04.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, почему важно сломать ВСУ в Дзержинске, чтобы сомкнуть два "плеча" и выйти к Славянску
В Донбассе армии РФ важно сомкнуть два "плеча", чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае можно подойти к Славянску более широким фронтом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-04-22T04:30
2024-04-22T04:30
новости
россия
донбасс
славянск
владимир евсеев
угледар
днр
наступление
часов яр
окружение
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Сейчас российские военные закрепились на окраинах Очеретино. В городской черте Часов Яра ВС также идут боевые действия. Надеюсь, что через месяц получится выйти на рубежи, чтобы начать окружение Дзержинска, рассказал эксперт.Таким образом, у Киева остается все меньше укрепленных городов. При этом не надо преувеличивать значение Угледара. Если ВС РФ сомкнут там коммуникации, он долго не продержится, отметил специалист.В Донбассе армии РФ важно сомкнуть два "плеча", чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае можно подойти к Славянску более широким фронтом. Харьковское и Сумское направление тоже готовится. Но сперва надо сломать противника на нынешней линии фронта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240419/1054620166.html
россия
донбасс
славянск
угледар
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новости, россия, донбасс, славянск, владимир евсеев, угледар, днр, наступление, часов яр, окружение, харьков, сумы
Новости, Россия, Донбасс, Славянск, Владимир Евсеев, Угледар, ДНР, наступление, Часов Яр, окружение, Харьков, Сумы

Эксперт раскрыл, почему важно сломать ВСУ в Дзержинске, чтобы сомкнуть два "плеча" и выйти к Славянску

04:30 22.04.2024
 
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В Донбассе армии РФ важно сомкнуть два "плеча", чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае можно подойти к Славянску более широким фронтом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас российские военные закрепились на окраинах Очеретино. В городской черте Часов Яра ВС также идут боевые действия. Надеюсь, что через месяц получится выйти на рубежи, чтобы начать окружение Дзержинска, рассказал эксперт.
"Да, мы не смогли взять Авдеевку в кольцо, потому что ВСУ плотно держали населенные пункты на флангах. Я не знаю, сможем ли мы окружить Дзержинск, потому что противник тоже будет держать фланги. Но взять его очень важно", - подчеркнул Евсеев.
Таким образом, у Киева остается все меньше укрепленных городов. При этом не надо преувеличивать значение Угледара. Если ВС РФ сомкнут там коммуникации, он долго не продержится, отметил специалист.
В Донбассе армии РФ важно сомкнуть два "плеча", чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае можно подойти к Славянску более широким фронтом. Харьковское и Сумское направление тоже готовится. Но сперва надо сломать противника на нынешней линии фронта, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
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