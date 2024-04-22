Эксперт раскрыл, почему важно сломать ВСУ в Дзержинске, чтобы сомкнуть два "плеча" и выйти к Славянску
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В Донбассе армии РФ важно сомкнуть два "плеча", чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае можно подойти к Славянску более широким фронтом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас российские военные закрепились на окраинах Очеретино. В городской черте Часов Яра ВС также идут боевые действия. Надеюсь, что через месяц получится выйти на рубежи, чтобы начать окружение Дзержинска, рассказал эксперт.
"Да, мы не смогли взять Авдеевку в кольцо, потому что ВСУ плотно держали населенные пункты на флангах. Я не знаю, сможем ли мы окружить Дзержинск, потому что противник тоже будет держать фланги. Но взять его очень важно", - подчеркнул Евсеев.
Таким образом, у Киева остается все меньше укрепленных городов. При этом не надо преувеличивать значение Угледара. Если ВС РФ сомкнут там коммуникации, он долго не продержится, отметил специалист.
В Донбассе армии РФ важно сомкнуть два "плеча", чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае можно подойти к Славянску более широким фронтом. Харьковское и Сумское направление тоже готовится. Но сперва надо сломать противника на нынешней линии фронта, заключил собеседник издания.
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